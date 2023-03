El 8M, Día Internacional de las Mujeres, casi copa la actividad cultural, de ocio y reivindicativa de este fin de semana, tras la celebración del miércoles. Hasta el domingo se prolongan los actos en los diferentes municipios con exposiciones, como '10 dones de 10' en Vila, la del Concurs Fotografia de Dones de Sant Josep o 'Amos y deseo', de María Vila Rebolo en Santa Eulària; cine, teatro, cuentacuentos o conciertos, entre los que destaca el II Festival de la Dona del viernes en Vila, con Las Migas.

Sant Josep inicia la celebración de sus fiestas patronales con dos grandes citas, la Flower Power del sábado, que comenzará por la tarde con una Miniflower, o la fiesta 'Viu Sant Josep' del sábado con comida y música a cargo de Vermut a 45rpm en la calle.

Formentera celebra la primera edición del festival Xuia Fest el sábado en Sant Ferran, que comienza con animación infantil, sigue con frita de porc a precios populares y termina con conciertos y djs.

El ciclo 'Dies Musicals' del Consell tiene dos citas. Una el viernes con Diego Roman y Santi Pérez en el Centro Cultural de Jesús y otra el domingo con el Pulchra Música Trio en Cas Serres.

También hay teatro, presentaciones de libros, conferencias... Un fin de semana muy completo.

JUEVES 9 DE MARZO

Día de la Mujer

Eivissa

20 horas: Conferencia ‘Dones cosidores d’Eivissa’, a cargo de Lina Sansano y Neus Escandell. Sa Nostra Sala de Vila.

Sant Antoni

18 horas: ‘Sira la bandolera’, a cargo de Sonrisas Mágicas. Auditorio del Centro Cultural Cervantes.

‘Sira la bandolera’, a cargo de Sonrisas Mágicas. Auditorio del Centro Cultural Cervantes. 20 horas: ‘PoemIlla’. Recital de música y poesía con las mujeres como protagonistas.

Sant Josep

19 horas: Inauguración de la exposición del V Concurs de Fotografia Dones 2022.. Hasta el 12 de marzo en el Centro Cultural Can Jeroni.

Inauguración de la exposición del V Concurs de Fotografia Dones 2022.. Hasta el 12 de marzo en el Centro Cultural Can Jeroni. 20 horas: ‘Alimentació saludable a la menopàusia’, a cargo de la dietista Bàrbara Munar Torres. Centro Cultural Can Jeroni.

Santa Eulària

20 horas: ‘Fem-Cine’, proyecciones en colaboración con el festival Ibizacinefest.

Cine

‘La maternal’, de Pilar Palomero (España, 2022). Ciclo Anem al Cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

‘Decision to leave’, de Park Chan-Wok (Corea del Sur, 2022). Ciclo Zinètic. 20.30 horas en el Cine Regio de Sant Antoni. 6 €.

Filosofía

‘Diàlegs amb els textos’. Encuentros sobre filosofía con el profesor Luis Orozco. Todos los jueves de febrero y marzo en la Biblioteca de Sant Jordi de 17.45 a 19.15 horas.

Infantil

‘Cuentos desenvueltos’. Cuentacuentos con Laura Mandarina. 17 horas en el Punt de Lectura de Sant Ferran, Formentera.

Libros

‘Pau. El valor de la vida als nostres dies’. Presentación del libro de Jordi Armadans a cargo del autor y Fina Darder, coordinadora del Fons Pitiús de Cooperació. 20.15 horas en la biblioteca de Can Ventosa.

Conferencia

‘El rol del pare en la criança’, a cargo de Rubén Rodríguez, padre, educador y terapeuta especializado en crianza respetuosa y paternidad. Ciclo ‘Xerrades per a famílies i docents’ de Formentera. 17 horas en la Sala de Plenos de Formentera.

VIERNES 10 DE MARZO

Día de la Mujer

Eivissa

II Festival de la Dona en la plaza Antoni Albert i Nieto

20 horas: Almoraima, con el espectáculo ‘Amalgama’.

Almoraima, con el espectáculo ‘Amalgama’. 21.30 horas: Concierto de Las Migas.

Sant Antoni

17.30 horas: Educinema. ‘Igualtat real com a objectiu últim’. Auditorio del Centro Cultural Cervantes.

Sant Josep

10 horas: ‘Mama Mia’, teatro con perspectiva de género para centros de Secundaria a cargo de Maracaibo Teatre.

‘Mama Mia’, teatro con perspectiva de género para centros de Secundaria a cargo de Maracaibo Teatre. 17 horas: Cuentacuentos ‘Tots iguals però diferentes’, a cargo de David i Monma. Biblioteca de Cala de Bou.

Cuentacuentos ‘Tots iguals però diferentes’, a cargo de David i Monma. Biblioteca de Cala de Bou. 18 horas: Cuentacuentos ‘Cuentos desenvueltos’, a cargo de Laura Mandarina. Biblioteca de Sant Jordi.

Cuentacuentos ‘Cuentos desenvueltos’, a cargo de Laura Mandarina. Biblioteca de Sant Jordi. 20 horas: Cine ‘En un muelle de Normandía’, de Emmanuel Carrere. Centro Cultural Can Jeroni.

Santa Eulària

19 horas: Inauguración de la exposición ‘Amor y deseo’, de María Vila Rebolo, en la sala de exposiciones Sant Jaume 72.

Formentera

21 horas: Proyección de la película ‘Cinco lobitos’, de Alauda Ruiz de Azúa, en el cine municipal.

Música

Diego Román y Santi Pérez. Cicle Dies Musicals del Consell de Eivissa. 20.30 horas en el Centro Cultural de Jesús. 2 € en conselleivissa.escenaonline.es o 3.50 € en taquilla.

Cultura

XXII Jornades de Cultura Popular de les Pitiüses: ‘El cançoner infantil de les Pitiüses’, a cargo de Marià Torres. 20 horas en la sala de actos del antiguo Consell, calle Bes.

Libros

‘Pau. El valor de la vida als nostres dies’. Presentación del libro de Jordi Armadans. 19.30 horas en la biblioteca Marià Villangómez de Formentera.

SÁBADO 11 DE MARZO

Fiestas de Sant Josep

9 horas: Entrenamiento de Compak Sporting en el Coll des Jondal.

Entrenamiento de Compak Sporting en el Coll des Jondal. 12 y 17 horas: Teatro infantil ‘Sabates noves’. A partir de 3 años. Centro Cultural Can Jeroni. Entrada libre.

Teatro infantil ‘Sabates noves’. A partir de 3 años. Centro Cultural Can Jeroni. Entrada libre. 9 a 13 horas: Paseo literario ‘Sant Josep a peu’, a cargo de David Ribas. Punto de encuentro en la biblioteca.

Paseo literario ‘Sant Josep a peu’, a cargo de David Ribas. Punto de encuentro en la biblioteca. 16 horas: CRI Sa Talaia 2023.

CRI Sa Talaia 2023. 17.30 horas: Fiesta Miniflower, con el espectáculo ‘El jardí secret’, Lali BeGood. Animación callejera con Acrobatik.

con el espectáculo ‘El jardí secret’, Lali BeGood. Animación callejera con Acrobatik. 19 a 22 horas: Tardeo con los dj’s Pato y Al, junto al Ayuntamiento.

Tardeo con los dj’s Pato y Al, junto al Ayuntamiento. 22 horas: Fiesta Flower Power con concierto de Rock the Night y los dj’s Jordi Cardona y Javi Box, en la plaza.

Día de la Mujer

Sant Antoni

11 horas: Salsation. Masterclass de salsa a cargo de Silvina Guerrero. Polideportivo de ses Païsses.

Sant Josep

20 horas: ‘Mama Mia’, teatro con perspectiva de género, a cargo de Maracaibo Teatre. Auditori des Caló de s’Oli.

Ocio

Xuia Fest de Formentera (carpa de Sant Ferran)

19 horas: Xuieta Fest Junior. Animación para los más pequeños con música, capgrossos y chocolatada solidaria.

Xuieta Fest Junior. Animación para los más pequeños con música, capgrossos y chocolatada solidaria. 20 horas: Ballada popular de curt.

Ballada popular de curt. 21 horas: Frita de porc a precios populares.

Frita de porc a precios populares. 21 horas: Batucada con Bloco Colubraria.

Batucada con Bloco Colubraria. 21.30 horas: Concierto Formentera Baila Conmigo, con Jemina Melendo, Luis Muniz y Laia Lahuerta y Dj Avi.

Concierto Formentera Baila Conmigo, con Jemina Melendo, Luis Muniz y Laia Lahuerta y Dj Avi. A continuación Discomóvil con dj’s Burbaia y Padjesa.

Solidaridad

Contra el cáncer nos mojamos todos. Desfile de moda solidario con actuaciones, djs, aperitivo, rifa, zona infantil... 18 horas en el Palacio de Congresos de Santa Eulària. Organizan Better Life Ibiza y Blue Seven Events. Entrada: 18 € a beneficio de AECC y Aspanob. A la venta en Holidays Santa Eulària y Holy Sport de Eivissa.

Infantil

‘Baby Esferic’. Teatro familiar a cargo de Aboon Teatre. Ciclo L’illa a escena de Formentera. 18 horas en el cine municipal. Entradas a 4 € en www.entradesformentera.cat. Descuentos a diferentes colectivos.

Teatro

‘Anne Frank’ (Primera parte). A cargo de la compañía El Traç-Musicaldansa. Librería Sa Cultural de Eivissa. Sesiones a las 18.30 y 20.30 horas. Entrada: 8 €.

‘Stepanakert, cor de magrana’. De Bernat Joan. Dirige: Àngels Martínez. Companyia de Teatre Pedro Cañestro. Auditorio de Can Ventosa a las 20 horas. Entradas en www.tomaticket.es. Hoy y mañana.

Música

Gastón Marchesani & his SuperSkunks. Ciclo de blues 'The thrill is here' de la sala Teatro Ibiza. Apertura de puertas a las 21 horas. Concierto a las 21.30 horas.

DOMINGO 12 DE MARZO

Fiestas de Sant Josep

9 horas: Tirada de Compak Sporting en el Coll des Jondal.

Tirada de Compak Sporting en el Coll des Jondal. 9 horas: Trial Festes de Sant Josep junto al parque infantil de Cala de Bou.

Trial Festes de Sant Josep junto al parque infantil de Cala de Bou. 11 horas: Campeonato de tir amb bassetja en el campo de tiro de s’Arenest.

Campeonato de tir amb bassetja en el campo de tiro de s’Arenest. 12 y 18 horas: Teatro infantil ‘Pedra a pedra’. A partir de 2 años. Centro Cultural Can Jeroni. Entrada libre.

Teatro infantil ‘Pedra a pedra’. A partir de 2 años. Centro Cultural Can Jeroni. Entrada libre. 12 horas: Encuentro coral de los coros de Sant Josep y Sineu (Mallorca). Iglesia de Sant Josep.

Encuentro coral de los coros de Sant Josep y Sineu (Mallorca). Iglesia de Sant Josep. 13 horas: Fiesta ‘Viu Sant Josep’ en la calle, con comida y bebida de las diferentes asociaciones y música con Vermut a 45rpm.

Fiesta ‘Viu Sant Josep’ en la calle, con comida y bebida de las diferentes asociaciones y música con Vermut a 45rpm. 17 horas: Concierto de la Banda Municipal de Sant Josep.

Día de la Mujer

Formentera

10 horas: Cursa Solidària per la Dona. Organiza AECC. Al acabar, paella solidaria en la Plaza de la Constitució.

Cursa Solidària per la Dona. Organiza AECC. Al acabar, paella solidaria en la Plaza de la Constitució. 20 horas: Proyección de la película ‘Cinco lobitos’, de Alauda Ruiz de Azúa, en el cine municipal.

Música

Pulchra Música Trío. Cicle Dies Musicals del Consell de Eivissa. 20.30 horas en el auditorio de Cas Serres. 2 € en conselleivissa.escenaonline.es o 3.50 € en taquilla.

Teatro

‘Stepanakert, cor de magrana’. De Bernat Joan. Dirige: Àngels Martínez. Companyia de Teatre Pedro Cañestro. Auditorio de Can Ventosa a las 20 horas. Entradas en www.tomaticket.es.

EXPOSICIONES

'Colectiva de primavera'. Exposición de los artistas María Catalán, Julia Fragua, Adrián Cardona, Lula Martins, Patricia Boned, Ángel Zabala, Diario Bustamante y Miguel Ángel García. Garden Art Gallery, ctra Sant Josep km 8,5 (Cactus Lombribiza). Inauguración domingo 12 de marzo de 12 a 14 horas. Lunes a sábado de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. Hasta final de junio.

María Vila. 'Amor y deseo'. Caligrafía artística. Inauguración viernes 100 de marzo a las 19 horas en la sala Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Hasta el 31 de marzo.

'10 dones de 10'. Muestra sobre diez mujeres relevantes de la historia de Eivissa por el 8M. Inauguración 7 de marzo a las 20 horas en Sa Nostra Sala de Vila. Hasta el 14 de abril.

Susana Cardona. ‘Terra', pinturas. Sala Ajuntament Vell de Formentera. Lunes a sábado de 11 a 14 y de 18 a 20 horas. Domingos, festivos y lunes mañana cerrado. Hasta el 18 de marzo.

Miguel Ángel García López. ‘Espacios’ pinturas sobre paisajes y cultura de Ibiza. Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 15 de marzo.

Exposición colectiva en el Espacio Micus, en Jesús. Domingos desde las 11 a las 14 horas.

‘Vida y muerte en el mundo rural de la ‘Aybshm púnica’. Exposición temporal en el Museo Arqueológico de Eivissa. Hasta 2023.

Pedro María Asensio. ‘Oceà Interior’, pinturas. Espacio Cultural del Faro de la Mola. Formentera. Hasta el 25 de marzo de 2023.

MERCADILLOS

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.