Semana Santa en Ibiza: «Hace falta más gente joven en las cofradías de Santa Eulària»

El pasado domingo, 26 de marzo, las hermandades de Santa Eulària empezaron a calentar motores para la Semana Santa con una comida de cofrades en el club parroquial que «fue un éxito de participación». En ese encuentro ya se pudieron palpar las ganas que hay de procesionar. «La gente está motivada, lo único que nos hace falta es juventud que nos venga a relevar porque la mayoría de los que participamos en esta celebración religiosa somos mayores», explica José Guasch Ramón, que desde diciembre del año pasado es el nuevo presidente de la Asociación Cultural Puig de Missa. En su opinión, la Semana Santa de Santa Eulària «va en retroceso» por esa falta de savia nueva. Sabe bien de lo que habla porque lleva 26 años en la Cofradía del Nazareno, de la que es Hermano Mayor. «Queremos que venga gente joven tanto para ser cofrades como para renovar las juntas directivas. Esto no es un coto cerrado, tenemos las puertas abiertas, pero no hay manera, parece que los jóvenes de hoy en día no están muy interesados en temas religiosos», lamenta Guasch.

Para intentar que esta fiesta religiosa no vaya a menos y suplir posibles bajas se va a incorporar en las procesiones a miembros de la comunidad de ucranianos del municipio y de la Asociación de paraguayos de las Pitiusas. Así lo adelanta el máximo representante de la agrupación que reúne a las cofradías de Santa Marta, el Cristo atado a la columna, el Nazareno, el Cristo de la Oración, el Cristo Yacente y la Virgen de los Dolores. Si en la Asociación Cultural Puig de Missa se quejan de la falta de juventud, en la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza celebran que este año se hayan sumado al equipo ocho personas, «sobre todo gente joven», según comenta Sonia Torres, que es la nueva presidenta desde junio de 2022, en sustitución de Antonio Clapés Cardona. Será esta hermandad la que inaugure los actos centrales de la Semana Santa de Santa Eulària mañana por la tarde. Tras finalizar la misa programada a a las 19.30 horas en la capilla de Lourdes, comenzará la procesión, aproximadamente a las 20 horas, que partirá de la calle Sant Jaume, llegará al paseo de s’Alamera y luego irá por la calle del Mar e Isidor Macabich para concluir en la sede provisional de la hermandad, situada en la confluencia entre el Camino de la Iglesia y la calle de San Lorenzo. «En hacer este recorrido se pueden invertir unas cuatro horas largas», asegura Torres, tras explicar que en la procesión participarán también La Hermandad de los Caballeros Legionarios de Santa Eulària y la Banda de Música Esencia, que es del municipio. Cuenta la presidenta, que está en la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza desde sus inicios y que fue la primera mujer costalera de la agrupación, que para llevar la imagen de la Virgen hacen falta 35 personas. «En total este Viernes de Dolores se irán turnando medio centenar de costaleros, de los que seis son mujeres», apunta. Como otros años, habrá novedades en la decoración litúrgica del paso. «Hemos conseguido completar el juego de jarras de plata que encargamos a un conocido orfebre de Sevilla, aunque no se podrán lucir todas este año porque la última remesa todavía no está lista», detalla la presidenta de la asociación. Estos elementos decorativos se han costeado con el dinero de la hermandad y las donaciones de diferentes familias. Vuelve el vía crucis viviente Este año la Semana Santa de Santa Eulària recuperará al 100% la normalidad precovid, como indica el presidente de la Asociación Cultural Puig de Missa. Muestra de ello es que el 2 de abril, Domingo de Ramos, a diferencia del año pasado, la imagen de ‘La Borriquita’ sí saldrá en procesión. La acompañarán en el recorrido «los Hermanos Mayores de todas las cofradías y los niños de la Comunión». El acto comenzará a las 10.30 horas en la capilla de Lourdes con la bendición de palmas. La procesión concluirá en el Puig de Missa, donde a las 11 horas hay programada una misa. También esta Semana Santa se recuperará el tradicional vía crucis viviente, que saldrá el 7 de abril a las 10 de la mañana de la calle del Sol para llegar al Puig de Missa. A las 12 horas, la Banda Municipal de Música ofrecerá un concierto en la plaza de España. No habrá novedades significativas en las procesiones del Jueves y el Viernes Santo, en las que participarán la Banda Municipal de Santa Eulària, la Banda de Música Esencia y, como invitada, la Corporación Musical Primitiva de Alcoy. La primera partirá el 6 de abril a las 21 horas de la capilla de Lourdes con las imágenes del Cristo de la Oración y de Santa Marta y llegará hasta la iglesia del Puig de Missa. En este templo, una hora y media antes, a las 19.30 horas, se ha programado la misa de la Cena del Señor. La procesión más numerosa tendrá lugar el viernes 7 de abril a las 20 horas, después de la celebración de la Pasión del Señor en el templo del Puig de Missa, prevista a las 18.30 horas. José Guasch calcula que participarán en ella «unas 800 personas». Este evento congregará a nazarenos de las seis cofradías de la Asociación Cultural Puig de Missa con sus pasos correspondientes, además de a un grupo de romanos, la buena samaritana, los doce apóstoles, la Verónica, los legionarios, y las Manolas, que acompañarán a la Virgen de los Dolores. El 8 de abril a las 22 horas se celebrará la Vigilia Pascual en el Puig de Missa. La Semana Santa concluirá el 9 de abril con la procesión del Santo Encuentro entre el Cristo Resucitado y la Virgen, que comenzará a las 10.30 horas en la capilla de Lourdes y llegará, acompañada por la Banda de Música Esencia, al Puig de Missa, donde a las 11 horas se celebrará la misa solemne de Pascua.