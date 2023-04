Lluís Ferrer y Antonio Rodríguez dan un nuevo impulso a la literatura popular de Ibiza y Formentera

El pasado 31 de marzo vio la luz ‘Noves rondaies d’Eivissa i Formentera’, una colección de relatos con la que los ibicencos Lluís Ferrer Ferrer y Antonio Rodríguez Cano se proponen «ampliar y revitalizar la literatura popular de las Pitiusas». Fue el escritor de Cala Mestella el que propuso a Rodríguez ser el ilustrador de esta nueva aventura literaria, que, «desde el mismo título hasta la última rondaia, rinde un homenaje continuista a la obra de Joan Castelló Guasch», como señala el autor del prólogo, el cineasta ibicenco Héctor Escandell.

La publicación, editada por Apache Libros, reúne once cuentos y una historieta de cómic de dos páginas que crearon hace años Ferrer y Rodríguez y que fue su primer proyecto conjunto. Se titula ‘Ja hi som’ y la protagonizan Pinxo y Guerxo, que también aparecen en otros cinco relatos cortos de la colección. De hecho, salen retratados en la portada del libro, tomando una copa en el que es su lugar de reunión habitual, que no es otro que uno de los establecimientos más emblemáticos de Sant Carles, Ca n’Anneta. Estos cómicos personajes ochenteros guardan un gran parecido físico, que no psicológico, con los propios autores y es que, como confiesa Ferrer entre risas, son su «versión idealizada».

Explica el escritor que hace tiempo que tenía ganas de trabajar con Rodríguez, «un ilustrador extremadamente detallista y un apasionado de la Historia», como lo es él mismo. Tres meses necesitó Ferrer para escribir el grueso de los relatos, que empezó en otoño del año pasado.

Todas las historias que recoge este libro están ambientadas en Ibiza y Formentera en diferentes épocas, como «el siglo IV, el XIX y las décadas 40 y 80 del XX», detalla Ferrer.

La mayor parte de las rondaies son fruto de la imaginación de su autor, «inspiradas en algún chiste o en alguna anécdota» vivida por el propio Lluís Ferrer. Pero también hay relatos «basados en hechos históricos reales», como el de ‘Sa bicicleta des faroler de La Mola’, que se centra en un suceso que ocurrió en Formentera en mayo de 1944. «Frente al faro de la Mola cayó un avión alemán de la Segunda Guerra Mundial y el farero y otros dos formenterenses rescataron al piloto, que había sobrevivido», cuenta el escritor.

En este proyecto literario Ferrer ha recurrido mucho al «humor de trazo grueso», pero también «al costumbrismo», que queda patente en relatos como ‘Remor de fulles seques’, «una historia que transcurre en es Figueral en la década de los 50 del siglo XX».

El autor ibicenco se atreve en este proyecto literario a acercarse también al género de terror con ‘Castellum’. Es la rondaia más larga de esta colección, está ambientada en el siglo IV y se inspira en los restos de una fortificación romana inacabada levantada en Formentera, que constituye uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la isla

Excepto ‘Castellum’, toda las demás rondaies están escritas «en ibicenco dialectal». El resto de textos que acompañan a la publicación están en catalán.

Presentaciones

‘Noves rondaies d’Ibiza i Formentera’, que ya está disponible en las librerías de las Pitiusas, es la «primera incursión seria en la narrativa breve» de Ferrer, cuya obra suele ir ligada a la historia local. Muestra de ello son el cómic ‘Història d’Eivissa i Formentera’, la novela ‘Días Oscuros’ o el volumen ‘Eivissa i Formentera Il.lustrades’, en los que el autor contó con el arte gráfico del histórico dibujante de Bruguera Joan Escandell. En este nuevo proyecto, sin embargo, Ferrer se embarca con Antonio Rodríguez Cano, más conocido como Cano, autor del cómic ‘Ibosim’.

En las próximas semanas los artífices de ‘Noves rondaies d’Eivissa i Formentera’ tendrán la agenda muy ocupada con las presentaciones de su ‘criatura’ conjunta. La primera tendrá lugar el 11 de abril a las 20.30 horas en la Biblioteca Municipal de Ibiza, en Can Ventosa.