Sant Antoni celebra este fin de semana una de las fiestas más esperadas del invierno ibicenco, la Flower, que volverá a tomar el paseo este sábado con música, actuaciones y sorpresas desde las 12.30 para los más pequeños y desde las 20 horas en la carpa.

Pero el programa de este primer fin de semana de fiestas patronales en Sant Antoni tiene otros alicientes, como la inauguración de la exposición permanente del Molí d'en Simó el mismo sábado o la tradicional cita con el Festival de Balls, Música i Cançó Popular de sa Nostra Terra el domingo en el Cine Regio.

Otra cita interesante es la obra de teatro 'Oceanía', el testamento teatral y vital del dramaturgo Gerardo Vera, interpretada por Carlos Hipólito, el sábado en Can Ventosa.

En Formentera se celebra la Mostra d'Espectacles Infantils, con varias citas a lo largo del fin de semana a cargo de compañías de músicos, actores y títeres.

La sala Teatro Ibiza tiene un programa completo estos días, con la actuación de José Corbacho y su monólogo 'Ante todo mucha calma' el jueves y el concierto del Blas Picón Blues Trio el sábado.

Y para cerrar el fin de semana un buen plan de ocio puede ser acudir al Fun&Trucks de Jesús el domingo, con food trucks, actividades infantiles y un concierto de Lenox Lounge.

JUEVES 12 DE ENERO

Humor

José Corbacho. ‘Ante todo mucha calma’. Ciclo Cocktail de risas. 22 horas en Teatro Ibiza. Venta de entradas a 14 € en www.vivetix.com.

Cine

‘Pequeña flor’, de Santiago Mitre (Francia, 2022). Ciclo Anem al Cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

‘Petit Maman’, de Celine Sciamma (Francia, 2022). Ciclo Zinètic. 20.30 horas en el Cine Regio de Sant Antoni. 6 €.

Infantil

XV Mostra d’Espectacles Infantils de Formentera. ‘L’endrapasomnis’, Títeres actores y música con Teatre al Detall y La Tresca i la Verdesca. Sesiones escolares a las 10 y las 12 horas en el cine de Sant Francesc.

VIERNES 13 DE ENERO

Fiestas de Sant Antoni

19 horas: Inauguración de la exposición '100 anys de poble' en el Far de ses Coves Blanques.

Inauguración de la exposición '100 anys de poble' en el Far de ses Coves Blanques. 20 horas: Nit de la Poesia. Con la colaboración del IEE y Sa Xacota de Portmany, en la Bodega Los Gatos.

Infantil

XV Mostra d’Espectacles Infantils de Formentera:

‘Concierto con la Tresca i la Verdesca’, espectáculo musical y de animación. Para los usuarios del Centro de Día.

espectáculo musical y de animación. Para los usuarios del Centro de Día. ‘El núvol gris, gras i gros’, a cargo de Teatre al Detall. 17.30 horas en el Punto de Lectura de Sant Ferran. Entrada libre.

Cine

‘Il pleuvait des oiseaux' ('Y llovieron pájaros'), de Louise Archambault (Canadá, 2019) VOSE. Ciclo Divendres de Cine de Sant Josep. 20 horas en Centro Cultural Can Jeroni.

SÁBADO 14 DE ENERO

Fiestas de Sant Antoni

12 horas: Inauguración de la exposición permanente de la Colección Museográfica Carmen Tur en Es Molí d'en Simó. Ballada popular, concierto de Barseco, buñolada solidaria de Manos Unidas y juegos gigantes con Jugaroix.

Inauguración de la exposición permanente de la Colección Museográfica Carmen Tur en Es Molí d'en Simó. Ballada popular, concierto de Barseco, buñolada solidaria de Manos Unidas y juegos gigantes con Jugaroix. 12.30 horas: Superflower. Mercado Hippy, actuaciones y sorpresas para los más pequeños a cargo de Acrobati-k. Música y ambiente en el Passeig de ses Fonts durante todo el día.

Mercado Hippy, actuaciones y sorpresas para los más pequeños a cargo de Acrobati-k. Música y ambiente en el Passeig de ses Fonts durante todo el día. 20 horas: Flower Sant Antoni 2023 con concierto de The Groovy Brothers y fiesta con los dj's Javi Box y Sr Cardona.

Teatro

‘Oceanía’, de Gerardo Vera y José Luis Collado. Dirección: José Luis Arellano. Con Carlos Hipólito. 20 horas en el Auditorio de Can Ventosa. Entradas a 18 € en www.eivissa.es. 20 € en taquilla.

Música

Blas Picón Blues Trio. Ciclo de blues The Thrill is Here. 21 horas en Teatro Ibiza.

Tradición

Caramelles: Misa con ‘caramelles de Nadal’ a cargo de es Xacoters de sa Torre en la iglesia de Sant Agustí.

Infantil

XV Mostra d’Espectacles Infantils de Formentera. ‘l’aventura d’avorrir-se’, a cargo de Estaquirot Teatre. Espectáculo de títeres. 18 horas en el cine de Sant Francesc. Entradas en entradesformentera.cat.

DOMINGO 15 DE ENERO

Fiestas de Sant Antoni

9 horas: XXXVIII Trofeo de judo Fiestas de Sant Antoni en la sala de artes marciales de Can Coix.

XXXVIII Trofeo de judo Fiestas de Sant Antoni en la sala de artes marciales de Can Coix. 10 horas: Salida de marcha nórdica desde el Ayuntamiento..

Salida de marcha nórdica desde el Ayuntamiento.. 11 horas: Festival de Balls, Música i Cançó Popular de la Nostra Terra. Con Sa Colla de Portmany, Sa Colla de Balansat y Coques Bambes i Ramellets de Mallorca. Cine Regio.

Con Sa Colla de Portmany, Sa Colla de Balansat y Coques Bambes i Ramellets de Mallorca. Cine Regio. 11 horas: Tirada de bassetja Festes de Sant Antoni delante del Ayuntamiento.

Excursión

Sa Talaia de Sant Josep. Organiza AAVV Sa Raval. Salida de la plaza de la iglesia a las 12 horas. Llevar calzado cómodo, comida y agua.

Ocio

Fun & Trucks. Fiesta en la plaza de Jesús con food trucks, concierto de Lenox Lounge y actividad infantil con Maggi PintaCaritas Ibiza. De 12 a 19 horas.

ARTE

'Supermercat de l'Art 2022'. Obras de 16 artistas de Ibiza a precios populares. De lunes a sábados de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Hasta el 18 de febrero en Garden Art Gallery, ctra. de Sant Josep km. 8,5 (Cactus Lombribiza).

EXPOSICIONES

'Sant Miquel, un port de vida'. Fotos submarinas de Joan Costa, Abel Martínez, Xavier Mas, Joan Pereyra, Vicent Planells y Simón Vila. Inauguración jueves 12 de enero a las 20 horas en Sa Nostra Sala, c/ Aragó, 17 de Eivissa. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 14 de febrero.

Pol·linitzadors. Muestra colectiva de artistas de las islas y el Mediterráneo. Inauguración jueves 22 de diciembre a las 19 horas en el Club Náutico Ibiza. Hasta el 22 de febrero.

Exposición colectiva en el Espacio Micus, en Jesús. La galería está abierta los domingos 11, 18 y 25 de diciembre desde las 11 a las 14 horas.

Valeria Gaia. 'Les esglèsies blanques'. Fotografía de iglesias de Ibiza. Centro cultural Can Jeroni de Sant Josep. De martes a domingo de 11 a 13.30 horas. Jueves, viernes y sábados de 18.30 a 20.30 horas. Hasta el 15 de enero.

‘Vida y muerte en el mundo rural de la ‘Aybshm púnica’. Exposición temporal en el Museo Arqueológico de Eivissa. Hasta 2023.

Pedro María Asensio. ‘Oceà Interior’, pinturas. Espacio Cultural del Faro de la Mola. Formentera. Hasta el 25 de marzo de 2023.

MERCADILLOS

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.