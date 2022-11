El mago Jorge Blass, en Ibiza: «La magia no es un arte de masas, hay que disfrutarla en pequeñas dosis»

«En tiempos de crisis la magia es muy necesaria». Esa frase la dijo Jorge Blass (Madrid, 1980) en una entrevista a Diario de Ibiza hace unos años y la reitera ahora que vuelve a visitar la isla para actuar en el Festival del Humor de Eivissa mañana a las 20 horas en Can Ventosa. «La magia está más demandada que nunca porque hace falta. Conseguir que todos los problemas desaparezcan durante unas horas y que el público vuelva a la infancia es un truco de magia increíble», asegura.

Ya actuó en el Festival del Humor de Ibiza en 2015. ¿Con qué nos va a sorprender esta vez?

Con un montón de nuevas ilusiones que he creado estos años y sobre todo magia muy interactiva. Es un espectáculo para toda la familia.

¿Tendrá entonces el público mucha participación en el espectáculo?

Sí. Incluso van a hacer magia con sus propias manos. Hay un número en el que les entregamos unas cartas y desde la butaca hacen magia, así que va a ser realmente interactivo. También voy a utilizar mucha tecnología. Vamos a hacer números con teléfonos móviles y un montón de juegos nuevos que ojalá consigan sorprender. Siempre intento que el público vea cosas que nunca antes ha contemplado y que se asombre con las cosas imposibles. Creo que en este show lo vamos a conseguir.

¿Cuál es el número, de todos los que presenta, en el que más trabajo y tiempo ha invertido?

Probablemente uno que se llama ‘Prestidigitación’, que para mí representa la esencia de la magia porque no hay cajas ni aparatos, solo dos manos y con ellas consigo hacer aparecer naipes del aire a un ritmo vertiginoso. La verdad es que es el número en el que más tiempo he invertido a nivel de dedicación. Después de años me va saliendo (se ríe). Lo llevo practicando desde que tenía doce años y es un número que se va perfeccionando con el tiempo.

El pasado 31 de octubre rindió homenaje a Houdini en el nonagésimo sexto aniversario de su muerte con una actuación en la plaza de Callao, en Madrid. ¿Veremos algo de aquel espectáculo en Can Ventosa?

Pues sí. Para este show, de manera especial, he preparado esa magia que estuve haciendo en esa representación de Callao y la voy a presentar este viernes en el escenario con una gran pantalla para que todos podamos ver ese número que consiguió fascinar a Houdini, el único que logró engañarle. Era un mago al que siempre le gustaba descubrir los juegos de sus compañeros y, de hecho, decía que no había ninguna magia que le pudiera sorprender, que se sabía todos los trucos. Pero hubo un mago que consiguió sorprenderle, Dai Vernon.

"A mí me gusta saber las magias que yo tengo que hacer, pero para el resto prefiero ser público profano y dejarme sorprender"

¿Se atrevería a decir lo mismo que Houdini, que no hay ninguna magia que le sorprenda?

No, me parece muy soberbio ese comentario de Houdini. A mí me encanta sorprenderme y hay muchas magias de compañeros de profesión que me encantan. Soy feliz no sabiendo. A mí me gusta saber las magias que yo tengo que hacer, pero para el resto prefiero ser público profano y dejarme sorprender.

Desde que comenzó en los 90 como mago hasta ahora me imagino que la magia y lo que demanda el público habrá cambiado mucho…

La magia, sin duda, ha cambiado y está cambiando muchísimo. Es un arte en el que cada año surgen novedades y nuevas propuestas y eso es lo bueno. El público también ha cambiado. Ahora demanda una magia siempre distinta, cada vez más sorprendente y los magos tenemos que darle la vuelta otra vez a los números y estar continuamente reinventándonos, pensando en qué es lo siguiente y qué es lo que puede sorprender a un público que cada vez es más avanzado.

¿Resulta cada vez más complicado lograr que se sorprenda el público y, sobre todo, mantener su atención?

Es verdad que la magia ahora tiene un ritmo muy diferente y debe ser mucho más dinámica, porque al público le cuesta más mantener la atención.

¿Usted prefiere la magia actual o la clásica?

A mí me gusta combinar ambas y así lo hago en este espectáculo. Hay magia que es un poco más clásica y luego hay otros números que son muy tecnológicos. Yo creo que la magia clásica no se puede perder porque ahí está la esencia, es donde empezó todo, y a la gente le sigue fascinando, pero también es verdad que siempre hacemos algún tipo de giro inesperado o renovación sobre esa magia clásica. Lo importante es conseguir sorprender a un público que demanda ver algo que nunca antes había visto.

Creo que es el único mago que ha conseguido colarse en el Festival del Humor de Ibiza. ¿Combinan bien magia y humor?

Sí, desde luego, porque la magia siempre te sorprende y luego, cuando te relajas, te ríes. Son dos cosas que van unidas. Es verdad que en los últimos años ha habido rivalidades entre algunos cómicos y magos, pero este festival muestra que nos llevamos muy bien y que podemos colaborar perfectamente. De hecho, he colaborado con alguno de los cómicos que vienen este año. Por ejemplo, con Ángel Martín hicimos un show que era una parodia de Harry Potter y él era el actor principal.

"El sector de la magia ha sufrido los efectos de la pandemia, pero creo que ha sabido reinventarse a tiempo"

¿Cómo ha afectado la pandemia al sector de la magia?

El sector de la magia ha sufrido los efectos de la pandemia, pero creo que ha sabido reinventarse a tiempo y eso ha sido fundamental. En la época del covid hemos creado espectáculos virtuales para ser vistos desde casa. Hemos elaborado nuevos contenidos pensando en esta época y eso ha sido un reto total, pero lo hemos conseguido. Ha habido muy buenas reacciones y creo que se ha inventado un nuevo género gracias a esto, la magia para ser realizada a distancia. Así que yo pienso que no todo ha sido tan malo a nivel artístico.

La magia hace unos años se volvió a poner de moda gracias, sobre todo, a películas y programas de televisión. ¿En qué momento diría que se encuentra ahora?

Sí, el cine ha avivado la afición. Películas como ‘Ahora me ves’ han mostrado una nueva magia, que es muy atractiva, y que creo que es la que se debería ver en el siglo XXI. Otras, como ‘El truco final’ o ‘El ilusionista’, han mostrado la magia más romántica, En ambos casos yo creo que es positivo porque acercan un poco más al gran público este mundo, que, a veces, es un poco opaco.

¿Qué quiere decir con opaco?

Que, a veces, es difícil entender este mundo desde fuera. Digo que es opaco porque implica misterio y es un arte también que no es de masas, sino que es más para ser disfrutado en pequeñas dosis. Pienso que la magia tiene que mantener ese halo de misterio. Si se consumiera en grandes dosis dejaría de ser tan especial. No me imagino un espectáculo de magia en una arena para 20.000 personas, pienso que no crearía ninguna sensación mágica. La magia tiene que verse en un teatro o en un espacio donde puedas comprobar de cerca lo que está pasando. Necesitas esa cercanía para que la magia surta efecto. Es un arte al final muy interactivo, que tienes que comprobar de cerca. Es verdad que la televisión puede conseguir que la magia llegue a millones de personas y es muy efectiva, pero en directo tenemos un formato limitado.

¿Cuál es su máxima aspiración como mago?

Siempre estoy concentrado en cuál va a ser el próximo espectáculo buscando que sea realmente sorprendente y que la gente lo disfrute y mi máxima aspiración es seguir en ese camino, creando nuevos shows y reinventándome.