Un épico Closing Festival espera a los clubbers en Amnesia hoy a partir de las 18 horas. Esta última aventura musical contará con un DJ set exclusivo en Ibiza de The Chemical Brothers, un extended set de Jamie Jones y las actuaciones de Nina Kraviz, Kobosil, Marco Faraone, Luca Donzelli, Cuartero, Eats Everything, Mar-T b2b CAAL, Paul Woolford vs Special Request y Vintage Culture, entre muchos otros. Date prisa y asegúrate una de las entradas limitadas en amnesia.es.

Está asegurado que este Closing Festival hará historia. Durante tres horas, a partir de las 21:00 horas en la Terraza, las leyendas mundiales del baile The Chemical Brothers te llevarán de viaje a través de sus sonidos pasados, presentes y futuros, con la famosa producción del club añadiendo una estimulación sensorial adicional. Jamie Jones también estará presente en la Terraza para un último set muy especial a plena luz del día después de una temporada de actuaciones exitosas en Amnesia con su concepto Paradise. En la Main Room, el techno será el protagonista, con la pionera Nina Kraviz mezclando influencias acid e IDM, y el habitual de Berlín Kobosil aportando sus potentes ritmos junto al residente de Amnesia Luca Donzelli. El resto del line up es igual de impactante, con el querido Eats Everything, los ritmos de Marco Faraone, una actuación de Cuartero y Mar-T b2b CAAL, unaelectrizante mezcla de house, jungle, bass y rave con Paul Woolford enfrentándose a su alias Special Request y el colorido house de la superestrella brasileña Vintage Culture.