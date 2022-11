Las fiestas de Santa Gertrudis, que este miércoles celebró su día grande, acaparan buena parte de la atención del fin de semana, con actividades para todos los públicos. Comienzan el viernes con una fiesta urbana juvenil en la carpa, continúan el sábado con varias actividades deportivas antes del concierto de Canallas del Guateke por la noche, y desembocan el domingo con el III Mundial de Arròs amb Pebrassos i Trossos, que llenará de sabor el cent4ro del pueblo, amenizado con música y talleres para los más pequeños.

A los más pequeños también va dirigido el Día de la Infancia de Santa Eulària, que se celebra el sábado en el Paseo Solidario, con juegos, talleres y espectáculos.

En lo musical destaca el concierto de Santa Cecilia de la Banda y el Coro Ciutat d'Eivissa, el sábado en Can Ventosa y una nueva edición del concierto homenaje Dave in My Mind, con el grupo de rockabilly Tru-Desert Trío y jam session con muchos de los amigos del desaparecido bluesman Dave Jeffs.

El fin de semana también tendrá espacio para el teatro, con dos obras del festival de teatro amateur Pedro Cañestro el sábado y el domingo en Sant Antoni y Cas Serres: ‘Clic, cuanto todo cambia’, y ‘Stepanakert, cor de magrana’. Además el sábado llega al Palacio de Congresos ‘Rebel·lió’, un espectáculo de danza y teatro a cargo de Marea Danza sobre la obra 'Rebelión en la granja'.

Y el viernes el Auditorio de Cas Serres acoge una nueva obra de la Temporada de Danza, 'Daño', con el bailaor flamenco Alejandro Rodríguez y su compañía.

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE

Conferencia

‘Vida i mort a la Colònia penitenciària de Formentera. L’exhumació al cementiri de Sant Francesc’, a cargo de Almudena García-Rubio.. ‘Curs d’Història’ de Formentera. 19 horas en la Sala de Plenos del Consell de Formentera. Entrada libre.

25 N en Sant Josep

La creadora y activista de ‘Feminista Ilustrada’, María Murnau, presentará la ponencia ‘Desdibujando el género’. En el Centre de Cultura Can Jeroni a las 19 horas.

Cine

‘Una historia de amor y deseo’. De Leyla Bouzid (Túnez, 2021). Ciclo Anem al Cine. 20.30 en Multicines Eivissa.

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE

25N en Sant Josep

17 horas. Taller para los usuarios de los casales de jóvenes del municipio para aprender a dibujar manga con perspectiva de género. La formación corre a cargo de Francisco García de Taller Manga Ibiza.

Festes de Santa Gertrudis

20 a 0 horas: Fiesta para los más jóvenes con las actuaciones de Broken G y Cristo Corona, que finalizará con DJ Bacardit Discomóvil y la música más animada. En la carpa

Danza

‘Daño’, de Alejandro Rodríguez. Flamenco. Para todos los públicos. Temporada de Dansa del Consell de Eivissa. 20 horas en el Auditorio de Cas Serres. Entradas 8 € anticipada en eivissacultural.es, 12 € en taquilla. Abonos para varios espectáculos.

Conferencia

‘Tutankhamón: vida, muerte, y leyenda de un faraón’, a cargo de la arqueóloga María José López Grande, de la Universidad Autónoma de Madrid. Museo Monográfico des Puig des Molins, 19 horas.

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE

Festes de Santa Gertrudis

9.30 a 15 horas: Motocross base al lado del pueblo, junto a la carretera que va hacia Sant Llorenç.

10.30 horas: Carrera de orientación. Inscripciones en www.elitechip.net.

18 horas: XIV Cursa de sa Sobrassada.

21 horas: Canallas del Guateke en concierto. En la carpa.

Infantil

Día de la Infancia de Santa Eulària. De 11 a 14 horas: Juegos, talleres, castillos inflables, taller de panellets y mesa informativa sobre salud mental. De 16 a 19 horas: Juegos gigantes. A las 17 horas espectáculo 'Cachi ciencia divertida', con Cachirulo. Paseo Solidario de Santa Eulària, Junto al hotel Tres Torres.

Libro

Presentación de ‘Tal com érem’, de Vicent Canals Riera. A las 19.30 en la biblioteca de Can Ventosa, en Eivissa.

Música

Concierto de Santa Cecilia de la Banda Simfònica y el Cor Ciutat d’Eivissa. A las 19 horas en el auditorio de Can Ventosa. Los espectadores deben acudir con media hora de antelación. Las entradas, cinco euros a la venteas del 15 al 18 de noviembre en horario de 18 a 20 horas en el Patronato de Música. La recaudación de taquilla se destinará a la Associació de Malalties Reumàtiques d’Eivissa y Formentera (Affares).

Teatro

‘Clic, cuanto todo cambia’, a cargo del grupo de teatro La Experimental. A las 20.30 del 19 de noviembre en el auditorio del Centre Cultural Cervantes, en Sant Antoni. Temporada de Teatre ‘Amateur’ Pedro Cañestro.

‘Rebel·lió’, espectáculo de danza y teatro a cargo de Marea Danza. 19 horas en el Palacio de Congresos de Santa Eulària. A partir de 6 años. Entradas 10 € en www.santaeulariadesriu.com y 12 € en taquilla.

Cuentacuentos

‘Seguimos contando’. Cuentacuentos a cargo de Encarna de las Heras, Laura Mandaria y Maritza Tejecuentos. A las 18 horas en el CEIP Sant Jordi. Ciclo de actividades infantiles de ‘A la tardor Sant Jordi’. Actividad gratuita.

Excursión

Salidas del Grup de Coneixement del Medi del IEE: La Xanga-Sant Francesc-Es Codolar. Punto de encuentro a las 10.30 horas en el aparcamiento del final de Platja d’en Bossa. Hasta las 17 horas.

Viu la Posidònia

Observación astronómica. ‘La posidonia entre els déus del cel’. Con Teresa Marí. Plazas limitadas. Reserva de plazas 971399232 o informacioturistica@eivissa.es. S’Illa Grossa de 20.30 a 21.30 horas.

DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE

Festes de Santa Gertrudis

9.30 a 14.30 horas: Motocross y quadcross.

9.30 horas: Final del IX Torneo de Tenis Fiestas de Santa Gertrudis y entrega de premios. Pistas municipales de tenis.

11.00 horas: Tiro con honda. Campeonato Fiestas de Santa Gertrudis. Al lado del camino de la antigua depuradora. Puntuable para el Campeonato de Ibiza.

12 horas: Misa con bendición de los niños.

12 a 16 horas: III Concurso Mundial de Arròs amb Pebrassos i Trossos amenizado por el DJ Jordi Cardona y talleres con s’Espurna para los más pequeños. Plazas limitadas. Inscripciones en cfsantagertrudis@gmail.com. En la carpa.

16 horas: Simple Rock. Plaza del Parque.

Festes de Forada

10 horas. Salida de marcha nórdica. Lugar de partida: centro social de Forada.

14 horas. Dinar de matances, Plazas Limitadas. Hay que apuntarse antes del 16 de noviembre en el teléfono 626 644 643. En la carpa del centro social.

Música

Memorial Dave on my mind: Tru-Desert Trio y jam session de músicos y amigos de Dave Jeff, con grupos como Bluesmàfia i es Saligardos, Ras Smaila, Pere Vergés, Heritage, Albert Oliva Blues Trio y The New Young Polaks. Organizado por el Ayuntamiento de Sant Josep y MP Music. De 12 a 18 horas.

Teatro

‘Stepanakert, cor de magrana’, a cargo de la Companya de Teatre Pedro Cañestro. A las 20.30 el 20 de noviembre en el auditorio del Centre Sociocultural de Cas Serres, en Vila. Temporada de Teatre ‘Amateur’ Pedro Cañestro.

EXPOSICIONES

‘Revista Eivissa, 50 anys fent cultura i país', homenaje a los 50 años de la emblemática revista del IEE en Sa Nostra Sala (C/d'Aragó, 17, Eivissa). Inauguración viernes 18 de noviembre a las 20 horas. Hasta final de año.

‘Silenciades'. Muestra colectiva de mujeres artistas por el Día OInternacional contra las Violencias Machistas. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Inauguración en 24 de noviembre a las 18 horas con charla y coloquio a cargo de Eugenia Tenenbaum, historiadora del arte con perspectiva de género. Hasta el 3 de diciembre.

‘Blanc’, exposición de cuadros de Júlia Ribas. Inauguración el viernes, 11 de noviembre, a las 20 horas. Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 24 de diciembre.

'Ara jo', muestra fotográfica de Ana Alonso. Sala de exposiciones Sant Jaume 72, en Santa Eulària. Horario de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas de martes a sábado. Hasta el 26 de noviembre.

'Odyssey', exposición de fotografías de Alfonso Fornes. En la sede de la UIB de Eivissa y Formentera. Hasta el 22 de noviembre.

‘Pau i natura’, exposición del pintor Toni Mingorance. Organizada por la Associació Multiart d’Eivissa (AMAE). En el Centro Cultural Can Portmany de Sant Rafel. Abierta hasta el 11 de noviembre, todos los días de 17 a 20 horas, incluido sábado y domingo.

'Dibuixos per a renovar'. Muestra de dibujos de José Antonio Martínez Lapeña y Elías Torres. Sede del Colegio de Arquitectos de Eivissa y Formentera. Can Llaneres, Dalt Vila. Hasta final de noviembre.

‘La música ilustrada por Marcos Torres y Ricard Bofill’. Obra gráfica relacionada con la música de los dos artistas. Sa Nostra Sala, c/ Aragó, 17 de Vila. Hasta el 11 de noviembre.

‘Els colors de les Illes’. Muestra colectiva de los artistas Aphon Hengcharoen, Yoa Covas, Matilde Hernández, Silver Marín, Marga Pons y Rif Spahni. Club Náutico Ibiza. Hasta el 21 de diciembre.

‘Vida y muerte en el mundo rural de la ‘Aybshm púnica’. Exposición temporal en el Museo Arqueológico de Eivissa. Hasta 2023.

Pedro María Asensio. ‘Oceà Interior’, pinturas. Espacio Cultural del Faro de la Mola. Formentera. Hasta el 25 de marzo de 2023.

'Hereva', de Aída Miró. El Club Diario de Ibiza. Se puede visitar jueves y viernes de 17 a 20 horas o pidiendo cita previamente contactando con la artista en el teléfono 673 64 08 24 o info@aidamiro.com. Hasta el 28 de noviembre.

MERCADILLOS

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.