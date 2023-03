Marta Robles, de Las Migas, en Ibiza: «Me duele decirlo, pero no veo feminismo en el flamenco»

«Incansables», y «muy trabajadoras», así se definen Las Migas, un cuarteto femenino en busca siempre de «la originalidad» que bebe del flamenco aunque hace guiños a muchos otros estilos. «En continua renovación», este grupo, por el que han pasado artistas de la talla de Sílvia Pérez Cruz y Alba Carmona, se encuentra ahora en un momento dulce, tras recibir en 2022 el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Flamenca por ‘Libres’. Los temas de este último trabajo serán los protagonistas del concierto gratuito que Las Migas ofrecerán hoy a partir de las 21.30 horas en la plaza Antoni Albert i Nieto de Ibiza, en el marco del II Festival de la Dona. Lo cuenta la guitarrista Marta Robles, directora musical y compositora de la formación que completan Carolina Fernández La Chispa (voz), Alicia Grillo (guitarra) y Laura Pacios (violín).

¿Qué supone para Las Migas que su primera actuación en Ibiza sea en el Festival de la Dona y con motivo del 8M?

Es un regalo, por una parte, porque somos muy de las Balears y tenemos mucha conexión, sobre todo, con Menorca, aunque Ibiza se nos había resistido hasta ahora. Por otro, es un lujo estar allí a las puertas de la primavera y con motivo de los actos en torno al 8M, una fiesta tan importante para nosotras y yo creo que para todo el mundo. También pienso que qué pena que tengamos que seguir reivindicando esta fecha de lucha y que todavía quede tanto trabajo por hacer para llegar a la igualdad entre las mujeres y los hombres. Ojalá que la próxima vez que vayamos Ibiza pueda ser en abril, mayo o agosto.

Entiendo que en este concierto se van a centrar en su último trabajo, ‘Libres’, cuyo título ya es una declaración de intenciones.

Sí. El espectáculo que ofreceremos es un recorrido por casi todos los temas de este nuevo disco. También tocaremos algunas de nuestras canciones de siempre y alguna cosa nueva, pero sobre todo nos centraremos en este trabajo, que es un canto a la libertad en todas sus versiones, y sobre todo, a la libertad de la mujer.

La formación cumple 19 años. ¿Cómo han sido estas casi dos décadas de trayectoria?

Estos veinte años han sido casi toda mi carrera, toda una vida en la que han pasado muchísimas cosas, muchos discos, compañeras que se han marchado y otras que han llegado. Ha sido un aprendizaje gigante en todos lo sentidos. Aunque llevemos casi 20 años, realmente para mí es como si siempre fuera un proyecto nuevo, porque está en continua renovación, no tengo sensación de cansancio. La verdad es que no me apetece mucho celebrar los 20 años simplemente porque cuando festejas algo así parece que estás en el final. Ya celebramos los quince años y fue un momento de mirar hacia el pasado, pero ahora tenemos la vista puesta en el futuro y en el presente sobre todo, así que me apetece más celebrar el día a día.

¿Tuvieron claro desde que empezaron a gestar el grupo que sólo lo formarían mujeres?

No nos lo planteamos en un principio, pero empezó siendo un grupo de mujeres y lo que hemos hecho es mantener esta característica durante toda nuestra historia. Surgió de manera inconsciente, si en el momento de crear el grupo hubiera habido un chico tampoco hubiera pasado nada, pero nos encontramos casualmente cuatro mujeres, Silvia Pérez Cruz, Lisa Bause, Isabelle Laudenbach y yo, y luego decidimos seguir con este formato para hacer un poco la contra a tantas bandas de hombres.

¿Sorprendía a la gente en los inicios de Las Migas encontrarse con un grupo de raíz flamenca 100% femenino?

Sorprendía mucho. Recuerdo que en los inicios levantamos mucha expectación y también desconfianza, aunque no creo que se nos tratara de manera peyorativa, ni mucho menos. Pienso también que el hecho de ser mujeres nos dio un empujón en ese momento, al ser algo diferente, pero ha sido con los años que nos hemos ganado un puesto, no solo por ser un grupo femenino sino también por el tipo de música que hacemos. A día de hoy, que hay tantas bandas femeninas, nos sentimos supercontentas y orgullosas de ser un referente para algunas de ellas.

¿Diría que el flamenco es más feminista que en los comienzos de Las Migas?

No sé qué decirte. Veo mucha evolución en muchos sentidos, a nivel musical, a nivel puesta en escena, a nivel de artistas, pero lo del feminismo en el flamenco no lo veo mucho. No hay prácticamente bandas de mujeres y las que dirigen proyectos se siguen rodeando de hombres. Y por supuesto que cuando son hombres los que lideran, llaman a sus congéneres. Esto es una cosa de siempre y que creo que se va a mantener, quizás les asusta lo nuevo. Sigo viendo espectáculos de flamencos en los que las mujeres están absolutamente en un segundo plano. Yo no he notado este feminismo en el flamenco, me encantaría decirte que sí, pero me duele decir que no.

Pero es un mundo en el que hay mucha presencia femenina...

Sí, hay y siempre ha habido mucha presencia femenina en el flamenco, muchas cantaoras y bailaoras, algunas en primera línea, pero no vemos que sus bandas estén llenas de mujeres. No estoy segura de que haya muchas guitarristas y desde luego no hay muchas percusionistas ni productoras, ni compositoras... Las que somos nos conocemos todas y somos amigas. De hecho, tampoco puedo decir que yo forme parte completamente de este mundo flamenco, porque estoy un poco en el límite. Me da pena que no haya más mujeres, y desde luego no va a haber más si no hay referentes y si no ven que hay un hueco. ¿Para qué vas a estudiar guitarra, flauta o percusión flamenca si sabes que luego no te van a dar una oportunidad? Es muy complicado.

¿Qué ha supuesto para Las Migas llevarse en 2022 el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Flamenca por ‘Libres’?

Ha supuesto que casi vamos a cumplir 20 años y de pronto se nos abren un montón de puertas nuevas que quizás ni esperábamos a estas alturas. Ha supuesto un revolcón enorme en nuestra gira, en nuestra carrera y en nuestras ganas de seguir adelante, porque es un premio que no esperábamos. Para mí es un reconocimiento no a este disco sino al trabajo de los últimos casi 20 años. Ha supuesto todo, es como un antes y un después para nosotras. Yo no sabía realmente si esto serviría para mucho y ahora me doy cuenta de que sí, tanto a nivel emocional como a nivel práctico en nuestro trabajo. Estoy supercontenta de todo lo que nos está pasando.

¿Diría que es el mejor momento de su carrera?

Diría que sí y quizás esto lo he pensado en momentos anteriores, pero creo que ahora mismo ha habido un punto de inflexión muy importante tanto con el Grammy Latino como con el subidón enorme que hemos tenido en redes sociales. Todo esto combinado hace que tengamos muchos más conciertos y mucho más público y de muchos más sitios y ha provocado que, de pronto, un proyecto que quizás era para públicos un poco más selectos se esté haciendo más grande y sea fácil de mover por el mundo.