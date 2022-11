Evru (antes Zush), en Ibiza: «El arte está para decir cosas que no se pueden expresar con palabras»

La lluvia y el Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE) dan la bienvenida a un grupo de visitantes muy especial. Lo componen una decena de personas de países tan diversos como Turquía, Japón, Corea del Sur, Finlandia y Jordania. Todas tienen vinculación con el arte, trabajan la mayoría en museos, y van a asistir a la 54ª edición de la Conferencia anual del Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte Moderno (Cimam). La inauguración del congreso, que presidirá el Rey de España, Felipe VI, será mañana (por hoy), la visita de hoy (por ayer) «forma parte del pre tour» programado para los asistentes a estas jornadas del Cimam, que se prolongarán hasta el domingo, 13 de noviembre. Lo explica Lourdes Romero, representante de Es Baluard, que es la que ha organizado y coordinado esta expedición exprés a Ibiza, que incluye también una visita a la Casa Broner.

La directora del MACE, Elena Ruiz, recibe a la comitiva con los brazos abiertos y la invita, sin dilación, a subir con ella hasta la planta que acoge la exposición temporal, ‘Zush a Eivissa’. A mitad de trayecto, el grupo se detiene a contemplar y fotografiar las vistas de Dalt Vila que se pueden admirar a través de los grandes ventanales.

Antes de entrar a ver las obras del reconocido artista catalán, que pertenecen al periodo en el que vivió en Ibiza, entre 1968 y 1983, Ruiz explica que la muestra se gestó hace cinco años, cuando visitó, en Barcelona, la Fundació Suñol. Esta entidad, detalla De Luca, tiene más de 300 obras de Zush, de las que cedió «70» para la exposición en el MACE.

En la Sala de Armas les esperan el protagonista de la muestra, Evru, conocido antes como Zush, y Xavier de Luca, responsable de la colección y los proyectos de la Fundació Suñol y uno de los comisarios de la exposición, junto a Enrique Juncosa y Elena Ruiz.

El artista se presenta: «Nací Albert Porta, luego Zush fue mi alter ego (hasta 2001) y ahora me llamo Evru, es decir, Evrugo Mental State, y he creado mi propio estado. Ahí está la bandera ». Señala la pared que tiene enfrente, en la que se exhibe un estandarte rojo. Luego explica el porqué de sus sucesivas identidades: «Cambio de nombre porque es una forma de encontrar la libertad y otras personalidades. Siempre he sido varios artistas en uno».

Xavier de Luca interviene también para saludar a los asistentes, presentarse y comentarles que gran parte de las obras que se exponen en esta muestra (cerca de un 80%) son de la colección de la Fundació Suñol. El resto son de coleccionistas de Barcelona, Madrid y, sobre todo, de Ibiza.

De Luca nombra a Josep Suñol i Soler (Barcelona 1927-2019),coleccionista de arte, alma mater de la Fundació Suñol y amigo de Zush, y a otra figura clave en su carrera, Fernando Vijande (Barcelona, 1930-Madrid, 1986), un destacado galerista e impulsor del arte contemporáneo en la España de los 70 y 80.

Elena Ruiz conduce al grupo a lo que ella llama «la capilla», una sala oscura que se ha instalado en medio del espacio iluminada con luz negra para dar vida a los pigmentos fluorescentes de los cuadros que hay colgados. La mayoría, explica el propio autor, están pintados, bajo los efectos de los calmantes, durante los tres meses que pasó «en un manicomio de Barcelona por fumar marihuana». Antes, por este motivo, estuvo «trece días en la Cárcel Modelo».

Recuerdo emotivo a Bechtold

Fue justo después de esta etapa en el psiquiátrico cuando Zush decidió instalarse en Ibiza. Le animó Erwin Bechtold (Colonia, 1925-Santa Eulària 2022), residente en Ibiza desde la década de los 50, en una visita que hizo a Barcelona a la Galería René Metras.

Evrun se emociona al recordar a su amigo, fallecido hace muy pocos meses. «Vino desde Sant Carles a Ibiza para la inauguración de la exposición en el MACE. Fue muy emotivo», explica poco después.

Al salir de la sala oscura, Zush señala unos cuadros que pintó en 1968, antes de llegar a la isla. «El arte es necesario para decir cosas que no se pueden expresar con palabras, lo mismo que la música o la danza», afirma con rotundidad tras dar algunos detalles sobre las obras. Sin duda, para este creador, que se define como una suma de artista, científico y místico, «el arte es la mejor forma de comunicarse».

Evru continúa el recorrido deteniéndose a explicar a los invitados detalles curiosos de muchos de sus cuadros, como aquellos en los que ha incluido palabras ininteligibles construidas con un alfabeto creado por él mismo. Del gran lienzo bautizado como ‘After the Eclipse’ comenta que es «una anamorfosis de la cabeza del dictador Franco». Al lado, muestra otro cuadro de gran tamaño en el que aparece retratada su segunda mujer, Nasha.

A una de las asistentes le surge la pregunta de si es difícil vivir en Ibiza como artista. Elena Ruiz y Evru le confirman que es complicado. «Para tener una carrera internacional tienes que salir de la isla», asegura el creador antes de apuntar que cuando llegó a Ibiza en 1968, con 21 años, se encontró con un «lugar muy rico culturalmente gracias a la gente que llegaba allí de todo el mundo».

Continúa la visita guiada por la muestra, en la que queda patente, como dice Ruiz, que «Zush cambia todo el rato de estilo». El artista señala unos cuadros que son miniaturas que realizó empleando «gafas de aumento» y muestra otros trabajos creados «cuando probaba la heroína» o después de sus «viajes de ácido».

Se detienen a admirar una obra de gran tamaño en la que aparece una figura femenina. El autor explica su técnica: «La modelo se tumbaba sobre el lienzo y con un aerógrafo marcaba el contorno de su cuerpo».

Evru se refiere después a otro de sus grandes lienzos, ‘Jude’. Xavier de Luca comenta que este cuadro estuvo en la oficina de Josep Suñol hasta su fallecimiento, en 2019, y que es la primera vez que se exhibe al público.

A continuación, el artista explica de dónde nace su «obsesión por los ojos», señalando una obra que está poblada de ellos: «Hubo una etapa en la que vivía a caballo entre Ibiza y Nueva York y cuando salía de la isla, donde residía en el campo, y llegaba a la gran ciudad solo veía un montón de ojos posando sus miradas sobre mí».

Elena Ruiz concluye el recorrido guiado por la exposición temporal mostrando las fotografías en blanco y negro que hay colgadas fuera de la Sala de Armas, junto a las escaleras. Muestran a un joven Zush durante su etapa en Ibiza, en su estudio de Sant Josep.

Del MACE a la Casa Broner

Las miradas de los asistentes vuelven a recaer, embelesadas, en las vistas de Dalt Vila. «La ciudad antigua y el campo son mi parte favorita de Ibiza», comenta Evru.

Ruiz continúa la visita por el MACE con los congresistas para mostrarles la colección permanente de «uno de los primero museos de arte contemporáneo de España». «Es una colección muy internacional», les explica después de recorrer la sala dedicada al Grupo Ibiza 59.

Después de dos horas intensas, el grupo hace un descanso para tomar un café antes ir a la Casa Broner. Naz Cuguoglu, que trabaja en el Asian Art Museum de San Francisco, en Estados Unidos, comenta «lo interesante» que le ha parecido el MACE y la exposición de Zush. Young-in Lee, de Corea del Sur, se muestra igual de entusiasmada. Le han «fascinado», sobre todo, «la belleza del edificio que alberga el museo, la pasión y el entusiasmo demostrados por Elena Ruiz durante sus explicaciones» y el hecho de que hayan podido contar con la presencia de Evru-Zush para hablar de su obra.

También ha disfrutado mucho de la experiencia el artista, que ha viajado exprofeso a Ibiza para este evento y para la charla-coloquio abierta al público que mantendrá por la tarde (ayer) con Xavier de Luca y Elena Ruiz para seguir ahondando en su arte y en su estancia en Ibiza entre 1968 y el 1983. No hay mejor manera, dicen los comisarios, de cerrar la exposición ‘Zush a Eivissa’, que se podrá visitar en el MACE hasta el 30 de noviembre.