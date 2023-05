El Auditori Caló de s'Oli de Cala de Bou recibe este jueves, 18 de mayo, a las 20 horas y con entrada gratuita, a la prestigiosa banda de jazz holandesa The Dam Jawn, que actúa por primera vez en la isla y lo hace acompañada del gran saxofonista Dick Oatts, músico y compositor de Nueva York nacido el 1953, que ha actuado y grabado con músicos de la talla Joe Henderson, Jerry Bergonzi, Joe Williams, Sarah Vaughan e incluso la gran dama del jazz, Ella Fitzgerald. También ha ejercido como profesor en la Escuela de Música de Manhattan y ha sidoartista residente en el Conservatorio de Ámsterdam, aunque desde 2006 ejerce como profesor en el prestigioso Boyer College of Music and Dance, de la Universidad Temple de Filadelfia.

The Dam Jawn & Dick Oatts se encuentran de gira por Europa, presentando su álbum de debut en el cual precisamente ha colaborado el saxofonista americano. El grupo holandés, por su parte, está formado por cinco jóvenes músicos. Todos ellos se formaron como grupo a través de una experiencia compartida en Estados Unidos. Vivieron y estudiaron juntos en Filadelfia, donde conocieron a Oatts y empezaron a componer y arreglar su música como banda. Los integrantes de esta formación son Martín Díaz (saxo alto), Frank Groenendijk (saxo tenor), Joan Fort (guitarra), Philip Lewin (contrabajo) y Nitin Parree (batería). Aunque los cinco componentes viven y están activos en Ámsterdam, el quinteto es muy internacional. Díaz y Fort soin catalanes, Lewin es de Stuttgart (Alemania) y Parree y Groenendijk son neerlandeses. Después de su paso por el Auditori Caló de s'Oli actuarán en Barcelona, al famoso club de jazz Jamboree.