El Ayuntamiento de Sant Josep organiza hoy el XIII Correbars Festes de Sant Josep, que se celebra mañana sábado, con el fin de llenar de música y animación las calles del pueblo, que este año contará con la música itinerante de 3 Wise Monkeys, que se subirán a la caja del camión para tocar su repertorio de local en local a partir de las 19.30 horas. El fin de fiesta correrá de parte del grupo Ses Sopris, que interpretará sus peculiares versiones en el nuevo espacio para peatones junto en el Ayuntamiento a partir de las 22.30 horas.

Como siempre, también la oferta de ocio y restauración de Sant Josep, que se suma a la iniciativa programará actuaciones musicales y ofrecerá a los visitantes bebida y comida a un precio popular de 4 euros. «La cita con el correbars es una de las más esperadas cada año del programa de fiestas de Sant Josep y por este año tenemos la novedad de dos nuevos locales más que el año pasado», explicó ayer la concejala de Fiestas, Cristina Ribas, en una nota.

La parte musical de esta tarde noche de fiesta correrá a cargo de Thre3vil, que comienza las actuaciones en Can Bernat Vinya; Bluesmàfia cogerá el relevo en el Gastrobar 60°; Carmona from SUPA Disco pinchará clásicos de los 80 y 90 en el Centro de Mayores de Sant Josep, uno de los nuevos escenarios este año; Swingin Tonic animará Can Riku y, al lado, Dj Lowless sonará en el Coyote. Albert Oliva y Uncle Sal animarán la espera en Es Galliner antes de que llegue el rock contundente del grupo josepí Ses Sopris.

Torrada popular

Antes de todo esto, las celebraciones estarán en el campo municipal de deportes, de SantJosep, donde Ca sa Majora Segle XXI y la UE Sant Josep organizan una torrada popular a partir de las 14 horas. Los tickets se pueden adquirir anticipadamente en Can Pou y el bar del campo de deportes.

Esto en un fin de semana lleno también de citas deportivas. El mismo sábado a las 9.30 horas empieza el torneo de Fútbol Escoletes UTE Es Vedrà, organizado por la UE Sant Josep, y el Torneo de Fútbol Josepí, que enfrentará a Sa Raval con Benimussa, con premios por el equipo ganador pero también a la mejor afición.

La tarde de este sábado se retoma el programa con la exhibición de gimnasia rítmica de la UE Sant Josep junto al Ayuntamiento antes de empezar el correbars. También más tarde, a las 20 horas, se representa la obra ‘Noves Santes’, escrita y dirigida por Lia Amengual y Xisca Monserrat, en un espectáculo que organiza el Colegio Oficial de Trabajo Social de Balears en el marco del Día Internacional del Trabajo Social.

El domingo, siguen las citas deportivas con el Trial Base Fiestas de Sant Josep, con pilotos de 6 a 18 años. El inicio será a las 10 horas. A la misma hora se da el pistoletazo de salida a la marcha nórdica de Cala Bassa a Comte.

El último acto del día es la comida a beneficio de Manos Unidas que se hará en la plaza de la iglesia de Sant Josep.