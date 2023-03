«TEDxDaltVila quiere mostrar el talento y el movimiento intelectual que hay en Ibiza»

Ibiza está llena de talento y TEDxDaltVila se propone mostrarlo al mundo. Eso fue, en esencia, lo que motivó a Mia Kirn a organizar el evento que se llevará a cabo el próximo 29 de marzo en Can Ventosa entre las 10 y las 18 horas.

Muy ligada desde pequeña a las Pitiusas, donde residen sus padres, esta productora con un pie en Europa y otro en Estados Unidos estaba cansada de escuchar los típicos tópicos como que Ibiza sólo es fiesta y playas o que está muerta en temporada baja. «Con TEDxDaltVila quería cambiar la percepción que hay de la isla y mostrar que hay movimiento intelectual» y que es una tierra multicultural en la que se dan cita buscadores, visionarios y mentes brillantes con historias e ideas nuevas e inspiradoras. El encuentro programado el 29 de marzo es, en opinión de Kirn, el lugar perfecto para compartirlas. ‘Expandiendo perspectivas’ es el hilo conductor escogido para esta primera edición, en la que 18 ponentes hablarán, entre otros asuntos, de tecnología, cambio climático, diseño, educación y salud mental. La intención es difundir «ideas innovadoras, mostrar perspectivas nuevas y contar historias de crecimiento personal» que inviten a la reflexión; fomenten el aprendizaje, la inspiración y el asombro; provoquen conversaciones fructíferas, y ayuden a crear comunidad. Para ello, Kirn ha recurrido al formato TED, poco explotado en la isla, a excepción de en Sant Antoni.

El formato

TED, acrónimo de Tecnología, Entretenimiento y Diseño, es una organización sin ánimo de lucro que nació en California hace más de 30 años como una conferencia de cuatro días dedicada «a ideas que merece la pena difundir». La iniciativa, en la que han participado personalidades como Bill Gates, Jane Goodall o Richard Branson, ha ido creciendo y cuenta con encuentros anuales que reúnen a mentes brillantes para hablar de forma concisa, clara, y dinámica de asuntos diversos. Estas charlas se cuelgan después en su canal de YouTube.

TEDx es un programa que permite crear eventos locales independientes con esta misma filosofía, solicitando para ello una licencia TED, como hizo el año pasado Kirn, que aclara que el título de TEDxDaltVila viene de que inicialmente había pensado organizar la cita en el casco histórico de Ibiza. «Prácticamente todo el equipo que trabajamos en este evento, incluidos los ponentes, lo hacemos como voluntarios, no cobramos nada», destaca la organizadora, antes de mencionar a Dominic Magdalena, productor ejecutivo, como una de las piezas clave para hacer realidad TEDxDaltVila. El encuentro cuenta con patrocinadores y cobra a los asistentes para cubrir los costes. «Las cien entradas que se pusieron a la venta ya están agotadas», señala.

Voces de Ibiza

Para Kirn era muy importante a la hora de diseñar este proyecto «buscar voces locales». Por eso «todos los ponentes que participan tienen conexión con Ibiza» y la gran mayoría residen en la isla. Hay que puntualizar, eso sí, que casi todos son extranjeros, a excepción de Pablo Vidarte, que hablará de la ciudad biotecnológica del futuro; César Mayol Serra, que dedicará su charla al aloe de Ibiza y sus beneficios, y Jorge N. Ferrer, cuya intervención se titula ‘Libera tu amor: más allá de la monogamia y el poliamor’. En esta primera edición, todas las conferencias serán en inglés, aunque Kirn no descarta incluir el castellano en próximas convocatorias.

Los ponentes, entre los que hay médicos, escritores, empresarios, educadores, diseñadores y estudiantes, tendrán que adaptar sus charlas al formato TED. Eso significa, por ejemplo, que sus intervenciones no pueden superar los 18 minutos, que deben hablar de hechos probados y hacerlo con un lenguaje asequible para todos los públicos, ir al grano y exponer una sola idea, «o nueva o con una perspectiva diferente a lo habitual».

Entre los ponentes los hay muy jóvenes como Marina Kestner, de quince años, que explicará en su intervención «qué sucede cuando los estudiantes toman el control de su propio aprendizaje». El cartel lo completan Ben Dunwell, Lucian Tarnowski, Ruth Ramsay, Zandra Palma, Jeremy Smith, John Brevard, Lilian Simonsson, Nicc Johnson, Susie Pearl, Benjamin de Loenen, Holiday Phillips, Neliana Fuenmayor, Marina Magdalena y Rola Hallam.

TEDxDaltVila comenzará con la actuación de la bailaora de flamenco María García, acompañada de Lucas Ballejos y Mimi Winter Esme Dean. No serán los únicos artistas que se subirán al escenario durante el congreso, también lo harán Joanna Hruby con de Theatre of The Ancients, la comediante Charlotte Fox y el cantante y compositor Nick Mulvey.

Jo Youle conducirá el encuentro, que luego se subirá al canal de TEDx en YouTube. Además de charlas y actuaciones, el público podrá disfrutar de experiencias como la de montarse en una bicicleta que recicla plásticos o colocarse unos audífonos para hacer meditación.