La marca más retro del panorama nacional, ‘Children of the 80’s’, calienta motores y regresa a Hard Rock Hotel Ibiza con 19 citas ya confirmadas. En esta nueva temporada, no te puedes perder las actuaciones que traerán al presente las melodías y los ritmos retros que harán vibrar en clave ochentera a los entusiastas de la música y la estética de esta mágica década dorada.

Marta Sánchez y Seguridad Social estarán este verano en Hard Rock Hotel Ibiza La apertura, hoy viernes 26 de mayo, está protagonizada por Sabrina. La cantante, modelo, actriz y productora genovesa Sabrina Salerno, todo un icono del destape en los año 80 y 90, es también un símbolo de aquella época. Seguro que hará corear al unísono a los asistentes su máximo hit, ‘Boys, boys, boys’, junto a otros temas como ‘All of Me’ o ‘Hot Girl’. Hasta el 29 de septiembre, se podrá disfrutar todos los viernes de algunos de los artistas más destacados del panorama internacional nacional de los 80 y 90. El cartel de actuaciones en directo contará con nombres tan míticos y conocidos como Marta Sánchez, Just Kool from Kool & The Gang, Seguridad Social, Alexia, Vengaboys, Inner Circle o Jenny Bergen from Ace of Base, entre otros.