DC10 ha arrancado 2023 por todo lo alto, como no podía ser de otra manera. La temporada número 24 de Circo Loco ofrece 24 lunes con una extensa lista de artistas como Seth Troxler, Skepta , Rampa, Blondish, &Me, Mochakk, Rufus DU Sol, Maceo Plex, Tsha, Monolink, Palms Trax , Hunee, Vtss, Dj Koze, The Blessed Madonna, Skrillex. Ellos serán algunos de los protagonistas de la música que ya suena en Ibiza.

En DC10, los miércoles son para la fiesta Exhale de Amelie Lens y los jueves para Solid Grooves En esta edición 24 de Circoloco, los lunes sólo tienen un destino y es el DC10. Tanto si llegas como si te vas, es una parada obligatoria para todos aquellos fans de la música tecno que aman vibrar al son del mejor sonido underground de la isla. Además, este año DC10 contará, cada miércoles, con la fiesta Exhale, de la modelo tecno Amelie Lens y los jueves, el protagonista indiscutible, como ya lo fue el año pasado, esta temporada es la fiesta Solid Grooves desde el 8 de junio hasta el 28 de septiembre.