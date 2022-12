La Navidad de Sant Josep se estrenará mañana con música, danza y el tradicional encendido de luces. El evento inaugural será a las 17.30 horas en la plaza de la iglesia y contará con la participación del Cor Encantades y de APE Dream Dance, que ha preparado para la ocasión el espectáculo de baile ‘Ho, ho, ho Merry Christmas’.

El alcalde del municipio, Ángel Luis Guerrero, y la concejala de Cultura y Fiestas, Cristina Ribas, presentaron ayer el programa, que se prolongará hasta el 15 de enero y en el que hay unas cuantas novedades. Una de ellas tiene que ver con la ubicación de la mayoría de las actividades programadas en Sant Josep, que, debido a las obras que se están realizando en el entorno del edificio consistorial, se realizarán esta vez en una carpa instalada en el aparcamiento público de Cas Vildo. Será allí donde el 16 de diciembre a las 19 horas se entreguen los premios Sant Josep en Forma.

En este mismo espacio tendrá lugar el 30 de diciembre a las 20 horas uno de los eventos musicales estrella del programa, el concierto de la banda tributo Iberia Sumergida. Esta formación con sede en Madrid lleva desde 2007 interpretando los temas de una de las bandas de rock españolas con más tirón internacional, Héroes del Silencio. La fiesta será a beneficio de la Unió Esportiva Sant Josep. No será la única propuesta musical de las fiestas navideñas josepines. El ya tradicional Sobrassada Rock, que lleva asentado catorce años, se celebrará en la misma carpa el 23 de diciembre a las 21 horas. El cartel de esta edición lo componen el grupo ibicenco Niños Raros y Banda Neón, de Barcelona. Una hora antes, en Can Jeroni, actuará Rafael Adobas Bayog, ganador este año del Kobe International Flute Competition, un concurso celebrado en Japón considerado como las olimpiadas de la flauta travesera. El ibicenco de origen filipino demostrará su talento con el concierto ‘Mosaico’.

Entre las novedades que se ofrecen al público infantil está el Festival de Titelles i Marionetes, que se celebrará del 27 al 30 de diciembre en la sala polivalente del gimnasio del colegio L’Urgell y que contará con espectáculos gratuitos ofrecidos por compañías de Sevilla y Madrid. Antes, habrá talleres infantiles a cargo de Guisante y una merienda, para completar una tarde de actividades entre las 17 y las 20 horas. Además, habrá transporte gratuito hasta Sant Josep desde los casals de joves, que también han programado actividades para los adolescentes.

Como el año pasado, Sant Josep adelantará las campanadas y despedirá 2022 el 31 de diciembre a mediodía en la plaza. Se organizarán diversas actividades a beneficio de la asociación Ibiza IN y el público podrá bailar al ritmo de las versiones de Soul Doctor.

Unos días antes, el 22 de diciembre, Papá Noel visitará Sant Josep. Estará en la plaza recogiendo las cartas de los más pequeños de 16.30 a 18 horas. Los Reyes Magos llegarán el 5 de enero a las 17.30 horas.

Puestos en Sant Jordi

El Ayuntamiento de Sant Josep ha querido este año repetir la experiencia de juntar en una misma ubicación varias casetas de restauración y artesanía. Este «Espai Nadalenc, que en 2021 se realizó en Sant Josep, nació con vocación de ser itinerante por lo que este año se trasladará a Sant Jordi», explicó Ribas. Se inaugurará el 16 de diciembre a las 18.30 horas y estará abierto hasta el 7 de enero de 2023 de 12 a 23 horas en la plaza de la localidad. Diariamente, a mediodía, un dj pondrá música, por la tarde se organizarán talleres infantiles y habrá conciertos de las principales bandas del municipio, entre ellas, Acoustic Grooves Amalian Folk, The New Young Polaks, 12 Bar All Blues, Vudú Delta, Rumbo Sur, Pizza 4 Brkfst o Uncle Sal, que cerrarán la programación. Además, habrá recitales de villancicos de las escuelas del municipio.

En Sant Jordi, además del Espai Nadalenc, tendrá su protagonismo la gastronomía, con un taller de mantecados el 21 de diciembre a las 17 horas que organiza el Club de Majors Sant Jordi; el concurso de salsa de Nadal, que se fallará el 22 de diciembre, y la clase para aprender a hacer esta receta ibicenca que ofrecerá la asociación de mayores del pueblo el 23 de diciembre a las 17 horas.

Los más pequeños podrán disfrutar de lo lindo en Divernadal, que se celebrará en el polideportivo Can Guerxo el 4 y el 5 de enero. Ese mismo día, a las 20 horas, llegarán a Sant Jordi Sus Majestades de Oriente. Los que sean más de Papá Noel lo podrán saludar el 18 de diciembre de 16 a 18 horas en la plaza de la localidad.

Tanto Can Jeroni como el Auditorio Caló de s’Oli ofrecerán cine. En Cala de Bou se proyectarán estrenos recientes como el remake de ‘Dune’, ‘Jungle Cruise’ y ‘West Side Story’, los domingos 11 y 25 de diciembre y 8 de enero a las 18 horas. Allí se harán, además, espectáculos familiares como ‘Astronautas Estrellados’, el sábado 17 de diciembre a mediodía.

Las fiestas navideñas también se vivirán con intensidad en Es Cubells y en Sant Agustí, con música, teatro, gastronomía, excursiones y talleres, entre otras actividades.