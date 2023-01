El Club Náutico Ibiza inicia la temporada de eventos culturales con la presentación del libro ‘Póstumo’ este sábado 28 de enero a las 19 horas y contará con la presencia de la autora, la ibicenca Celia Dos Santos Hernández.

Esta novela, que transcurre entre Ibiza y La Coruña, narra la historia de Alfonso, un estudiante de bachillerato diagnosticado con depresión cuya vida se desarrolla bajo un ambiente familiar hostil. Alfonso, que anhela profundamente poder dedicarse a la escritura, algo que va en contra de los deseos de su padre, recibe el encargo de un curioso y misterioso individuo que le incitará para hacer lo que verdaderamente quiere.

Celia Dos Santos Hernández hablará de su trayectoria profesional y desgranará los elementos que le han servido de inspiración para dar vida a ‘Póstumo’. Esta escritora ibicenca es filóloga, novelista, cuentista, cantante e ilustradora y comenzó en el mundo de la escritura en la infancia y, aunque ganó varios concursos de cómic cuando era niña, fue a los 20 años cuando decidió publicar su primera novela, ‘El Rey de los Bufones’. Más tarde, en el año 2019, inició la saga de libros juveniles de fantasía ‘Noctis: El juicio del cordero’, bajo el sello editorial Mr. Momo, dedicado a difundir libros de carácter infantil y juvenil.

‘Póstumo’ se publicó el pasado año con la editorial Libros Indie.

En 2022 Dos Santos Hernández logró tres premios por los relatos de terror ‘Jakob Steiner’, ‘Los metacuentos de Alonso’ y ‘Córvida’. Asimismo, esta autora desarrolla obras de pintora e ilustradora digital y ha realizado exposiciones de cuadros en diferentes espacios como la galería B12 o el Hotel Ocean Drive Talamanca. También ha cantado con el dúo The Two of Us.