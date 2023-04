Además del programa de la Semana Santa, cuya agenda se puede encontrar aquí: Semana Santa en Ibiza, este fin de semana hay varios actos interesantes para recordar.

Uno de ellos es la fiesta La Movida de Sant Antoni, el sábado, que cada año reúne a cientos de personas. Como siempre estarán los djs Petit y Vázquez, acompañados por Óscar de Pablos, Joan Barbé, Passion Dancers y Rebeca como invitada especial.

Sin salir de Sant Antoni, Es Nàutic ha programado diferentes actividades culturales y de ocio para estos días, como la actuación de Agustín el Casta del jueves, el concierto de Joven Dolores del viernes, el guateque con Canallas del Guateke del sábado o un tardeo flamenco con la guitarra de Paco Fernández el domingo.

En Sant Vicent siguen de fiesta, con una caminata, torrada y concierto el sábado y paseo en bicicleta y talleres y juegos infantiles el domingo.

La música la pondrá Mingo Balaguer & Sanpa Trio el sábado al mediodía en Can Jordi Blues Station y por la noche en el ciclo de blues de Teatro Ibiza 'The thrill is here'. Y el buen rollo el Fun & Trucks, con food trucks, música en vivo y talleres infantiles, el sábado en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni y el domingo en el Auditori Caló de s'Oli de Cala de Bou.

JUEVES 6 DE ABRIL

50 Aniversario del CNSA

Agustín El Casta. Monólogos del artista mallorquín. 21 horas en la carpa de Es Nàutic de Sant Antoni.

Poesía

‘L’espera de la letargia’. Recital lírico y poético con la poeta Maria Teresa Ferrer, la soprano Vega Escribano y el pianista Francesc Blanco. 20.30 horas Sala de Cultura de Sant Francesc. Formentera. Entradas en euroclassics.es.

Excursión

Vénda de Cas Serres-Benimussa. Organiza Associació de Vesins de Benimussa. Encuentro en la carretera EI-700 km 9,6, junto al antiguo campamento militar.

VIERNES 7 DE ABRIL

50 Aniversario del CNSA

Joven Dolores. Concierto de la banda ibicenca a las 21 horas en la carpa de Es Nàutic de Sant Antoni.

Juvenil

Festival de Manga i Anime en Català: De 10 a 14 horas en el Casal de Joves de Formentera, taller de manga, anime, videojuegos, karaoke, taller. A las 18 horas en el cine proyección de la película ‘Evangelion 3.0’.

SÁBADO 8 DE ABRIL

Fiesta

La Movida de Sant Antoni: Con los djs Petit & Vázquez y Óscar de Pablos. Actuaciones de Joan Barbé, Passion Dancers y Rebeca (‘Duro de pelar’). Regalos y soprteos. Desde las 20 horas en la playa de S’Arenal.

50 Aniversario del CNSA

El Guateque de Es Nàutic. Fiesta con concierto de Canallas del Guateke, Dj Fernández y premio al mejor disfraz. 21 horas en la carpa de Es Nàutic de Sant Antoni.

Fiestas de Sant Vicent

10 horas: Caminata popular. Encuentro en el local social.

Caminata popular. Encuentro en el local social. 14 horas: Torrada popular en el local social y campeonatos de futbolín y tenis de mesa.

Torrada popular en el local social y campeonatos de futbolín y tenis de mesa. 18 horas: Concierto de rock con Rottowatts.

Música

Mingo Balaguer & Sanpa Trio: Blues. 13 horas en Can Jordi Blues Station y 21 horas en el ciclo de blues The Thrill is Here de la Sala Teatro Ibiza. Entrada libre.

Ocio

Fun & Trucks: Food trucks, mercadillo, talleres infantiles y música en vivo. Cada sábado de 12 a 19 horas en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni.

DOMINGO 9 DE ABRIL

Fiestas de Sant Vicent

9.45 horas: Paseo infantil en bicicleta.

Paseo infantil en bicicleta. 11 horas: Talleres infantiles en sa Cala a cargo de S’Espurna.

50 Aniversario del CNSA

Tardeo flamenco. Con el guitarrista Paco Fernández y su grupo. 16.30 horas en el Club Nàutic Sant Antoni.

Ocio

Fun & Trucks: Food trucks, música en vivo y actividades infantiles. Desde las 12 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou.

EXPOSICIONES

'Colors del món'. Muestra de calle patrocinada por la Fundación La Caixa, National Geographic, el Ayuntamiento de Ibiza y la APB. Paneles en el puerto de ibiza. Hasta el 29 de abril.

Eduard Micus. Obras en madera. Exposición de Pascua en el Espacio Micus de Jesús. Inauguración el sábado 8 de abril de 17 a 20 horas. Abierta hasta julio. Domingos de 11 a 14 horas o cita telefónica: 971191923.

Michel Mouffe. ‘Passa la vida’. Pinturas. Inauguración sábado 8 de abril a las 12 horas en el Far de la Mola de Formentera. Martes a sábados de 10 a 14 horas. Hasta el 30 de julio.

Guillermo Gil. 'Desde mi niñez'. Pinturas. Del 5 al 29 de abril en la sala de exposiciones Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Inauguración 8 de abril a las 18 horas. Abierto martes a sábados de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas.

'Eclèctica'. Pinturas de Raquel Cunill, Carmen Pérez y Rosa Antelo. Inauguración sábado 8 de abril a las 19 horas en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Abierta martes a viernes de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 14 y 17 a 20 horas. Hasta el 29 de abril.

Taller de Aaron Keydar: Exposición de los alumnos del taller de escultura en madera de Formentera. Del 4 al 8 de abril en la sala Ajuntament Vell. 11 a 14 y 18 a 20 horas.

Taller de Teresa Matilla: Exposición de los alumnos del taller de pintura de Formentera. Inauguración lunes 10 de abril a las 19 horas en la sala Ajuntament Vell. Hasta el 15 de abril de 11 a 14 y de 18 a 20 horas.

'Davant es Vedrà'. Obras de Brigitte M. Dudek y Carlos Dudek. Centro Cultural Can Jeroni de Sant Josep. Martes a domingo de 11 a 13.30 horas y jueves, viernes y sábados de 18.30 a 20.30 horas. Hasta el 23 de abril.

'Passat, present i futur'. Obras de los alumnos de la Escola d'Art de Eivissa. Ebusus Sociedad Cultural de Ibiza. Hasta el 21 de abril.

Juan Blanco. 'Emociones sin estrenar'. Fotografía y collage. Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 26 de abril.

'Henko'. Exposición de los alumnos del taller de cerámica de Tania Agredano 2023. Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera. De 11 a 14 y de 17 a 20 horas hasta el 9 de abril.

‘Primavera de dones’. Muestra colectiva con obras de Rita Bretones, Yoa Covas, Cristina Ferrer, Marga Guasch, Matilde Hernández, María Vila, Charlotte Mensforth y Carmen Liberal. Club Náutico Ibiza. Hasta el 9 de mayo.

'Colectiva de primavera'. Exposición de los artistas María Catalán, Julia Fragua, Adrián Cardona, Lula Martins, Patricia Boned, Ángel Zabala, Diario Bustamante y Miguel Ángel García. Garden Art Gallery, ctra Sant Josep km 8,5 (Cactus Lombribiza). Lunes a sábado de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. Hasta final de junio.

'10 dones de 10'. Muestra sobre diez mujeres relevantes de la historia de Eivissa por el 8M. Sa Nostra Sala de Vila. Hasta el 14 de abril.

MERCADILLOS

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.