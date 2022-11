Vicent Canals: «El libro ‘Tal com érem’ es un canto de gratitud a todo lo que me ha dado Ibiza»

Vicent Canals (Ibiza, 1959) sostiene en sus manos su segunda criatura literaria, ‘Tal com érem’ (Edicions Balèria), que presentará al público el próximo sábado, 19 de noviembre, a las 19.30 horas en la Biblioteca municipal de Ibiza, en Can Ventosa. Le acompañará en esta cita, explica, su buen amigo Joan Serra, que se ha encargado de prologar la obra. Además del subdirector general de Contenidos de Prensa Ibérica para Cataluña y Balears y exdirector de Es Diari, intervendrá en el evento Guillem Rosselló, que es su editor, además de su profesor de escritura de creativa. Fue él precisamente quien propuso al director del Club Náutico Ibiza publicar el libro. «En realidad él me animó a que escribiera una novela histórica, pero como tiempo no me sobra optamos por reunir textos que ya tenía», comenta.

Se podría decir, como apunta en el prólogo Serra y corrobora Canals, que ‘Tal com érem’ es una continuación de su ópera prima, ‘Amb el cor. Evocacions d’Eivissa’, porque recopila también artículos publicados en el Diario de Ibiza, en este caso de los últimos trece años. Pero el autor en esta segunda publicación va un paso más allá, ya que a estos textos suma cerca de una veintena de relatos creados durante el curso online de escritura creativa de la Fundació Sa Nostra al que se apuntó hace un par de años. «Es de las pocas cosas positivas que he sacado de la pandemia», asegura. Apunta Canals que, como su primer libro, que vio la luz en 2009, «‘Tal com érem’ es un canto de gratitud a todo lo que le ha dado Ibiza», desde su paisaje a sus gentes. «Observador sensible y culto», como lo define Serra, Canals retrata lugares, momentos y personajes que a lo largo de su vida le han marcado o le han llamado la atención. «He intentado compartir todo lo que me hace feliz», afirma. El pasado está presente en la obra, pero, puntualiza, «no con una mirada nostálgica». «Recuerdo la Ibiza de mi infancia y mi juventud, y puede que la idealice, pero no me recreo en ese pasado feliz porque lo que quiero es que la isla que tenemos ahora se conserve y se proteja más para que no acabe perdiendo su identidad y su esencia», remarca sobre el libro, que contiene artículos críticos con el rumbo que está tomando Ibiza. «Escribo desde el corazón» La naturaleza de la isla y los paseos urbanos por la calles de Vila están muy presentes en esta obra, igual que la música, que ha sido el germen de muchos de sus textos. «En casi todos los relatos hay música, colores y olores, mi forma de escribir es muy sensorial», señala Canals, antes de añadir que escribe «no desde la cabeza, sino desde el corazón». Nacido en el barrio de la Marina, frente al local de la emblemática pastelería Can Vadell, cerrado en 2017, el autor rememora en su obra las tardes de cine de su infancia en el Pereyra o narra «lo que era una tarde-noche en la discoteca Glory’s a finales de la década de los 70». En sus páginas hay espacio también para la barca de Talamanca, «el recorrido iniciático de los ibicencos»; o para las murallas de Ibiza, que fueron su «patio de juegos». También habla del banco en el que trabajó durante 34 años, Sa Nostra, y del club náutico que dirige, su segunda casa. En concreto en ‘El ‘Gran Perruset’ relata cómo se inició allí en la vela. De los textos que reúne ‘Tal com érem’ se desprende la veneración que Canals siente por Ibiza, «un amor» que le transmitieron sus profesores del Seminario cuando era un niño. «Ellos hicieron que quisiera nuestra isla, nuestros valores, nuestra lengua y nuestra cultura», afirma. Cita, entre otros al historiador y canónigo archivero Joan Marí Cardona, al que le dedica uno de los textos, ‘Don Joan, monòlit eivissenc’. También habla de otro de sus referentes, Miquel Torres, su primer profesor de literatura, y de Marià Villangómez, cuya poesía lee «casi cada noche». Canals dedica también textos a otras figuras conocidas de Ibiza como la periodista Misse García o Amèlia Torres, responsable durante más de treinta años de la escoleta ‘Ditets’. Además, aparece en ‘Tal com érem’ Ressonadors. Canals resalta la encomiable labor que el grupo musical ha hecho en pro de la cultura pitiusa versionando conocidas canciones tradicionales ibicencas. «Lo que ha hecho Ressonadors no se consigue con años de pedagogía», asegura. En total, este libro reúne 66 textos. El preferido de Canals es el último, el que le dedica a su madre, Pura Riera. Se lo leyó hace unos meses, el día de su cien cumpleaños. En ‘Tal com érem’ hay un apartado especial para los amigos más próximos, los que hizo durante su etapa en Sa Nostra, aquellos que «están ahí siempre» y que le han «salvado la vida en muchos momentos». A la pandilla le pusieron el nombre entre todos de la OBS, las siglas de ‘Obra Benéfico Social’. En esta publicación se pueden leer los escritos que les dedicó a cada uno de ellos cuando cumplieron 50 años. Les prometió que la OBS saldría en su libro y ha cumplido. Muchos de los textos de la obra van acompañados de fotos cedidas por Rafa Domínguez, de Foto Raymar; Vicent Planells, Vicent Marí, Mohamed Chendri y Andrés Iglesias. Canals se refiere, asimismo, a la artista Diana Bustamante porque ha elegido uno de sus cuadros, en el que aparece Dalt Vila, para ilustrar la portada de ‘Tal com érem’. Afirma que la obra de la pintora casa muy bien con «los colores y la positividad» que quiere transmitir en sus artículos y relatos breves. El autor ibicenco, que no descarta escribir algún día la novela histórica que le prometió al editor Guillem Rosselló, también tiene palabras de agradecimiento para Joan Serra, por su prólogo; para Joan Albert Ribas, que ha sido «su asesor cultural» y quien le «ha dado el visto bueno» a todos sus escritos, y para «toda la gente que le ha apoyado y animado a publicar este libro» tan «personal», escrito con mucho sentimiento intentando llegar a «los corazones» de sus lectores.