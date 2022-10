The Bo Derek’s, la banda gallega cuyos integrantes se definen a sí mismos como los ‘sex symbols’ del rock and roll de las Rías Baixas y que arrasaron en su paso por el Rock Island Festival el pasado abril, regresan a Ibiza el próximo fin de semana y ofrecerán un concierto en Can Jordi Blues Station. Allí actuarán el sábado, 22 de octubre, a las 13 horas.

El concierto ha sido posible gracias a la colaboración entre Can Jordi y la asociación cultural Great River Road, y a la comprensión de la banda Dr. Trapero, que eran los inicialmente previstos para este sábado en la Station y han cedido su sitio a la banda de Vigo, ya que su viaje a la isla en esta fecha se ha improvisado hace pocos días. Dr. Trapero actuará en Can Jordi en otra fecha que se anunciará próximamente. The Bo Derek’s practican un rock and roll old school que pone a todo el público a bailar. La banda está formada por Oscar Avendaño (Siniestro Total, Los Profesionales, Óscar Avendaño & Reposado), a la voz y guitarra, y a los hermanos Lorre –Jorge Lorre y Rufus el Guarro– (Los Wavy Gravies, The Allnight Workers, Los Hijos Bastardos de Peter Lorre, Family Folks…), al bajo y la batería. Juntos dan salida a su vertiente más pub-rockera: rock’n’roll en castellano y con temas propios para divertirse y bailar, con influencias que van desde Dr. Feelgood o The Bishops, pasando por Bo Didley y Devil Dogs.