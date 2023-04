Los veteranos bluesmen Mingo Balaguer y Pablo Sanpa ofrecerán una doble ración de blues este sábado en Ibiza. La primera la servirán a las 13 horas en Can Jordi Blues Station y la segunda a partir de las 21 horas en el ciclo ‘The Thrill is here’ de la sala Teatro Ibiza. Balaguer y Sanpa llegan a la isla de la mano del batería asturiano afincado en Ibiza David Barona

Mingo Balaguer lleva más de 30 años sobre los escenarios y tiene 17 discos editados que avalan su experiencia como armonicista y cantante de blues, no solo en nuestro país, sino fuera de nuestras fronteras. Fue miembro de la legendaria Caledonia Blues Band durante diez años, con la que actuó junto a músicos tan legendarios como Johnny Winter, Charlie Musselwhite, Magic Slim o Hubert Sumlin, y a lo largo de su carrera musical ha tenido el privilegio de tocar con otros tan conocidos como Carey Bell, Gary Primich, Sugar Ray Norcia, Kenny Neal, Jr. Mischo, Bruce Ewan, Miguel Ríos, Raimundo Amador, Bobby Radcliff, Charlie Sayles, Paul Lamb, Jerry Portnoy, Sherman Robertson, Otis Grand y Lurrie Bell.

Lleva muchísimos años trabajando como músico freelance y también ha tenido la oportunidad de actuar en festivales de blues y eventos musicales en numerosos países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Indonesia, Georgia, Luxemburgo y Bulgaria, entre otros. Actualmente es endorser de Hohner armónicas y de micrófonos y accesorios Harpsound.

Pablo Sanpa, por su parte, es uno de los guitarristas de referencia en la escena madrileña de música negra. Su versatilidad le ha llevado a estilos tan variados como reggae, rock, swing, jazz, funk, new soul y hasta hip hop, aunque su terreno favorito es el blues. Ha trabajado tanto en estudio como en giras con artistas internacionales, de la talla de Lou Marini (miembro fundador de The Blues Brothers), Gene Taylor (pianista de T-Bone Walker), Fabulous Thunderbirds, The Blasters, James Harman, Eddie. C. Campbell, Guitar Crusher, Kirk Fletcher, etcétera. También ha acompañado en giras a artistas nacionales como Julián Maeso, Red House, Aurora García, Vinila Von Bismark, Silvia Super Star, Cosmosoul, Reyes del K.O., Frank T, El Langui, Myriam Latrece, etcétera.

Blues Challenge

Mingo & Sanpa fueron seleccionados para representar a España en el concurso europeo Blues Challenge, que se celebró en Suecia el año pasado. «Cada vez que comparten escenario demuestran el perfecto dominio que tienen del lenguaje del blues. En sus actuaciones se mueven dentro del west coast blues, aunque también se decantan por la onda eléctrica de Chicago o del jump blues. Junto a David Barona a la percusión, seguro que harán las delicias del público más exigente», señalan los organizadores en una nota.