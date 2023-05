No solo de Eivissa Medieval vive el ocio del fin de semana en Eivissa y Formentera. De hecho hay dos agendas, una la medieval, que se puede encontrar en este enlace, y otra con todo lo no medieval, con los actos que siguen:

Este es un fin de semana muy musical, que comienza este jueves, con los conciertos de la banda argentina Bersuit Vergarabat en Las Dalias y el blues del tejano Dylan Bishop en Can Jordi Blues Station. El viernes inicia el cantante menorquín Guiem Soldevila una minigira pitiusa en Eivissa, que le llevará el día siguiente a Formentera.

El sábado se celebra el Rock Island Festival en Cala de Bou, con los ibicencos Cotton Cactus y Uncle Sal, además de Alber Solo y King Sapo. Además, Dylan Bishop actúa en la sala Teatro Ibiza.

Y para rematar, el domingo se celebra la fiesta Sant Josep es Música en Caló de s'Oli, con los alumnos de la escuela municipal de música por la mañana y los conciertos de Kinky Bwoy, Elena Salguero y Chiki Lora por la tarde-noche. Y Leilah Broukhim presenta su disco 'The curve' en Can Cacao, en Sant Llorenç.

Los amantes del teatro tienen una cita importante el sábado en Can Ventosa, con la obra 'Finlandia', protagonizada por Irene Escolar e Israel Elejalde.

Y los del cómic el viernes, con la celebración del primer encuentro Eivicòmic en la librería Sa Cultural de Vila.

Además aún quedan actos de las fiestas de Santa Eulària y comienzan las de Puig d'en Valls, y hay presentaciones de libros, exposiciones, espectáculos infantiles, cine...

JUEVES 11 DE MAYO

Música

Bersuit Vergarabat. Rock Argentino. En Las Dalias, Sant Carles. 20 horas apertura de puertas y 23 horas fiesta con Chino Paino, Medusa Odyssey y Álvaro Babylonia. Entrada 20 €.

Dylan Bishop & Tola Music Project. Blues desde Texas. 19 horas en Can jordi Blues Station, entrada libre.

Teatro

‘Trio de negres’. Lectura teatralizada de la obra de Bernat Joan i Marí. 20 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Sant Francesc.

Cine

‘Increíble pero cierto’, de Quentin Dupieux (Francia, 2022) VOSE. Ciclo Anem al cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Infantil

Contacontes de Primavera. ‘Cuentos desde Europa’, con El Teatrito Rojo de la abuela Mila (sesión con lectura en lengua de signos). 17 horas en la biblioteca de Santa Eulària.

Libros

‘La sombra de Goya’, presentación del libro de Matilde Lladó. 20 horas en la sala cultural Ebusus de Vila.

VIERNES 12 DE MAYO

Cómic

Eivicòmic. Conferencias y firmas con el editor de Dolmen Vicente García, y el autor Isaac Sánchez ‘Loulogio’. Presenta Álex Berlanga, de Supercultura Freak Chow. 19 horas en la librería Sa Cultural de Vila.

Poesía

‘Tots junts amb la poesia’. Recital organizado por la Asociación Cultural Francesa de Eivissa y Formentera por las fiestas de Puig d’en Valls. 20 horas en el centro cultural.

Música

Guiem Soldevila. Canción de autor. 20 horas en la Sala Petita de Can Ventosa. Entrada libre.

Libros

‘Peccata minuta’. Presentación del libro teatral de Bernat Joan, a cargo del autor y Vicent Tur. 20 horas en Bodega Los Gatos de Sant Antoni.

SÁBADO 13 DE MAYO

Teatro

'Finlandia'. De Pascal Rambert. Con Irene Escolar e Israel Elejalde. 21 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas a 18 € en 222.eivissa.es o 20 € en taquilla.

Música

IV Rock Island Festival. Con Cotton Cactus (13 horas), Alber Solo & The Firebirdblues (15 horas), Uncle Sal (17 horas) y King Sapo (19 horas). Organiza Great River Road. Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. Entrada libre.

Guiem Soldevila y Geliah Dansànima. Concierto del ciclo Barnasants. 20.30 horas en la Sala de Cultura (cine) de Formentera. Entrada libre.

Dylan Bishop Trio. Blues. Ciclo The Thrill is here. Sala Teatro Ibiza de Vila desde las 21 horas. Entrada libre.

Fiestas de Puig d’en Valls

12 horas: Misa homenaje a la tercera edad seguida de ball pagès con es Xacoters de sa Torre y la Colla de Puig d’en Valls.

Misa homenaje a la tercera edad seguida de ball pagès con es Xacoters de sa Torre y la Colla de Puig d’en Valls. 14 horas: Comida de la tercera edad en el restaurante Santa Gertrudis.

Gastronomía

Gastroeventos Eivissa Sabors. Visita guiada a la finca hortícola de Can Pol. Producción de tomate, fresón y patata. Vénda de Safragell. Registro en restauracio@pimeef.com.

Excursión

Sortides de l’IEE. Excursión en barca a Formentera. Salida a las 9.30 horas o a las 10.15 de la estación marítima de Formentera. Regreso a media tarde.

DOMINGO 14 DE MAYO

Música

Fiesta ‘Sant Josep es música’. Desde las 12 horas, formaciones infantiles de la Escuela Municipal de Música Can Blau. Conciertos a las 17.30h: Kinky Bwoy; 19 h: Elena Salguero, y 21 h: Chiki Lora. Feria de vinilos, mercado artesano, food trucks… Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou.

Leilah Broukhim. Presentación de su disco 'The Curve' y degustación con La Grande Bouffe. 13 horas en Can Cacao. Sant Llorenç. Venta de entradas en leilahbroukhimmusic.com.

Fiestas de Santa Eulària

8.30 a 19.30 horas: Campeonato de Pesca de Balears desde Embarcación Fondeada. Organiza: Club Náutico de Santa Eulària.

Campeonato de Pesca de Balears desde Embarcación Fondeada. Organiza: Club Náutico de Santa Eulària. 9 a 14 horas: Torneo de Petanca. Organiza: Club Petanca Llar. Instalaciones deportivas.

Torneo de Petanca. Organiza: Club Petanca Llar. Instalaciones deportivas. 9.30 a 17 horas: Trofeo de Natación Fiestas de Mayo. Piscina de es Raspallar. Organiza: Club Náutico de Santa Eulària.

Trofeo de Natación Fiestas de Mayo. Piscina de es Raspallar. Organiza: Club Náutico de Santa Eulària. 19 horas: Romería seguida de misa en la Església Vella. Concentración en la capilla de Lourdes.

Romería seguida de misa en la Església Vella. Concentración en la capilla de Lourdes. 20.30 horas: Concierto ‘Música nostra’ de Petit Cor. Teatro España. Entrada gratuita.

Fiestas de Puig d’en Valls

10 horas: Taller floral de la asociación Es Molins de Puig d’en Valls en el centro cultural.

Taller floral de la asociación Es Molins de Puig d’en Valls en el centro cultural. 12 horas: Fútbol: Copa Pepe Delgado, con la participación de amigos.

Fútbol: Copa Pepe Delgado, con la participación de amigos. 16 horas: Concierto de Thre3vil en la carpa

Concierto de Thre3vil en la carpa 20.30 horas: Xacota pagesa organizada por es Xacoters de sa Torre en el centro cultural.

EXPOSICIONES

Julio Bauzá: 'Civilización Salvaje'. Montaje conceptual. Inauguración sábado 13 de mayo a las 20 horas en el Auditori Caló de s'Oli de Cala de Bou. Hasta el 18 de junio.

Miquel Farriol: Arte digital. Inauguración viernes 12 de mayo a las 19 horas en el centro cultural Can Portmany de Sant Rafel. Hasta el 28 de mayo.

Horacio Silva: 'La naturaleza de las cosas', Pinturas, inauguración el viernes 5 de mayo a las 20 horas en el Club Diario de Ibiza. Hasta el 30 de mayo. Lunes a jueves de 11 a 13 y viernes de 18 a 20 horas.

Martina Falk: 'Magic of the moment', Pinturas, inauguración el viernes 5 de mayo de 19 a 22 horas en el Centro Cultural de Jesús. Hasta el 30 de mayo. Lunes a viernes de 16 a 21 horas.

Franco Giomi: 'Gente seria', fotografías. Del 3 al 11 de mayo en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera. De lunes a domingo de 11 a 14 y de 17 a 20 horas.

XX Concurs Beni Trutmann 2023: Fotografías presentadas al concurso. Del 2 al 13 de mayo en la sala Ajuntament Vell de Formentera. Martes a sábado de 11 a 14 y de 18 a 20 horas. Lunes de 18 a 20 horas.

'Eivissa als anys 70: pagesos i hippies': Fotografías de Josep Soler. Hasta el 2 de junio. De lunes a viernes, de 10 horas a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas.

Jordi Gómez. 'The Cuban Flow'. Fotografías e intervenciones. Hotel Pacha. Hasta finales de mayo.

Turi Simeti. Pinturas. Galería Parra & Romero de Santa Gertrudis. Hasta el 8 de julio.

Nieves Puente. Muestra dedicada a la artista fallecida en 2006. Hasta el 24 de mayo en Can Tixedó Art Café de Forada.

Charles Burnex. Pinturas, esculturas y cerámica. Galería También de Santa Gertrudis. Hasta el 30 de junio.

Eduard Micus. Obras en madera. Exposición de Pascua en el Espacio Micus de Jesús. Abierta hasta julio. Domingos de 11 a 14 horas o cita telefónica: 971191923.

Michel Mouffe. ‘Passa la vida’. Pinturas. Far de la Mola de Formentera. Martes a sábados de 10 a 14 horas. Hasta el 30 de julio.

'Colectiva de primavera'. Exposición de los artistas María Catalán, Julia Fragua, Adrián Cardona, Lula Martins, Patricia Boned, Ángel Zabala, Diana Bustamante y Miguel Ángel García. Garden Art Gallery, ctra Sant Josep km 8,5 (Cactus Lombribiza). Lunes a sábado de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. Hasta final de junio.

MERCADILLOS

Hippy Market Punta Arabí: Artesanías del mundo, oferta gastronómica, música en vivo, djs... Miércoles de 10 a 22 horas y viernes de 10 a 19 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.

Mercat de Sant Francesc: Cada día de 10 a 14 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercat des Pujols: Cada día de 19 a 24 horas. Del 1 de mayo al 30 de octubre.

Mercado artesano de la Mola: Miércoles y domingos de 16.20 a 22 horas. Hasta el 11 de octubre.

Mercado de la Savina. Cada día de 10 a 24 horas. Del 15 de mayo al 30 de septiembre.

Mercado artístico y artesano de Sant Ferran. Jueves, viernes y sábado de 20 a 24 horas. Del 27 de mayop al 30 de septiembre,