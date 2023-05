Durante la pandemia Samy Feasey volvió a reengancharse al arte y desde entonces no ha dejado de pintar. Parte del trabajo que ha hecho últimamente se podrá contemplar a partir de mañana y hasta el 21 de junio en Can Tixedó Art Café, en Forada. La muestra, que se inaugurará a las 20 horas, reúne más de una decena de cuadros de diferentes estilos que beben del expresionismo abstracto y del arte aborigen australiano.

Dice el artista que sus pinturas «expresan su subconsciente» y «van más allá de los sueños, la conciencia o la vida». «La temática de los cuadros de esta exposición va muy ligada a la idea de explorar y romper las fronteras, de uno mismo y de los otros», señala Feasey, que recurre, en muchos casos, a los «colores naturales» y «las ilusiones ópticas». «Me encanta usar colores tierra y me han comparado con Bridget Reilly y Victor Vaselli por mi tendencia a crear ilusiones ópticas. Soy un artista autodidacta y no estoy atado a las técnicas tradicionales, lo que me permite experimentar con ideas que normalmente no irían juntas. También me gusta esconder palabras en mis piezas, pero no siempre son fáciles de encontrar», explica sobre su arte.

Además de en Forada, la obra de Feasey se podrá ver por primera vez fuera de Ibiza el 7 de junio en una muestra colectiva, ‘Wolfe Walker Summer Show’, organizada en el hotel The Columbia de Londres. Ésta es la ciudad donde nació este pintor, músico y cantautor autodidacta de orígenes egipcios y familia adoptiva anglo-australiana, que reside en Ibiza desde hace casi 20 años.