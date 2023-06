Aún con la resaca electoral y sus consecuencias los programas culturales y de ocio de este fin de semana siguen a medio gas, aunque se pueden encontrar cosas muy interesantes, sobre todo por la nueva edición del Formentera Jazz Festival, que comienza este jueves y que se alargará hasta el domingo, con grandes nombres del jazz y, en esta ocasión del flamenco, con el cantaor Duquende, y sobre todo, con el ambiente especial que se crea.

También hay citas con el blues y el jazz en Ibiza. Con el blues el viernes con una nueva cita del ciclo The Thrill is Here de Teatro Ibiza, con la cantante Betta Beronia y su cuarteto. Y con el jazz el sábado en es Caló de s'Oli con la banda de jazz mediterráneo Madera Viva Trío.

El Museo Arqueológico de Eivissa y Formentera inicia este viernes una nueva edición de su Tríada Mediterránea, con conferencias y catas dedicadas al pan, el vino y el aceite en la Ibiza antigua.

El sábado Santa Eulària celebra su feria EcoUc, dedicada a la sostenibilidad y el medio ambiente, con actividades para toda la familia, música y food trucks.

Y el domingo Puig d'en Valls pone fin a sus fiestas con varias actividades y una paella musical.

JUEVES 1 DE JUNIO

Música

Formentera Jazz Festival. Concierto de Ana Rossi Trio en es Molí de Sal. Reserva previa: 971187491.

Xavi Malacara. Blues. Sant Josep és Música. 19 horas en Can Jordi Blues Station. Entrada libre.

Ras Smaila. Blues, soul y funk. Sant Josep és Música. 20 horas en es Racó Verd. Entrada libre.

Mano a mano. Tango. Sant Josep és Música. 20.30 horas en Cas Costas. Entrada libre.

Cine

‘Tár’, de Todd Field (EEUU, 2022) VOSE. Ciclo Anem al cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

VIERNES 2 DE JUNIO

Música

Formentera Jazz Festival: conciertos de Alexandre Delange, Monkey Doo y Fosc, desde las 22 horas en Sant Francesc.

Betta Berodia Quartet. Ciclo de blues The Thrill is Here. Desde las 21 horas en la sala Teatro Ibiza. Entrada libre.

Children of the 80's. Con Mimi Barber (Divas) en vivo, Dream3team Reload y La Movida. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza.

Patrimonio

Tríada Mediterránea. Conferencias y degustaciones sobre el pan, el vino y el aceite en la Ibiza antigua. Hoy Día del Aceite. Conferencia ‘De trujales y almazares. El aceite de oliva en la península ibérica a través de la arqueología’, a cargo de Isabel Bonora, conservadora del Louvre. Degustación de aceite de productores locales. 20 horas en el Museo Arqueológico de Eivissa. Reservas en el 971 176 090.

Fiestas de Puig d’en Valls

18.30 horas: Simultáneas de ajedrez a cargo del Club de Ajedrez Puig d’en Valls. Inscripciones en ajedrezpdv@gmail.com.

SÁBADO 3 DE JUNIO

Música

Formentera Jazz Festival: Conciertos de Duquende, Ay Trick y Sonido Tupinamba, desde las 22 horas en Sant Francesc.

Madera Viva Trío. Jazz vocal mediterráneo. 20.30 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. Entrada libre.

LaCalle. Rock. Sant Josep és Música. 13 horas en Can Jordi Blues Station. Entrada libre.

Betta Berodia Quartet. Blues. Sant Josep és Música. 16 horas en Can Tommy de Sant Jordi.

Mano a mano. Tango. Sant Josep és Música. 20 horas en es Racó Verd. Entrada libre.

Medio Ambiente

Feria Ecouc de Santa Eulària. Puestos informativos de administraciones, asociaciones, ONG, comercios y profesionales relacionados con el medio ambiente. Talleres para niños y adultos, food trucks, música en vivo... De 10 a 20 horas en el Passeig Solidari de Santa Eulària.

Fiestas de Puig d’en Valls

20 horas: Inauguración de la exposición de flores de la asociación Es Molins en el centro cultural. Inscripciones en Whatsapp 667020592.

DOMINGO 4 DE JUNIO

Música

Formentera Jazz Festival: A las 17 horas recogida de plásticos con Plastic Free en la playa des Pujols y a las 22 horas jam session con Mel Semé en Chezz Gerdi.

Betta Berodia Quartet. Blues. Sant Josep és Música. 14 horas en 60 grados de Sant Josep.

Fiestas de Puig d’en Valls

11 a 18 horas: Exposición de flores en el centro cultural.

Exposición de flores en el centro cultural. 11 horas: Artesanía ibicenca.

Artesanía ibicenca. 11 horas: Exposición de motos y coches clásicos en el aparcamiento junto al campo de fútbol.

Exposición de motos y coches clásicos en el aparcamiento junto al campo de fútbol. 12 horas. Tir amb bassetja en el campo de fútbol.

Tir amb bassetja en el campo de fútbol. 14 horas: Gran paella con música de Sandy Valley & The Magic Drivers en la carpa.

EXPOSICIONES

‘Generaciones y contextos’. Obras de los artistas Joan Castejón y Xavi Garcia. Inauguración viernes 2 de junio a las 20 horas en el Club Diario de Ibiza. De lunes a jueves de 11 a 13 horas y viernes de 18 a 20 horas. Hasta el 27 de junio.

‘Habitar’. Exposición colectiva de primavera sobre el tejido social de Formentera. Sala Ajuntament Vell de Foementera. De martes a sábado de 11 a 14 y de 19 a 21 horas. Hasta el 10 de junio.

‘De un bosque enaltecido’. Esculturas de Gustavo Eznarriaga y fotografías de Alberto García-Alix. Inauguración viernes 26 de mayo a las 19.30 horas en el Centro Cultural Can Jeroni de Sant Josep. Martes a domingo de 11 a 13.30 horas, jueves a sábado de 18.30 a 20.30 horas. Hasta el 25 de junio.

‘Estar y tiempo’. Obras del artista mallorquín Rafa Forteza. Inauguración el sábado 27 de mayo a las 18.30 horas. Jueves de 17.30 a 20.15 o con cita previa al 689591641. Hasta el 7 de julio.

Samy. Pinturas. Inauguración viernes 26 de mayo a las 20 horas en Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 21 de junio.

‘Hipogeu 4004’. Instalación de Pedro María Asensio. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta finales de septiembre.

Susana Cardona. ‘Terra’, pinturas. Sala de exposiciones Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Martes a sábado de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas. Hasta el 17 de junio.

Julio Bauzá: 'Civilización Salvaje'. Montaje conceptual. Auditori Caló de s'Oli de Cala de Bou. Hasta el 18 de junio.

'Eivissa als anys 70: pagesos i hippies': Fotografías de Josep Soler. Hasta el 2 de junio. De lunes a viernes, de 10 horas a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas.

Turi Simeti. Pinturas. Galería Parra & Romero de Santa Gertrudis. Hasta el 8 de julio.

Charles Burnex. Pinturas, esculturas y cerámica. Galería También de Santa Gertrudis. Hasta el 30 de junio.

Eduard Micus. Obras en madera. Exposición de Pascua en el Espacio Micus de Jesús. Abierta hasta julio. Domingos de 11 a 14 horas o cita telefónica: 971191923.

Michel Mouffe. ‘Passa la vida’. Pinturas. Far de la Mola de Formentera. Martes a sábados de 10 a 14 horas. Hasta el 30 de julio.

'Colectiva de primavera'. Exposición de los artistas María Catalán, Julia Fragua, Adrián Cardona, Lula Martins, Patricia Boned, Ángel Zabala, Diana Bustamante y Miguel Ángel García. Garden Art Gallery, ctra Sant Josep km 8,5 (Cactus Lombribiza). Lunes a sábado de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. Hasta final de junio.

MERCADILLOS

Hippy Market Punta Arabí: Artesanías del mundo, oferta gastronómica, música en vivo, djs... Miércoles de 10 a 22 horas y viernes de 10 a 19 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.

Mercat de Sant Francesc: Cada día de 10 a 14 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercat des Pujols: Cada día de 19 a 24 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercado artesano de la Mola: Miércoles y domingos de 16.20 a 22 horas. Hasta el 11 de octubre.

Mercado de la Savina. Cada día de 10 a 24 horas. Del 15 de mayo al 30 de septiembre.

Mercado artístico y artesano de Sant Ferran. Jueves, viernes y sábado de 20 a 24 horas. Del 27 de mayo al 30 de septiembre,