La sala Teatro Ibiza de Vila tiene esta semana dos citas importantes, la primera con el humor, con el espectáculo ‘Ante todo mucha calma’ de José Corbacho el jueves, y la segunda con la música, de la mano de su ciclo The Thrill is Here, que visitará el sábado Blas Picón al frente de su trío.

Corbacho regresa a la isla de la que es casi un vecino más en el ciclo Cocktail de risas con un monólogo en el que, según asegura, se ríe «de todo y de todos». «Me río de mi mujer. De mi hijo. De mi madre. De mi hermana. De mi cuñado. De mi familia. Y también de mi barrio. De mi ciudad. De mi país. De todos mis países. De mis gobernantes. De mis reyes y de mis príncipes. Y de mis principios. Sobre todo, de mis principios. Porque como decía el maestro, ‘si no te gustan, tengo otros’. Pero no se preocupen, que también me voy a reír de ustedes. De los que vengan a verme al teatro. Y de los que no. De esos aún más», señala el cómico en el dossier del espectáculo. Las entradas ya están a la venta a 14 € en www.vivetix.com. La cita con la música será el sábado, con apertura de puertas a las nueve de la noche, en el ciclo de blues que la sala ibicenca organiza el segundo sábado de cada mes. El invitado es el Blas Picón Blues Trio. El músico catalán lleva más de tres décadas en el mundo de la música, compaginando su faceta de cantante/armonicista con la de batería. Proveniente de la escena del rock’n’roll, en 2002 se zambulle en el rhythm’n’blues creando, junto a Mario Cobo, The Lazy Jumpers. Es en esta banda donde desarrolla su labor de compositor y frontman, publicando cinco discos. Desde 2010 ha publicado varios discos con diferentes formaciones, sobre todo con la banda Picón & The Junk Express. Tras numerosas colaboraciones con artistas nacionales e internacionales como Nick Curran, Mitch Woods, Billy Lee Riley, Kim Lenz o Mike Sanchez, actualmente está al frente de Three Time Losers, su última vuelta de tuerca al rhythm’n’blues que tanto le apasiona.