Alice Wonder, en Ibiza: «No me veía en Eurovisión, pero seguí mi lema, haz lo que te dé más vértigo»

Este fin de semana estará en Ibiza Alice Wonder (Madrid, 1998), una de las voces más singulares del panorama musical nacional que ha irrumpido con fuerza en la escena indie. Su nombre suena más que nunca porque está en la lista de los 18 elegidos para actuar en el Benidorm Fest 2023, la preselección española para Eurovisión. Aunque se reconoce poco eurofan y confiesa que, en principio, no se veía en un certamen «tan grande» y con demasiado «show», ha decidido quitarse el miedo y los prejuicios de encima y lanzarse a la piscina. Lo cuenta a Diario de Ibiza durante una conversación telefónica, en un desplazamiento por carretera desde Murcia, donde actuó el pasado martes, hasta Madrid. Mañana le toca Ibiza. En la isla actuó hace tres años por primera vez, cuando todavía su carrera estaba despegando. Ahora vuelve siendo ya más que una joven promesa. El concierto acústico lo organiza The Attic y se hará a mediodía en el restaurante Can Truy, en Santa Eulària.

En 2019 pisó por primera vez Ibiza para actuar en un bar de la Marina con motivo de la Semana de la Mujer. ¿La propuesta que trae para esta segunda actuación en la isla es tan intimista como aquella?

Es un concierto más íntimo que con banda, pero menos que la última vez porque ahora me he montado un set que consta de piano, sintetizador, voz, guitarra y pedal de bombo y eso hace que sea más enérgico, tiene un poco de todo. Sigue siendo una forma desnuda de mostrar las canciones, lo que también tiene su punto.

¿Han cambiado muchas cosas en su vida de cantante y compositora y en la forma en la que concibe la música desde aquella primera actuación en la isla hasta ahora?

La forma en la que concibo la música es muy parecida, yo creo que nunca va a cambiar del todo porque es parte de mí y la muestro como una extensión de mi persona. Lo que sí ha cambiado un poco es la percepción a nivel industria musical porque cuando fui en 2019 estaba empezando y sentía mucho el síndrome del impostor, no entendía bien por qué alguien podía venir a verme cantar y tocar y ahora sí que siento a mi público más cerca, estoy superagradecida por ello, y noto que es una cosa que evoluciona, así que ahora digamos que es una cosa más profesional y a la vez todavía más artística.

¿La pandemia le hizo replantearse algunas cosas en cuanto a su carrera como artista?

Sí, desde luego, porque hubo un momento en el que llegué a pensar que quizás era mejor no dedicarme a ello. Tenía mucho miedo de no ganar dinero, de que no volviera esto, de no ser lo suficientemente trascendental para la gente como para poder seguir dedicándome a ello, porque había mucha gente que estaba cayendo. Me dio mucho miedo, pero a la vez también me dio mucha liberación y tuve una especie de catarsis en la que me di cuenta de que esto es lo que quiero y que lo que tengo que hacer es la música que realmente me apetece hacer porque a alguien le gustará.

¿En este concierto va a centrarse en su último álbum o va a repasar temas también de ‘Firekid’?

Voy a hacer una mezcla de mi primer y mi segundo álbum y puede que haga algún pequeño spoiler para mostrar al público lo que viene... Suelo cantar una o dos canciones nuevas en algunos conciertos y creo que en Ibiza podré hacerlo. Aunque obviamente lo nuevo que estoy haciendo tiene una producción mucho más electrónica y no lo puedo mostrar tal y como es, pero son temas que siguen siendo crudos.

¿Cuándo tiene previsto lanzar el nuevo trabajo?

Me gustaría que fuera ya, pero como quiero que quede muy bien y muy bonito seguramente hasta dentro de un año no cuaje la historia. Me encantaría que fuera antes y seguramente haya adelantos, pero es un disco que quiero que marque un antes y un después en mi carrera, así que le voy a dedicar todo el amor y el tiempo que necesite. Quiero que esté involucrada mucha gente nacional e internacional que considero que es muy buena tanto en lo musical como en lo artístico. Quiero que sea un salto y me lo estoy tomando con calma porque no quiero sacar canciones por sacar.

¿Va a sonar este proyecto muy diferente a lo anterior? Porque hablaba de que el sonido iba a ser mucho más electrónico.

No solo más electrónico, también estoy haciendo rock, pero sí que es cierto que antes yo tenía la posibilidad de componer con mi piano y mi guitarra y cuando he ido actuando me he dado cuenta de qué disfruto en un concierto y también de qué me gusta hacer sentir y provocar en la gente. Creo que ahora estoy en una época menos triste que antes y estoy más en una etapa de sacar la rabia para crecer.

Ya el título de su canción,‘Que se joda todo lo demás’, que da título a su último disco, deja ver esa rabia de la que habla…

Sí. Curiosamente ‘Que se joda todo lo demás’ es una declaración de amor y de intenciones, es como una especie de recordatorio de que le den a todo lo demás y ahora, en el nuevo álbum en el que estoy trabajando, ya no hay tantos temas de amor y desamor, eso ya he entendido de qué va, hay canciones de todo tipo, vacilonas, de crítica social, de recordar el pasado...Es como que la etapa de la que primero hablo ahora la veo más desde lejos y la siento de manera diferente y he querido dar un salto e ir más allá, comprometerme con el mundo mostrándome, a la vez, más vulnerable que nunca.

Comenzó su carrera con temas en inglés y ya en su segundo álbum apuesta totalmente por el castellano. ¿Qué la impulsó a este cambio?

Yo he seguido componiendo en inglés, lo que pasa es que como vino la pandemia me pareció buen momento para dar un disco en español a la gente que estaba dentro de mi país viviendo lo mismo que yo. En cualquier caso sigo componiendo en ambos idiomas y el nuevo disco tendrá temas en castellano y en inglés.

¿La inspiración fluye igual en los dos idiomas?

Durante mucho tiempo fluía mejor en inglés y ahora casi diría que es igual en ambos idiomas. Depende de cómo yo me sienta y de la música que haya estado escuchando.

Es una de las candidatas seleccionadas para participar en la preselección española para Eurovisión, el Benidorm Fest 2023. ¿Qué la motivó a participar?

Es una propuesta que me hizo mi equipo de trabajo y la verdad es que yo al principio no me veía nada allí porque Eurovisión es una cosa muy estridente, que me parece que se acerca más al teatro que a la música. Es demasiado show y yo no me veía en algo tan grande, pero siguiendo el lema de mi disco, que se joda todo lo demás, y mi lema vital, haz lo que te dé más vértigo, he decidido hacerlo, no tenerle miedo y vivir la experiencia.

¿Ha llamado para pedirle consejo a Rayden, que ha colaborado con usted y participó en el Benidorm Fest 2022?

Me dijo de llamarme, pero al final todavía no hemos hablado. Tengo que llamarle, a ver qué me cuenta. Rigoberta Bandini me ha dado consejos. Me ha dicho que lo disfrute, como todo el mundo.

¿Se ve representando a España en Liverpool?

Pues la verdad es que no me veía nada, pero cada vez me veo más. ¿Quién sabe? Es verdad que me gusta mucho la música y que la siento muy dentro de mí, si eso representa a un país entero, pues qué maravilla.