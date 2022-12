Si la pasada semana comenzaban los programas de Navidad con propuestas en diferentes municipios, para los próximos días las actividades navideñas se adueñan del calendario, con mercados, espectáculos, fiestas infantiles, cuentacuentos o teatro en los diferentes municipios. Además se incorpora Sant Josep, que este viernes hará el tradicional encendido de luces que da paso a la programación festiva.

Y entre las agendas navideñas llama poderosamente la atención el concierto de OBK del sábado en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni.

Las fiestas son protagonistas también en Forada, pero en su caso lo son las patronales. La localidad de Sant Antoni celebra este viernes el día de su patrona, la Inmaculada Concepción, y lo hará con sus actos tradicionales, pero también con una chocolatada por la tarde para los más pequeños, teatro y un concierto en la carpa del Centro Social.

Habrá también mucho teatro estos días, con obras de las diferentes compañías de Eivissa. Vaporustedes celebra su 20 aniversario con dos representaciones de una obra creada para la ocasión, 'Vaporustedes 20.0', el viernes en el auditorio de Cas Serres y el domingo en el de Can Jeroni. También dobla el Grup de Teatre des Cubells, con 'Matrimoni per medecina', el jueves en Forada y el sábado en Formentera.

Completan la lista la compañía de la AAVV Es Molí, con 'Èpoques' este jueves en Can Ventosa, y ‘Ocho mujeres’, a cargo de la Companyia de Teatre Arts i Oficis, el domingo en el centro parroquial de sa Cala.

Además, Sant Mateu recupera este sábado su tradicional Festa des Vi Pagès, que llega a su XXX edición.

JUEVES 8 DE DICIEMBRE

Festes de Forada, día de la Inmaculada Concepción

12 horas: Misa solemne, seguida de una exhibición de ball pagès a cargo de Sa Colla de Buscastell. Aperitivo de vino y bunyols.

Misa solemne, seguida de una exhibición de ball pagès a cargo de Sa Colla de Buscastell. Aperitivo de vino y bunyols. 16.30 horas: Merienda con chocolate. En la carpa del centro social.

Merienda con chocolate. En la carpa del centro social. 17 horas: ‘Matrimoni per medecina’, representación teatral a cargo de Grup de Teatre des Cubells. En la carpa del centro social.

‘Matrimoni per medecina’, representación teatral a cargo de Grup de Teatre des Cubells. En la carpa del centro social. 20 horas: Concierto de LaCalle. En la carpa del centro social.

Navidad

Eivissa

11 a 14 y 17 a 20 horas: Mercado de Navidad y productos navideños en Vara de Rey.

Mercado de Navidad y productos navideños en Vara de Rey. 17 a 20 horas: Pista de patinaje de hielo artificial en la plaza de Antoni Albert i Nieto. Donativo 1 €.

Santa Eulària

20 horas: Encendido del árbol de Navidad reciclado de la AAVV Els Molins des Puig d’en Valls. Sala polivalente de es Puig d’en Valls.

Sant Antoni

11, 12 y 13 horas: Salidas del tren de Piruleto.

Salidas del tren de Piruleto. 12 a 14 y 17 a 20 horas: Apertura del espacio infantil la Fireta de Nadal y de la Casita de Papá Noel en el Passeig de ses Fonts

Apertura del espacio infantil la Fireta de Nadal y de la Casita de Papá Noel en el Passeig de ses Fonts 12.30 horas: Actuación de Macumbia en el Mercat de Nadal.

Actuación de Macumbia en el Mercat de Nadal. 18.30 horas: Espectáculo ‘Cáscara y Pompón y otros elfos del montón’ en la Casita de Papá Noel.

Espectáculo ‘Cáscara y Pompón y otros elfos del montón’ en la Casita de Papá Noel. 21.30 horas: Concierto de Acoustic Grooves en el Mercat de Nadal.

Teatro

‘Èpoques’, a cargo del grupo de teatro de la Associació de Vesins Es Molí. A las 20.30 del 8 de diciembre en el auditorio de Can Ventosa, en Ibiza. Temporada de Teatre ‘Amateur’ Pedro Cañestro.

VIERNES 9 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

11 a 14 y 17 a 20 horas: Mercado de Navidad y productos navideños en Vara de Rey.

Mercado de Navidad y productos navideños en Vara de Rey. 16 a 20 horas : Ibiza Ballon Wonderland. Pueblo navideño con globos., en la carpa de Antoni Albert i Nieto.

: Ibiza Ballon Wonderland. Pueblo navideño con globos., en la carpa de Antoni Albert i Nieto. 17 a 20 horas: Pista de patinaje de hielo artificial en la plaza de Antoni Albert i Nieto. Donativo 1 €.

Santa Eulària

18 horas: Festiteatre. ‘Hai, la pescadora de somnis’. Giramàgic Teatre Magia y teatro visual y de objetos. Todos los públicos. 55 min. Sin texto. 4€ online (santaeularia.com), 6€ taquilla. Teatro España.

Sant Antoni

12 a 14 y 17 a 20 horas: Apertura del espacio infantil la Fireta de Nadal y de la Casita de Papá Noel en el Passeig de ses Fonts

Apertura del espacio infantil la Fireta de Nadal y de la Casita de Papá Noel en el Passeig de ses Fonts 18 horas: Concurso de Navidad ‘Saber y… Nadal’ en la Casita de Papá Noel.

Concurso de Navidad ‘Saber y… Nadal’ en la Casita de Papá Noel. 19.30 horas: Inauguración del Belén municipal en el carrer Ample.

Inauguración del Belén municipal en el carrer Ample. 21.30 horas: Zambombada navideña en el Mercat de Nadal.

Sant Josep

17.30 horas: Encendido de las luces de Navidad en la plaza de la iglesia. con el espectáculo 'Ho, ho, ho, Merry Christmas'.

Encendido de las luces de Navidad en la plaza de la iglesia. con el espectáculo 'Ho, ho, ho, Merry Christmas'. 17.30 horas: Taller infantil 'Tris tras una tortuga', a cargo de Teresa Marí, en la biblioteca de Sant Jordi.

Formentera

18.30 horas: Taller de decoración navideña en el Casal de Joves.

Programa del 25-N

Cuentacuentos coeducativo ‘Arturo i Clementina’, de Adela Turin. Imparte Irene Clapés. 18 horas en el Casal d’Igualtat de Vila.

Teatro

‘Vaporustedes 20,0’, a cargo del grupo de teatro Vaporustedes Ibiza. A las 20.30 en en el Centre Sociocultural Cas Serres, en Eivissa. Temporada de Teatre ‘Amateur’ Pedro Cañestro.

Cine

‘El hombre que vendió su piel’, de Kaouther Ben Hania (Túnez, 2020). Ciclo Divendres de Cine de Sant Josep. 20 horas en el Centro Cultural Can Jeroni.

SÁBADO 10 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

10 a 14 y 16 a 20 horas: Ibiza Ballon Wonderland. Pueblo navideño con globos, en la carpa de Antoni Albert i Nieto.

Ibiza Ballon Wonderland. Pueblo navideño con globos, en la carpa de Antoni Albert i Nieto. 11 a 14 y 17 a 20 horas: Mercado de Navidad y productos navideños en Vara de Rey.

Mercado de Navidad y productos navideños en Vara de Rey. 11 a 13.30 y 16.30 a 21 horas: Pista de patinaje de hielo artificial en la plaza de Antoni Albert i Nieto. Donativo 1 €.

Pista de patinaje de hielo artificial en la plaza de Antoni Albert i Nieto. Donativo 1 €. 12 horas: Cuentos con Susana Paz y Sonrisas Mágicas en la biblioteca de Can Ventosa.

Cuentos con Susana Paz y Sonrisas Mágicas en la biblioteca de Can Ventosa. 16.30 a 19.30 horas: Actividades infantiles en la carpa de Antoni Albert i Nieto. Actuación musical de Paula Ramos Roldán.

Actividades infantiles en la carpa de Antoni Albert i Nieto. Actuación musical de Paula Ramos Roldán. Desde las 16.30 horas XII Carrera Eivissa Patrimonio de la Humanidad. Desde el Puerto.

Santa Eulària

18 horas: Festiteatre. ‘The magomic show. La ternura de la risa’. Gromic Visual Comedy. Clown y magia. A partir de 4 años. 45 min. Sin texto. 4€ online (santaeularia.com), 6€ taquilla. Teatro España.

Sant Antoni

11, 12 y 13 horas: Salidas del tren de Piruleto.

Salidas del tren de Piruleto. 12 a 14 y 17 a 20 horas: Apertura del espacio infantil la Fireta de Nadal y de la Casita de Papá Noel en el Passeig de ses Fonts

Apertura del espacio infantil la Fireta de Nadal y de la Casita de Papá Noel en el Passeig de ses Fonts 12.30 horas: Marching Band de swing en el Mercat de Nadal.

Marching Band de swing en el Mercat de Nadal. 18 horas: Karaoke navideño con panetone en la Casita de Papá Noel.

Karaoke navideño con panetone en la Casita de Papá Noel. 21.30 horas: Concierto de OBK en el Passeig de ses Fonts.

Sant Josep

18.30 horas: Teatro familiar 'S.O.S.0, con la compañía La Churry, en el Centro Cultural Can Jeroni. Entrada libre.

Teatro familiar 'S.O.S.0, con la compañía La Churry, en el Centro Cultural Can Jeroni. Entrada libre. 19 horas: 'Concert d'Hivern' de la Banda Municipal de Sant Josep, en el Auditori Caló de s'Oli.

Formentera

18.30 horas: Taller de decoración navideña en el Casal de Joves.

Festes de Forada

18 h. Presentación del libro ‘Es drac de sa font nova’, de la escritora Marga Torres.

Tradición

XXX Festa des Vi Pagès de Sant Mateu. Cata de vinos payeses, torrada de sobrasada y butifarra y acruaciones de sa Colla d'Aubarca y Zerro. Desde las 17 horas en el polideportivo de Sant Mateu.

Teatro

‘Matrimoni per medecina’, a cargo de Grup de Teatre des Cubells. Ciclo ‘L’Illa á escena’ de Formentera. 20.30 horas en la Sala de Cultura (cine). Entrada 7€. Precio reducido: 50% de descuento.

‘Ocho mujeres’, a cargo de la Companyia de Teatre Arts i Oficis. A las 20.30 en el salón parroquial de Sa Cala. Temporada de Teatre ‘Amateur’ Pedro Cañestro.

Música

Alberto Burguez Blues Trio. Ciclo 'The thrill is here'. 21.30 horas en la sala Teatro Ibiza de Vila.

DOMINGO 11 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

10 horas: I Ruta Cicloturista Eivissa-Es Codolar- Eivissa. Salida desde la plaza Antoni Albert i Nieto.

I Ruta Cicloturista Eivissa-Es Codolar- Eivissa. Salida desde la plaza Antoni Albert i Nieto. 10 a 14 y 16 a 20 horas: Ibiza Ballon Wonderland. Pueblo navideño con globos, en la carpa de Antoni Albert i Nieto.

Ibiza Ballon Wonderland. Pueblo navideño con globos, en la carpa de Antoni Albert i Nieto. 11 a 14 horas: Actividades infantiles en la carpa de Antoni Albert i Nieto. Actuación musical de Paula Ramos Roldán.

Actividades infantiles en la carpa de Antoni Albert i Nieto. Actuación musical de Paula Ramos Roldán. 11 a 14 y 17 a 20 horas: Mercado de Navidad y productos navideños en Vara de Rey.

Mercado de Navidad y productos navideños en Vara de Rey. 11 a 13.30 y 16.30 a 21 horas: Pista de patinaje de hielo artificial en la plaza de Antoni Albert i Nieto. Donativo 1 €.

Santa Eulària

10 a 12 horas: Taller de centros de flores de Navidad a cargo de María José Santamaría. Organiza: AAVV Els Molins des Puig d’en Valls. Sala polivalente de es Puig d’en Valls.

Taller de centros de flores de Navidad a cargo de María José Santamaría. Organiza: AAVV Els Molins des Puig d’en Valls. Sala polivalente de es Puig d’en Valls. 10 a 19 horas: Festijocs. Instalación de juegos de Jugueroix para todas las edades. Paseo de s’Alamera.

Festijocs. Instalación de juegos de Jugueroix para todas las edades. Paseo de s’Alamera. 18 horas: Festiteatre. ‘Hai, la pescadora de somnis’. Giramàgic Teatre. Magia y teatro visual y de objetos. Todos los públicos. 55 min. Sin texto. 4€ online (santaeularia.com), 6€ taquilla. Centre Cultural de Jesús.

Sant Antoni

11, 12 y 13 horas: Salidas del tren de Piruleto.

Salidas del tren de Piruleto. 12 a 14 y 17 a 20 horas: Apertura del espacio infantil la Fireta de Nadal y de la Casita de Papá Noel en el Passeig de ses Fonts

Apertura del espacio infantil la Fireta de Nadal y de la Casita de Papá Noel en el Passeig de ses Fonts 17 horas: Masterclass de zumba con Cristina en el Mercat de Nadal.

Masterclass de zumba con Cristina en el Mercat de Nadal. 18.30 horas: Show ‘Melodía y la Navidad Musical’ en la Casita de Papá Noel.

Show ‘Melodía y la Navidad Musical’ en la Casita de Papá Noel. 21 horas: Concierto de Ada Estévez y su Grupo en el Mercat de Nadal.

Sant Josep

12 horas: Concert de Nadal de Can Blau en la Iglesia de Sant Jordi.

13 horas: Espectáculo infantil 'Magic Comedy', con la compañía La Churry, en la plaza de Sant Jordi.

Festes de Forada

10 horas: Caminata por es Broll. ‘torrada’ y naranjas azucaradas para los participantes. Salida del centro social.

Teatro

‘La màgia dels colors’, a cargo de Shows Ibiza. Infantil. Ciclo ‘L’Illa á escena’ de Formentera. 18 horas en la Sala de Cultura (cine). Entrada 4€. Precio reducido: 50% de descuento.

‘Vaporustedes 20.0’, a cargo del grupo de teatro Vaporustedes Ibiza. A las 20.30 el 11 en el Centre Cultural Can Jeroni, en Sant Josep. Temporada de Teatre ‘Amateur’ Pedro Cañestro.

Cine

‘Dune’, de Giles Villeneuve (EEUU, 2021). Auditorio de Caló de s’Oli a las 18 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

ARTE

‘Supermercat de l’Art 2022’. Obras de 16 artistas de Eivissa a precios populares. De lunes a sábado de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Hasta el 18 de febrero en Garden Art Gallery, ctra de Sant Josep km 8,5 (Cactus Lombribiza).

EXPOSICIONES

Premis d'Arquitectura d'Eivissa i Formentera. Centre Antoni Tur Gabrielet de Sant Francesc. Abierta hasta el 16 de diciembre de lunes a sábado de 11 a 14 y de 18 a 18 horas. Lunes por la mañana y sábados a la tarde cerrado.

Exposición colectiva de Navidad de Formentera. Obras de artistas de la isla. Inauguración el lunes 12 de diciembre a las 19 horas en la sala Ajuntament Vell de Formentera. Hasta 2023.

‘Joan Fuster, una vida il·lustrada’. Biblioteca de Can Ventosa. Hasta final de año.

Campañas institucionales contra la violencia de género. Zona de facturación del aeropuerto de Eivissa. Hasta final de año.

‘Revista Eivissa, 50 anys fent cultura i país', homenaje a los 50 años de la emblemática revista del IEE en Sa Nostra Sala (C/d'Aragó, 17, Eivissa). Hasta final de año.

‘Blanc’, exposición de cuadros de Júlia Ribas. Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 24 de diciembre.

‘Els colors de les Illes’. Muestra colectiva de los artistas Aphon Hengcharoen, Yoa Covas, Matilde Hernández, Silver Marín, Marga Pons y Rif Spahni. Club Náutico Ibiza. Hasta el 21 de diciembre.

‘Vida y muerte en el mundo rural de la ‘Aybshm púnica’. Exposición temporal en el Museo Arqueológico de Eivissa. Hasta 2023.

Pedro María Asensio. ‘Oceà Interior’, pinturas. Espacio Cultural del Faro de la Mola. Formentera. Hasta el 25 de marzo de 2023.

MERCADILLOS

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.