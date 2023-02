Una vez superadas las jornadas del Carnaval, la agenda de este fin de semana vuelve a un cauce más normal, aunque con propuestas muy interesantes para los próximos días.

Una de las actividades a destacar es la fiesta payesa de sa Rota d'en Coca de Corona, en la que se muestran trabajos ancestrales, gastronomía, artesanía y cultura popular, entre el viernes y el domingo en Santa Agnès.

Los aficionados al cine tienen una cita imprescindible con el festival Ibizacinefest, cuyas proyecciones comenzaron la semana pasada y se alargarán hasta el domingo, acompañadas de charlas con actores y directores.

Y los más teatreros tienen también dos señales en su agenda, la comedia romántica 'Magnolia', dirigida por Antonio Cantos, sábado y domingo en Can Ventosa, y la histórica 'Mauthausen. La voz de mi abuelo', sobre los campos nazis, el sábado en el Centre Cultural de Jesús.

La música llegará de la mano del ciclo Dies Musicals del Consell de Eivissa, con dos conciertos, el del tenor Carles Tur y la pianista Elvira Ramon el viernes en el auditorio de Cas Serres y el del dúo de jazz y electrónica Louie Lion el domingo en el Auditori Caló de s'Oli de Cala de Bou.

Además, el grupo ibicenco Joven Dolores presenta este viernes las canciones de su nuevo disco, 'Querido impulso', en un concierto en la sala Teatro Ibiza de Vila.

Hay más cosas:

JUEVES 23 DE FEBRERO

Cine

Festival Ibizacinefest

Can Jeroni:

11 horas: Selección institutos ‘Y eso?

Selección institutos ‘Y eso? 17 horas: Proyección de ‘The dance of Ali and Zin’, de Mehmet Ali Konar.

Proyección de ‘The dance of Ali and Zin’, de Mehmet Ali Konar. 18.30 horas: Selección de cortos internacionales.

Selección de cortos internacionales. 20 horas: Proyección de ‘I am chance’, de Marc-Henri Wajnberg.

Teatro España:

18 horas: Selección de cortos de Balears ‘Eivissa Cinema’.

Cine Regio:

‘El agua’, de Elena López Riera (España, 2022). Ciclo Zinètic. 20.30 horas en el Cine Regio de Sant Antoni. 6 €.

‘Close’, de Lukas Dhont (Bélgica, 2022). Ciclo Anem al Cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

'The man who wasn't there', de Joel Coen (EEUU, 2001). Ciclo Filmoteca de la Mola. casa del Poble a las 19 horas.

Filosofía

‘Diàlegs amb els textos’. Encuentros sobre filosofía con el profesor Luis Orozco. Todos los jueves de febrero y marzo en la Biblioteca de Sant Jordi de 17.45 a 19.15 horas.

Libros

Presentación del libro ‘Som aquí’ de Jèssica Ferrer Escandell. Premi de Poesia Francesc Garriga 2022. A les 19.30 horas en la librería Sa Cultural de Vila.

VIERNES 24 DE FEBRERO

Fiestas de Santa Agnès

Festa de sa Sitja de sa Rota d’en Coca:

9 a 13 horas: Jornada de restauración de paret de pedra seca a cargo de Vicent Palermet.

Jornada de restauración de paret de pedra seca a cargo de Vicent Palermet. 10 horas: Encendido de la sitja y diada escolar.

Encendido de la sitja y diada escolar. 20 horas: Festa pagesa con la Colla de Sant Rafel y torrada popular.

Carnaval

Formentera: 19 horas: Festival de Carnaval a cargo de la Escola de Música i Dansa de Formentera en la sala de Cultura.

Cine

Festival Ibizacinefest (Can Jeroni)

17 horas: ‘Fem Cine’. Cine que fomenta la igualdad de género.

Cine que fomenta la igualdad de género. 18.30 horas: Charlas ‘Las mujeres en la industria del cine’, con Nuria Vidal, y ‘Ser actriz más allá de los 40 años’, con Ruth Gabriel.

Charlas ‘Las mujeres en la industria del cine’, con Nuria Vidal, y ‘Ser actriz más allá de los 40 años’, con Ruth Gabriel. 20 horas: Focus Dombass ‘Why’, de Natxo Leuza, y ‘Klondike’, de Maryna Gorbach.

Música

Carlos Tur y Elvira Ramon. Cicle Dies Musicals del Consell de Eivissa. 20.30 horas en el auditorio de Cas Serres. 2 € en conselleivissa.escenaonline.es o 3.50 € en taquilla.

Joven Dolores. Presentación del nuevo disco, 'Querido impulso'. 21 horas en la sala Teatro Ibiza de Vila. Entrada libre.

Conferencia

'La salpa, el peix que fa somiar'. A cargo de Javier González Granados. ciclo Sant Divendres'. Casa del Poble de la Mola a las 19 horas.

SÁBADO 25 DE FEBRERO

Fiestas de Santa Agnès

Festa de sa Sitja de sa Rota d’en Coca:

8 horas: Foc a s’olla para hacer enquitrà de ginebre.

Foc a s’olla para hacer enquitrà de ginebre. 9 a 13 horas: Jornada de restauración de paret de pedra seca a cargo de Vicent Palermet.

Jornada de restauración de paret de pedra seca a cargo de Vicent Palermet. 14 horas: Comida de frita de porc a precios populares.

Comida de frita de porc a precios populares. 19 horas: Es de Corona feim colla: Fiesta popular con ball pagès, cantada y gaites y I Trobada Popular de Glossadors de les Quatre Illes.

Fiestas de Sant Antoni

18.30 horas: Acto de homenaje a los diseñadores gráficos de carteles de discotecas de los 80 y 90 en la sala de plenos del Ayuntamiento.

Acto de homenaje a los diseñadores gráficos de carteles de discotecas de los 80 y 90 en la sala de plenos del Ayuntamiento. 20 horas: Inauguración de la exposición ‘Poster Disco Collection Pepe Pilot’, en el Far de ses Coves Blanques. Abierto hasta el 31 de marzo.

Fiestas de Santa Eulària

12 horas: Misa de homenaje a los mayores de 80 años en la Capilla de Lourdes, seguida de comida de hermandad en el Palacio de Congresos.

Teatro

‘Magnolia’, de Steven Dietz. Dirige: Antonio Cantos. Con Marina Muñoz y David Villanueva. Hoy y mañana en el auditorio de Can Ventosa. Entradas a 18€ en www.eivissa.es o 20€ en taquilla.

‘Mauthausen. La voz de mi abuelo’, a cargo de la compañía Trajín Teatro. Mayores de 16 años. 20 horas en el Centro Cultural de Jesús. Venta de entradas a 12 € en www.santaeulàriadesriu.com.

Cine

Festival Ibizacinefest (Can Jeroni)

11 horas: Presentación de Sant Josep Film Office.

Presentación de Sant Josep Film Office. 11.30 horas: Charla de Antonio Saura, director general de Latido Films.

Charla de Antonio Saura, director general de Latido Films. 12.15 horas: Charla ‘El cine de lo real’, con Neus Ballús.

Charla ‘El cine de lo real’, con Neus Ballús. 17 horas: Proyección de ‘Sorbeltza’, de Iban del Campo, y selección de cortos del festival de Budapest.

Proyección de ‘Sorbeltza’, de Iban del Campo, y selección de cortos del festival de Budapest. 18 horas: Charla ‘Cine y cesnsura’, con Severiano Casalderrey, y ‘La naranja prohibida’, con Pedro González Bermúdez.

Charla ‘Cine y cesnsura’, con Severiano Casalderrey, y ‘La naranja prohibida’, con Pedro González Bermúdez. 20 horas: Proyección de ‘Fire of love’, de Sara Dosa.

DOMINGO 26 DE FEBRERO

Fiestas de Santa Agnès

Festa de sa Sitja de sa Rota d’en Coca:

8 horas: Torneo de pesca: Encuentro en el aparcamiento de Corona.

Torneo de pesca: Encuentro en el aparcamiento de Corona. 10 horas: Mostra de artesanía tradicional.

Mostra de artesanía tradicional. 14 horas: Paella popular.

Teatro

‘Magnolia’, de Steven Dietz. Dirige: Antonio Cantos. Con Marina Muñoz y David Villanueva. Auditorio de Can Ventosa. Entradas a 18€ en www.eivissa.es o 20€ en taquilla.

Cine

Festival Ibizacinefest (Can Jeroni)

17 horas: Proyección de ‘We, students!’, de Rafiki Fariala.

Proyección de ‘We, students!’, de Rafiki Fariala. 18.30 horas: Cortos ‘Alegrías riojanas’, ‘Olores’, ‘Las visitantes’ y ‘The (other) 700 club’.

Cortos ‘Alegrías riojanas’, ‘Olores’, ‘Las visitantes’ y ‘The (other) 700 club’. 20 horas: Proyección de ‘La mala familia’, de Luis Rojo y Nacho A. Villar.

Música

Louie Lion. Cicle Dies Musicals del Consell de Eivissa. 20.30 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. 2 € en conselleivissa.escenaonline.es o 3.50 € en taquilla.

Dia de les Illes Balears

Desde las 9.30 horas, jornada deportiva en el Hipódromo de Sant Rafel, con torneo de ajedrez, concurso de saltos de caballo y por la tarde concurso de agility.

EXPOSICIONES

Lola Raya. ‘Naturart', moda sostenible. Sala Ajuntament Vell de Formentera. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas. Domingos, festivos y lunes mañanas cerrado. Hasta el 4 de marzo.

Miguel Ángel García López. ‘Espacios’ pinturas sobre paisajes y cultura de Ibiza. Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 15 de marzo.

'Carnaval 2023'. Exposición colectiva de los artistas de AMAE. Can Portmany, Sant Rafel. Lunes a sábados de 17 a 20 horas y domingos de 11 a 14 horas. Hasta el 25 de febrero.

Vicent Ferrer. ‘L’altra mirada’. Fotografía. Centro Cultural Can Jeroni de Sant Josep. Hasta el 26 de febrero.

Exposición colectiva en el Espacio Micus, en Jesús. Domingos desde las 11 a las 14 horas.

‘Vida y muerte en el mundo rural de la ‘Aybshm púnica’. Exposición temporal en el Museo Arqueológico de Eivissa. Hasta 2023.

Pedro María Asensio. ‘Oceà Interior’, pinturas. Espacio Cultural del Faro de la Mola. Formentera. Hasta el 25 de marzo de 2023.

MERCADILLOS

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.