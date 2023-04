En los planes de esta primavera no puede faltar un encuentro gastronómico, esta semana toca el Campeonato Interestelar de frita de matanzas de Sant Jordi, que se celebra el sábado, con 30 grupos inscritos, una frita popular, talleres infantiles y actuaciones.

Este sábado comienza también el festival de cine de Ibiza, Ibicine, con alfombra roja y premios el sábado, para iniciar una semana de proyecciones y actividades diversas.

El grupo ibicenco Quin Delibat! es protagonista porque el sábado será su último concierto. La banda se despide de sus fans en la sala Teatro Ibiza.

También habrá conciertos del ciclo 'Dies Musicals' del Consell, con Heklos el jueves en Can Jeroni y Trobairitz el sábado en Sant Joan.

En Sant Jordi, además de las fiestas, el viernes, sábado y domingo se celebra un festival de circo, Troba Circ, con cuatro actuaciones en el colegio Sant Jordi.

Y en Sant Llorenç celebran el sábado su primera Fiesta de la Primavera, con 'food trucks y actividades durante toda la jornada.

Además siguen los actos de celebración del 50 aniversario del Club Nàutic Sant Antoni, con teatro el jueves, música el viernes, rock el sábado con Chris Lee y The Bo Derek's y tardeo latino el domingo con Eribertho Cruz.

JUEVES 13 DE ABRIL

50 Aniversario del CNSA

Teatro. ‘Es Ninja des Cubells’, con Vicent Ribas’, y ‘Matrimoni per medecina’, con el Grup de Teatre des Cubells. 21 horas.

Música

Heklos. Cicle Dies Musicals del Consell de Eivissa. 20.30 horas en el Centro Cultural Can Jeroni de Sant Josep. 2 € en conselleivissa.escenaonline.es o 3.50 € en taquilla.

Infantil

Contacontes de Primavera. ‘Nieves y los libros perdidos’, a cargo de Sonrisas mágicas. 17 horas en la biblioteca de Santa Eulària.

‘Tu carita y su boquita’. Presentación de libro y cuentacuentos a cargo de la autora, Verónica Pérez. Biblioteca de Sant Jordi a las 18 horas. Inscripción: 971308688.

Libros

‘Noves rondaies d’Eivissa i Formentera’. Presentación a cargo de los autores, Lluís Ferrer y Antonio Rodríguez Cano. Presenta Maite Ferrer. 19.30 horas en la biblioteca Marià Villangómez de Formentera.

VIERNES 14 DE ABRIL

50 Aniversario del CNSA

Música. Concierto de Simple Rock, dj Pep Pilot y mercado de vinilos con la Asociación Retro. 21 horas.

Teatro

‘Nena, cuéntame otro’. Cuentacuentos para adultos a cargo de Maritza y Encarna de las Heras. 19.30 horas en la biblioteca de Sant Jordi.

Libros

‘Galiotes! Una batalla oblidada’. Presentación del libro dirigido por Antoni Ferrer Abárzuza, con textos además de Antonio Espino López, Marcus H. Hermanns y Antoni Tur Torres. Club Náutico Ibiza a las 19 horas.

‘Dones de la Sal’. Presentación del libro de Esperança Marí, a cargo de la autora. 20 horas en el Centre de Majors de Sant Jordi.

'Hechizos de mar'. Presentación del libro de Javier Serapio, a cargo del autor, Ramon Mayol y David Trias. Actuación musical a cargo de Toni Riera y Laura Marí. 20 horas en la sala Teatro Ibiza de Vila.

Circo

Festival Troba Circ. ‘Nüshu’, a cargo de la compañía Capicua. Y ‘Absurd’, a cargo de Circ Vermut. 18 y 19.30 horas en el CEIP Sant Jordi. Entrada libre.

Arte

Ses12Naus 'Our soul is air'. 18.30 horas conversación 'Poéticas de la fragilidad', con Lara Fluxà y Guillermo Romero Parra. 21 horas actuación musical de Felicia Atkinson. La Carpintería, polígono de Can Bufí.

Cine

'Fuego'. De Claire Denis (Francia, 2022). Ciclo Divendres de Cine de Sant Josep. 20.30 horas en el Centro Cultural Can Jeroni. Entrada libre.

SÁBADO 15 DE ABRIL

Gastronomía

Sant Jordi va de Frita. Campeonato Interestelar de Frita de Matanzas. Competición con 30 equipos, frita popular, actuaciones musicales, animación… Desde las 11 horas en la plaza de Sant Jordi.

Festival Ibicine

18.30 horas: Alfombra Roja en Can Ventosa.

Alfombra Roja en Can Ventosa. 20 horas: Gala de inauguración presentada por Eva Soriano y entrega del premio Astarté del Jurado.

Fiesta de la Primavera de Sant Llorenç

11 horas: Inauguración con Cachirulo y sus amigos. Food trucks y animación durante toda la jornada.

Inauguración con Cachirulo y sus amigos. Food trucks y animación durante toda la jornada. 11 a 17 horas: Juegos gigantes con Jugueroix.

Juegos gigantes con Jugueroix. 12 a 14.30 horas: Talleres infantiles con S’Espurna.

Talleres infantiles con S’Espurna. 14.30 horas: Concierto acústico de Daniela Heels.

Concierto acústico de Daniela Heels. 17 horas: concierto de Discover.

concierto de Discover. 19.30 horas: Concierto de La Calle.

Concierto de La Calle. 21.30 horas: Fiesta con Dj Manu.

Fiestas de Sant Vicent

12 horas: Fiesta Calera y concurso de vi pagès.

Fiesta Calera y concurso de vi pagès. 18 horas: Ballada popular en es Pou des Baladre.

Música

The Groovy Brothers. Rock de Eivissa. Concierto décimo aniversario. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Trobairitz. Cicle Dies Musicals del Consell de Eivissa. 20.30 horas la sala de plenos del Ayuntamiento de Sant Joan. 2 € en conselleivissa.escenaonline.es o 3.50 € en taquilla.

Quin Delibat!: Rock de Eivissa. Concierto de despedida. Apertura de puertas a las 20.30 horas en la sala Teatro Ibiza. Entrada libre.

50 Aniversario del CNSA

Rock Party. Con Chris Lee & The Mojo Stand y The Bo Derek’s. 21 horas en la carpa del Club Náutico Sant Antoni.

Circo

Festival Troba Circ. ‘Ohlimpiadas’, a cargo de la compañía La Sincro. 19.30 horas en el CEIP Sant Jordi. Entrada libre.

Arte

Ses12Naus 'Our soul is air'. De 11 a 13.30 horas, taller familiar con Fernando García-Dory. De 19 a 22 horas actividades con los artistas Mathilde Rosier, Jessica Dunlop, Sonia Delbes y Laura Grinyo. La Carpintería, polígono de Can Bufí.

Ocio

Fun & Trucks: Food trucks, mercadillo, talleres infantiles y música en vivo. Cada sábado de 18 a 23 horas en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni.

DOMINGO 16 DE ABRIL

Festival Ibicine

13 horas: Podcast con Cayetana Guillén Cuervo y Jon Plazaola en Nassau Beach Club.

Podcast con Cayetana Guillén Cuervo y Jon Plazaola en Nassau Beach Club. 17 y 19 horas: Cortometrajes. Final del Público

Cortometrajes. Final del Público 20.30 horas: Coloquio.

Fiestas de Sant Jordi

11 horas: Exhibición de motos antiguas.

Exhibición de motos antiguas. 11.30 horas: Tir amb bassetja detrás del bar Can Sala.

Tir amb bassetja detrás del bar Can Sala. 12 horas: Inauguración de la exposición ‘Ilusiones’, de Lina Fita, en las oficinas municipales.

Inauguración de la exposición ‘Ilusiones’, de Lina Fita, en las oficinas municipales. 14 horas: Comida de Manos Unidas en la plaza de la Iglesia.

Comida de Manos Unidas en la plaza de la Iglesia. 17 horas. Desfile de los alumnos del curso municipal de corte y confección en la plaza. Y a continuación, espectáculo de danza ‘Panta Rhei’, a cargo de Gipsy Cor.

Desfile de los alumnos del curso municipal de corte y confección en la plaza. Y a continuación, espectáculo de danza ‘Panta Rhei’, a cargo de Gipsy Cor. 20.30 horas: Teatro ‘Un embolic, dos embolics, tres embolics’, a cargo del Grup de Teatre de la AAVV Es Molí, en el CEIP Sant Jordi. Entrada libre.

Circo

Festival Troba Circ. ‘Ni cap ni peus’, a cargo de la compañía Circ Vermut. 19 horas en el CEIP Sant Jordi. Entrada libre.

Fiestas de Sant Vicent

7 horas: Campeonato de pesca con caña, concentración en Cas Serres.

Campeonato de pesca con caña, concentración en Cas Serres. 14 horas: Paella en el local social, campeonatos de futbolín y tenis de mesa, rifa y entrega de trofeos de pesca.

50 Aniversario del CNSA

11 horas: Trobada Clàssics 50 aniversario.

Trobada Clàssics 50 aniversario. 16.30 horas: Tardeo latino con Eribertho Cruz.

Ocio

VII Aniversario de Cas Costas: Gastronomía, sorpresas y actuaciones de Tu Otra Bonita, Ras Smaila, Sandy Valley y The Rosemary Family. Desde las 13 horas en Cas Costas, ctera de Sant Josep.

EXPOSICIONES

'25 años Baleària'. Exposición colectiva para conmemorar los 25 años de historia de la naviera, con obras de artistas de los lugares donde opera. Inauguración jueves 13 de abril a las 20.30 horas en el Club Diario de Ibiza. Hasta el 3 de mayo.

Lina Fita. ‘Ilusiones’, pinturas. Del 16 al 26 de abril en las oficinas municipales de Sant Jordi. De 10.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas.

Concursos del Día del Libro: Exposición de la XXIII edición del Concurs de Punts de Llibre Gabrielet y del Premi Literari Infantil Robert Lewis Baldon. Del 24 al 29 de abril en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera. De 10 a 14 y de 17 a 19 horas.

'Colors del món'. Muestra de calle patrocinada por la Fundación La Caixa, National Geographic, el Ayuntamiento de Ibiza y la APB. Paneles en el puerto de ibiza. Hasta el 29 de abril.

Eduard Micus. Obras en madera. Exposición de Pascua en el Espacio Micus de Jesús. Abierta hasta julio. Domingos de 11 a 14 horas o cita telefónica: 971191923.

Michel Mouffe. ‘Passa la vida’. Pinturas. Far de la Mola de Formentera. Martes a sábados de 10 a 14 horas. Hasta el 30 de julio.

Guillermo Gil. 'Desde mi niñez'. Pinturas. Del 5 al 29 de abril en la sala de exposiciones Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Abierto martes a sábados de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas.

'Eclèctica'. Pinturas de Raquel Cunill, Carmen Pérez y Rosa Antelo. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Abierta martes a viernes de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 14 y 17 a 20 horas. Hasta el 29 de abril.

Taller de Teresa Matilla: Exposición de los alumnos del taller de pintura de Formentera. Hasta el 15 de abril de 11 a 14 y de 18 a 20 horas.

'Davant es Vedrà'. Obras de Brigitte M. Dudek y Carlos Dudek. Centro Cultural Can Jeroni de Sant Josep. Martes a domingo de 11 a 13.30 horas y jueves, viernes y sábados de 18.30 a 20.30 horas. Hasta el 23 de abril.

'Passat, present i futur'. Obras de los alumnos de la Escola d'Art de Eivissa. Ebusus Sociedad Cultural de Ibiza. Hasta el 21 de abril.

Juan Blanco. 'Emociones sin estrenar'. Fotografía y collage. Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 26 de abril.

‘Primavera de dones’. Muestra colectiva con obras de Rita Bretones, Yoa Covas, Cristina Ferrer, Marga Guasch, Matilde Hernández, María Vila, Charlotte Mensforth y Carmen Liberal. Club Náutico Ibiza. Hasta el 9 de mayo.

'Colectiva de primavera'. Exposición de los artistas María Catalán, Julia Fragua, Adrián Cardona, Lula Martins, Patricia Boned, Ángel Zabala, Diario Bustamante y Miguel Ángel García. Garden Art Gallery, ctra Sant Josep km 8,5 (Cactus Lombribiza). Lunes a sábado de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. Hasta final de junio.

'10 dones de 10'. Muestra sobre diez mujeres relevantes de la historia de Eivissa por el 8M. Sa Nostra Sala de Vila. Hasta el 14 de abril.

MERCADILLOS

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.