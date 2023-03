Fallas en Ibiza: Con Valencia en el ‘coret’

Aunque no tiene sangre valenciana sino portmanyna, Olga Tur está viviendo al máximo su primera experiencia en las Fallas del municipio ibicenco. El gusanillo, dice, se lo metieron amigos como Jorge Nacher, el presidente de Asociación Cultural Comunitat Valenciana de Sant Antoni de Portmany. Vestida con un blusón fallero a topos con el escudo bordado de La Nostra Falla, es de las primeras en aparecer en la carpa de ses Variades para arrimar el hombro y participar en los preparativos de la paella valenciana para 110 personas que se servirá a la hora de comer. En estos momentos está echando una mano a Rosario Ruiz, una de las fundadoras de La Nostra Falla. «El coret de la terreta no se olvida», dice con emoción esta valenciana de pura cepa que lleva décadas residiendo en Ibiza. Mientras trabaja sin descanso hace memoria y habla de los inicios de la agrupación, que reúne actualmente a 60 socios. «Todo comenzó hace 24 años en el bar de Rafa Ríos, en Sant Antoni, donde nos reuníamos los valencianos a ver el fútbol. Empezamos haciendo paellas en la calle», relata Ruiz sobre la historia de la que empezó llamándose Penya Valencianista Ibiza 99 para convertirse luego, en 2002, en asociación cultural. Ese paso, explica Nuria Moreno, otra de las integrantes, era necesario para poder hacer su propia falla.

Un rato antes de que comience el pasacalles, llega a ses Variades un grupo de invitados ataviados de falleros que se hace fotos junto a la falla infantil, que protagonizan personajes de populares dibujos animados como Son Goku, de la serie de manga y anime ‘Dragon Ball’. «Somos de la Falla El Molí de Picassent», explica su presidente, Sergio Martí, que lleva traje de saragüell, como Carlos Martorell, de doce años, que ostenta este mismo cargo pero en la categoría infantil. A éste le acompañan sus padres, Francisco y Noelia Peña. También están con ellos las falleras mayores, la infantil, Vega Martorell, de nueve años, luce un bonito traje en tonos verdes. La falda, explica, se la ha hecho su abuela Paqui y el corpiño, una modista de Picassent que se llama Carmina». «Vamos vestidas a l’antiga y llevamos peinados de huertana, con un solo moño. Mis manteletas son de batista, bordadas a mano», explica Francesca Coll, una de sus madres. La otra, Cielo Monzó, que ejerce de «fotógrafa oficial», ha optado por vestirse con el blusón fallero. También lo ha hecho Sonia Díaz, fallera mayor, en este caso, porque no le ha quedado más remedio. «Al abrir la maleta me di cuenta de que me había equivocado y había cogido el traje de fallera de mi hermana, que tiene otra talla», cuenta con una mezcla de humor y resignación.

Este grupo no es el único que ha viajado desde Valencia para la ocasión. También lo han hecho los componentes de la Xaranga Alcalde Provenzal, de Llíria, que con sus instrumentos de viento y percusión van a poner la nota musical al pasacalles que está a punto de salir. Junto a su tesorero, Alejandro Cervera, está el presidente de La Nostra Falla, Raúl Márquez, que se coloca la faja de su traje de torrentí con ayuda de Sergio Martí.

El pasacalles

En cuanto alguien da la señal, cerca de medio centenar de personas se disponen en fila para salir en busca de la fallera mayor infantil, Sara Alcalde, de trece años, que vive en la calle Menéndez Pidal. Al paso de la comitiva, que escolta la Policía Local de Sant Antoni, la gente se asoma a los balcones y a las puertas de bares y tiendas para saber qué está pasando. Algunos echan mano del móvil para grabar el acontecimiento, a otros se le van los pies al son de la alegre música de la charanga. Encabeza el pasacalles, Iker, con el estandarte de la comisión infantil La Nostra Falla.

Tardan unos pocos minutos en llegar a la vivienda de la fallera mayor infantil, que junto a su familia se asoma al balcón, decorado con una bandera valenciana y una gran pancarta en la que se lee ‘Ací viu Sara Alcalde Blesa’. La reciben con una traca. «Para mí es muy bonito poder vivir esto», comenta la jovencita, portmanyna de madre valenciana. Luce un elegante traje de color aguamarina confeccionado en Valencia y el peinado típico de fallera. Le acompaña del brazo el presidente infantil de La Nostra Falla, Pablo Márquez.

El pasacalles continúa hasta el lugar donde espera a los componentes un autobús que les llevará a Cala de Bou. Allí recogerán a la otra fallera mayor, Paqui Rodríguez, que antes les invitará a un piscolabis. Para este día, ha escogido entre los seis trajes de fallera que tiene el que encargó hacer en Valencia este año. «Es negro con corpiño y manga larga, a l’antiga», detalla tras contar que a lo largo de su vida ha sido fallera mayor en tres ocasiones, la primera en 1995, en Montcada, su localidad de origen, y las otras dos en Sant Antoni en 2009 y ahora. «A la tercera va la vencida», se ríe.

Ya solo queda algo más de un par de horas para degustar la paella valenciana, a la que invitan ella y Alcalde, y para presenciar la mascletà, que dispararán Raffaello y Pepe Carretero, el fallero de honor.