La artista Alice Wonder, seleccionada para el Benidorm Fest 2023, canta en Ibiza

El proyecto The Attic regresa este mes de noviembre a Ibiza y lo hace con un atractivo cartel compuesto por Alice Wonder, Ede y Ainoa Buitrago, tres promesas de la música española que tienen en común, aparte de su juventud y de que son madrileñas, que son intérpretes y además compositoras. ‘Mujeres en acústico’ es el título que The Attic ha puesto a este ciclo, que se llevará a cabo en un conocido restaurante de Santa Eulària el 13 y el 27 de noviembre a mediodía.

La protagonista del primer concierto en acústico será un popular rostro del panorama indie español, Alicia Climent, conocida artísticamente como Alice Wonder. Los organizadores del ciclo prometen «un concierto muy íntimo y especial» en el que la cantante y compositora de 24 años, que ya actuó en Ibiza en 2019, desgranará algunos de los temas más conocidos de su corta pero ya exitosa carrera, que arrancó a los 18 años con las redes sociales como trampolín. Alice Wonder, que ha sido seleccionada para participar en el Benidorm Fest 2023, de donde saldrá el o la artista que representará a España en Eurovisión, sacó su primer disco, ‘Firekid’, con once temas en inglés, con tan solo 20 años. Como destaca en un comunicado The Attic, «su álbum debut hizo que la crítica especializada pusiese su ojo sobre ella gracias a su personalísima voz y su visión desprejuiciada de la música». A diferencia de ‘Firekid’, su segundo trabajo, ‘Que se joda todo lo demás’, que presentó en mayo de 2021, es íntegramente en castellano. En estos años Alice Wonder, que ha llenado conocidas salas como Joy Eslava o Circo Price, ha colaborado con varios artistas nacionales e internacionales como Guillermo Galván, en el tema ‘La apuesta’; Xoel López, en ‘Pez globo’; Rayden, en ‘El mejor de tus errores’; David Fonseca, en ‘Resist’, y Poems for Jamiro, en ‘White Noise’. El 27 de noviembre, también a mediodía en el mismo restaurante, habrá doble cartel, ya que actuarán Ede y Ainoa Buitrago. La primera, el próximo 11 de noviembre, publicará su primer disco, ‘Lucero’, en el que quedan patentes sus influencias, que van desde el indie al folklore, pasando por el r&b y el neosoul. Los adelantos del disco han tenido muy buen recibimiento, entre ellos, el tema ‘Te espero’, que acumula cerca de dos millones de reproducciones en plataformas de streaming. Ya con el primer EP, ‘Tranquila’, la intérprete de 23 años consiguió abrirse paso en la escena musical nacional, colaborando con artistas como Ismael Serrano, Xoel López o Club Del Río. Por su parte Ainoa Buitrago lanzó en 2021 su primer álbum, ‘La ruta de las flores’. El estilo de la cantante madrileña, que empezó a tocar la guitarra muy joven,está influenciado por la música de autor, el indie, el r&b o la música urbana con toques de pop. El acceso a estos recitales, que durarán cerca de 80 minutos, será de 12 a 12.45 horas. El precio de las entradas es de 20€ con consumición y picoteo incluidos y se pueden adquirir en www.entradas.com/artist/mujeres-en-acustico.