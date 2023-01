Santa Agnès vuelve a celebrar este sábado su día grande sin restricciones después de dos años de paréntesis por el covid y lo hará con los actos tradicionales y también con conciertos por la tarde del grupo de versiones Esta me la sé y de Joven Dolores, en su primer concierto del año. El domingo sigueln las actividades con una fiesta infantil durate toda la jornada organizada por la Apima del colegio y una paella popular.

En Sant Antoni también siguen su programación festiva con una fiesta el viernes en el Mercat de sa Cooperativa, con torrada de sobrasada y recital acústico de Solpost.

Por su parte, la biblioteca de Can Ventosa acoge el viernes un cuentacuentos para adultos a cargo de Milagros Pierna, y los niños serán protagonistas el sábado en el auditorio de Cas Serres con la ópera adaptada al público familiar 'Guillermo Tell', de la mano del programa Platea.

Y en cuanto a la música siguen los conciertos auspiciados por Sant Josep és Música con varias citas, entre las que destacan las de The Metrallas en Can Jordi, con un repertorio que va del rockabilly al psychobilly y el surf, y los jóvenes de The New Young Polaks en Can Tommy.

Además, aún sigue abierto el Supermercat de l'Art en Garden Art Gallery, con oportunidades para comprar arte de reconocidos artistas locales a precios populares.

JUEVES 19 DE ENERO

Cine

‘Aftersun’, de Charlotte Wells (Reino Unido, 2022). Ciclo Anem al Cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Libros

‘Crits de mar’. Presentación del libro de Iolanda Bonet a cargo de la autora y Carles Fabregat. 20.15 horas en la biblioteca de Can Ventosa.

VIERNES 20 DE ENERO

Fiestas de Sant Antoni

12.30 horas: Fiesta en el Mercado de Sa Cooperativa con torrada de sobrasada y concierto de Solpost.

Teatro

Cuentacuentos para adultos a cargo de Milagros Pierna, profesora de literatura y escritora. 20.15 horas en la biblioteca de Can Ventosa.

Cine

‘Alle hater Johan’ (‘Todo el mundo odia a Johan’), de Hallvar Witzo (Noruega, 2022) VOSE. Ciclo Divendres de Cine de Sant Josep. 20 horas en el Centro Cultural Can Jeroni.

Libros

‘El Partit Comunista a Eivissa i Formentera’. Presentación del libro de Artur Parron Guasch a cargo del autor y el historiador Santi Colomar. 19.30 horas en la biblioteca Marià Villangómez de Formentera.

SÁBADO 21 DE ENERO

Día de Santa Agnès

12 horas: Misa solemne seguida de procesión, ball pagès, desfile de carros tradicionales y degustación de bunyols y vino.

Misa solemne seguida de procesión, ball pagès, desfile de carros tradicionales y degustación de bunyols y vino. 18 horas: Concierto de Esta me la sé.

Concierto de Esta me la sé. 20 horas: Concierto de Joven Dolores y fiesta con el Dj Vázquez.

Fiestas de Sant Antoni

9 horas: Trofeo de karate Fiestas de Sant Antoni en el pabellón de ses Païsses.

Ocio

Inauguración de la mini rampa de Sant Jordi. Fiesta urbana con exhibición y competición de skate, grafitis, música en vivo y comida y bebida a precios populares. de 12 a 22 horas junto al polideportivo de Can Guerxo.

Música

The Metrallas. Rockabilly. Sant Josep és Música. Can Jordi Blues Station a las 13 horas.

Davide Garra. Clásicos de pop y rock. Sant Josep és Música. Social Point, Sant Jordi a las 16 horas.

The New Young Polaks. Rock de Eivissa. Sant Josep és Música. Can Tommy, Sant Jordi a las 18 horas.

Infantil

‘Guillermo Tell’, de Ferro Teatro. Ópera adaptada al público familiar. Obra del programa Platea. 19 horas en el auditorio de Cas Serres.

DOMINGO 22 DE ENERO

Fiestas de Santa Agnès

11 a 18 horas: Fiesta infantil a cargo de la Apima de Corona con juegos gigantes de Jogueroix y talleres.

Fiesta infantil a cargo de la Apima de Corona con juegos gigantes de Jogueroix y talleres. 14 horas: Paella popular.

Paella popular. 16 horas: Actuación del Mago Dantés y música con dj.

Música

Igea. Rock, folk e indie. Sant Josep és Música. Calçotada musical en Can Berri, Sant Agustí, a las 13.30 horas.

Jordi Martínez y Mario Hosch. Clásicos del rock. Sant Josep és Música. Social Point, Sant Jordi a las 16 horas.

ARTE

'Supermercat de l'Art 2022'. Obras de 16 artistas de Ibiza a precios populares. De lunes a sábados de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Hasta el 18 de febrero en Garden Art Gallery, ctra. de Sant Josep km. 8,5 (Cactus Lombribiza).

EXPOSICIONES

'Sant Miquel, un port de vida'. Fotos submarinas de Joan Costa, Abel Martínez, Xavier Mas, Joan Pereyra, Vicent Planells y Simón Vila. Sa Nostra Sala, c/ Aragó, 17 de Eivissa. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 14 de febrero.

Pol·linitzadors. Muestra colectiva de artistas de las islas y el Mediterráneo. Club Náutico Ibiza. Hasta el 22 de febrero.

Exposición colectiva en el Espacio Micus, en Jesús. Domingos desde las 11 a las 14 horas.

‘Vida y muerte en el mundo rural de la ‘Aybshm púnica’. Exposición temporal en el Museo Arqueológico de Eivissa. Hasta 2023.

Pedro María Asensio. ‘Oceà Interior’, pinturas. Espacio Cultural del Faro de la Mola. Formentera. Hasta el 25 de marzo de 2023.

MERCADILLOS

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.