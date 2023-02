La actriz Inma González, en Ibiza: «‘Mauthausen’ da voz a todos los españoles que estuvieron en campos de concentración»

Desde que ‘Mauthausen, la voz de mi abuelo’ se estrenó en un centro cultural de Madrid en 2018 la obra dirigida y escrita por Pilar G.Almansa e interpretada por la actriz malagueña Inma González Díaz no ha dejado de cosechar éxitos y buenas críticas. Estuvo casi un año en cartel en Nave 73, en Madrid. Después se presentó en la Feria de Teatro de Castilla y León de Ciudad Rodrigo en 2019 y se llevó el premio al mejor espectáculo de sala. Luego arrancó la gira, que recalará hoy a las 20 horas en el Centre Cultural de Jesús. «Llevamos algo más de 130 funciones», afirma orgullosa Inma González, que en este monólogo se mete en la piel de su propio abuelo, Manuel Díaz, para contar su historia.

¿De dónde sale todo el material sobre su abuelo Manuel Díaz que les sirve a usted y a la directora, Pilar G. Almansa, para construir ‘Mauthausen’?

Tengo que explicar que, aunque siempre he mantenido el contacto, yo no me he criado con mi abuelo, porque él vivía en Francia. Lo único que sabía es que estaba allí por la Guerra Civil y no conocía nada más. Poco antes de que él falleciera, cuando yo tenía 25 años, mi madre me entregó unas cintas de casete que contenían una entrevista que le habían hecho y ahí completé su historia. Supe que había estado en un campo de concentración nazi y que sobrevivió. En aquellos tiempos ya me dedicaba al teatro y en ese momento nació el impulso de darle forma a todo aquello. Me tomé mucho tiempo para asimilarlo y recopilar más información, entre otras cosas hablando con mis tíos. Fue después de un viaje que hice en 2015 al campo de concentración de Mauthausen cuando la motivación fue más fuerte. Me despegué un poco de la historia de mi abuelo, me planteé en serio este proyecto y contacté con Pilar para que dirigiera y escribiera el texto.

¿Su abuelo llegó a saber de sus intenciones?

Mi abuelo había entregado las cintas de casete a mi padre, que falleció, con la intención de que hiciera algo con ellas, como escribir un libro. Mi abuelo murió en 2006 y las cintas me las entregó mi madre poco antes, creo que en 2005. Viajamos mi madre y yo para verle a Francia, pero ya estaba muy enfermo y no llegué a hablar con él directamente de este tema, sí con mi abuela.

¿Por qué decidió recurrir a otra persona, en este caso Pilar G. Almansa, para escribir el texto?

Porque al ser tan personal la historia necesitaba a alguien con una visión más objetiva de esto. Aunque es verdad que ha sido un trabajo muy conjunto, las dos escuchamos juntas las cintas, estuvimos eligiendo contenido y el texto se ha escrito muy a pie de ensayo.

¿A qué episodios de la vida de Manuel Díaz da vida en este montaje?

Mi abuelo nace en La Línea de la Concepción y en la obra recogemos el periplo que vive desde que en 1937 sale de allí con quince años huyendo a nado a Gibraltar. Contamos su paso por el ejército republicano, cómo cruza la frontera, la dura estancia en el campo de refugiados de Argelés, en Francia,cómo fue apresado por el ejército nazi, su llegada a Mauthausen y la vida allí. Relatamos el día a día y sus estrategias de supervivencia, que estaban muy ligadas al humor, porque él tenía mucho sentido del humor. ‘Mauthausen’ es un canto a la vida, a la fortaleza del ser humano, a la solidaridad y al humor, y aunque el tema es muy duro sí que hay un balanceo entre la dureza, y la amabilidad y el sentido del humor que él tenía. Desde el texto se ha rescatado muy bien el tono que él tenía a la hora de contar.

Es complicado arrancar sonrisas con un monólogo que habla de situaciones terribles y trágicas. Sin embargo, esta obra lo consigue.

Al ser un monólogo, había que encontrar diferentes maneras de tratar el tema recurriendo a diferentes técnicas: jugando con el humor, el clown, la narración oral, el cuentacuentos y el monólogo multipersonajes. Pero al final no es un espectáculo divertido, porque del dolor y el horror es imposible escapar, pero sí que tiene esos momentos de oxígeno, esas válvulas de escape que arrancan sonrisas e incluso, en algún momento, carcajadas. Pero, bueno, también depende de la función, hay algunas donde el público se lo permite más y otras menos.

¿Cómo se siente usted, como nieta y como actriz, al ponerse en la piel de su abuelo?

Este trabajo, sin duda, es el más importante que he hecho en todos los sentidos. A nivel profesional, por el recorrido que me está regalando. Trajín Teatro es una compañía independiente y llevar tanto tiempo en cartel y conseguir tantos premios y reconocimientos es un logro. Yo siempre resalto el contraste entre la dureza de todo lo que mi abuelo vivió y lo bueno que me está regalando a mí en algunos aspectos contar su historia, es una contradicción enorme. A nivel personal este montaje es un aprendizaje. Es muy liberador y muy sanador poder subirme al escenario y darle voz a él, porque, en definitiva, es darle voz a todos los españoles que estuvieron en campos de concentración. Es un tema que, aunque cada vez se oye más, es muy desconocido para mucha gente.

Podríamos decir que ‘Mauthausen’ es mucho más que un homenaje a su abuelo...

Sí, va mucho más allá. En un primer momento solo pensé en contar la historia de mi abuelo, pero luego me he dado cuenta de que es mucho más que eso. Se ha abierto todo un universo en este sentido. Hay muchos lugares a los que he ido en los que he hablado con personas que contaban los testimonios de familiares que estuvieron también en campos de concentración y a nivel personal es un viaje increíble.

Su compañía, Trajín Teatro, nació precisamente con el estreno de ‘Mauthausen’.

Sí. Siempre he estado ligada al teatro independiente. Hice un parón por maternidad y la manera de reengancharme fue dándole forma a la historia de mi abuelo. Ahí ví que era el momento de abrir mi espacio de libertad para crear mi compañía e iniciar una andadura que me permitiera elegir qué contar y con quién trabajar. Ahí seguimos en la lucha. Hemos estrenado, además, ‘El grito del cardo’ con dramaturgia de Sandra Jiménez y música original de Luis Miguel Lucas, que se ocupó también de la de ‘Mauthausen’. Es también un monólogo. En este caso, damos voz a las abuelas, a las mujeres de esa época, también heroínas silenciadas en muchos casos.