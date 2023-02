Antonio Cantos, en Ibiza: «El futuro de la profesión de actor y director pasa por ser productor de tu propio trabajo»

La gira de la obra ‘Magnolia’, dirigida por Antonio Cantos y protagonizada por Marina Muñoz y David Villanueva, comienza este fin de semana en Ibiza, después de su estreno en Madrid, en mayo de 2022, en los Teatros Luchana. Esta comedia romántica escrita por Steven Dietz y adaptada por Rubén Coca se representará en el auditorio de Can Ventosa el 25 y el 26 de febrero a las 20 horas. El actor, director teatral y productor malagueño, muy ligado a la isla, habla con Diario de Ibiza de este montaje y de su trayectoria profesional.

La última vez que estuvo en Ibiza para presentar una obra, ‘Si vienes y no estoy es que me he ido’, fue en 2018, dos años antes de la pandemia. ¿Cómo han sido profesionalmente los últimos cuatro años?

No me puedo quejar porque, a pesar de la pandemia, he seguido activo como actor, director y productor. Soy una persona que no espera a que le den trabajo, si no me lo ofrecen, lo genero yo. De hecho, creo que el futuro de esta profesión, la de actor y la de director, pasa por ser productor de tu propio trabajo. Es una tendencia que se está extendiendo cada vez más, también en España. Por ejemplo, Penélope Cruz, además de ser la protagonista, ha producido ‘En los márgenes’, el debut como director de Juan Diego Botto.

¿En qué proyectos ha estado trabajando en este tiempo, además de en ‘Magnolia’, que se representará este fin de semana en Ibiza?

He trabajado como actor de reparto en dos películas que se estrenarán en noviembre de este año, ‘Ocho apellidos marroquíes’ (dirigida por Álvaro Fernández Armero) y ‘Road to Bethlehem’, una película musical americana de Adam Anders que se está rodando ahora en Almería. También he producido con Gessa Producciones dos cortos, ‘Princesa’, que se presentará en el festival Ibicine, y ‘Despierta’, con Mónica Bardem de protagonista y Eulàlia Ramón, la mujer de Carlos Saura. Ambos trabajos están dirigidos por Cecilia Gessa. En teatro he producido también la obra ‘Llueve en Barcelona’, de Pau Miró.

La productora de ‘Magnolia’ es AMCA Producciones. ¿Qué pasó con AMC Producciones, el proyecto cultural que creó junto a la actriz ibicenca Àngels Martínez?

Digamos que AMCA es la herencia de AMC Producciones. El proyecto ha crecido. Ha habido una evolución. El origen de todo fue Fila Zero y de ahí nació AMC Producciones, que formábamos Àngels Martínez y yo. Luego dí el paso de apostar por Madrid porque hay muchas más oportunidades que en Balears. AMCA ya no es solo una compañía de teatro, es también una productora teatral y audiovisual, que cuenta también con agencia de representación de actores y con cursos de formación.

¿Sigue en esta nueva productora con Àngels Martínez?

Ya no estamos juntos en esta empresa, pero por supuesto quiero seguir trabajando con ella porque para mí es una de las mejores actrices que he conocido en mi vida.

¿Esta apuesta por Madrid significa que rompe lazos con Ibiza?

El vínculo con Ibiza nunca lo voy a perder porque para mí ha sido mi casa durante muchos años y allí siempre me han tratado muy bien. De hecho, tenemos en la isla un proyecto de un corto que hemos presentado ahora al Govern y otro de una serie documental en el que el personaje principal de uno de los ocho capítulos es ibicenco.

A juzgar por las dos últimas obras que ha dirigido, ‘Si vienes y no estoy es que me he ido’ y ‘Magnolia’, parece que últimamente tiene debilidad por la comedia romántica.

Sí. Me gusta mucho. La comedia tradicional, que no tenga un giro dramático, no me interesa tanto. Prefiero las obras que tratan de cosas cotidianas porque dentro de lo cotidiano puede haber comedia y puede haber drama. Además, soy un director de actores y uno de mis fuertes y lo que más me gusta es trabajar con ellos para lograr llegar al público con la emoción y la verdad. Ahora estoy muy enfocado en llevar lo cotidiano al teatro.

¿Qué le atrajo de esta obra de Steven Dietz para decidir dirigirla?

Àngels Martínez y yo ya habíamos pensando en ella para interpretarla juntos. Es una obra de actores con un texto emocionante que permite lucirse. Los protagonistas son una mujer y un hombre de mediana edad que en el pasado fueron pareja y que se reencuentran 20 años después en un aeropuerto durante una tormenta de nieve. Durante esas horas juntos los protagonistas recuerdan el pasado y piensan en lo que pudo ser y no fue. Esa reflexión sobre las relaciones humanas y las decisiones que tomamos en nuestra vida y que luego marcan nuestro futuro es lo que me atrajo más de esta pieza teatral.

¿Qué destacaría de Marina Muñoz y David Villanueva, los intérpretes que dan vida a la pareja protagonista?

Tanto Marina como David son dos actores todoterreno de raza. Son muy meticulosos y currantes y entre ellos hay una química muy especial. En escena están inmejorables. Creo que van a remover conciencias desde el corazón y más de uno se irá pensando si hizo bien o mal en acabar con tal o cual persona.

Creo que hay guiño a Ibiza.

Sí. En la adaptación de la obra, que originalmente se titula ‘Shooting Star’, hemos metido con calzador Ibiza. Es el destino al que tiene que volar uno de los personajes. Por cierto, quería agradecer la ayuda de AENA Ibiza, que nos ha proporcionado la bancada de aeropuerto donde transcurre la historia.