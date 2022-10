El Ayuntamiento de Sant Josep celebra mañana sábado, 15 de octubre, la tercera edición del RockExpress, la propuesta que combina música y gastronomía en un circuito itinerante por todo Cala de Bou y Port des Torrent. Esta cita se plantea como una ruta de tren en la que los visitantes podrán hacer parada en los establecimientos más emblemáticos de este margen de la bahía para disfrutar de la música en directo de los mejores grupos locales en los escenarios montados para esta fiesta. La fiesta cuenta con 12 establecimientos adheridos y la actuación confirmada de 17 bandas que animarán toda la fiesta a partir de mediodía y hasta las 20 horas.

«La salida del RockExpress ya es uno de los momentos más esperados del programa de las fiestas de Cala de Bou y Port des Torrent y por este año estambre seguros que volveremos a recibir muchos de visitantes del resto de la isla que se animen a acercarse a cualquier de las paradas para disfrutar de la música de sala en sala y mirar de completar toda la ruta del tren, con las sorpresas gastronómicas y el buen ambiente que se crea a los locales de la bahía», dijo la teniente de alcalde de Promoción Económica, Pilar Ribas.

El RockExpress es un tren gratuito que enlazará los diferentes locales participantes, donde todos han programado la actuación en directo de varios grupos musicales. Todos ellos ofrecerán pintxos con bebida a 2,50 euros, un precio que se mantiene desde la primera convocatoria. Escaneando el código QR que hay a los carteles de las paradas y a los establecimientos participantes se puede saber la ubicación en tiempo real del tren y la próxima parada prevista, los artistas y grupos y la hora a la que empezarán a tocar a cada escenario.

El éxito de público y la buena respuesta de todos los implicados, artistas y establecimientos, han animado a la organización a preparar para este año «una edición muy especial, no solo por las 17 actuaciones confirmadas, sino también porque habrá muchas sorpresas que ya tenemos programadas y con las qué queremos que el RockExpress siga mejorando año tras año», asegura el organizador, Danilo Martínez, conocido músico de la isla.

Locales y bandas

Los locales que han confirmado hasta ayer su participación son Tribu Ibiza, Can Toni Bistro Bar, Royal Park Vintage, Restaurante Tapeo, Urban Lounge Ibiza, El Kiosko, Salvaje Ibiza, Cool Café, The Old Smugglers Inn, Johnny’s Bar, Restaurante Mani y Piraña.

Las bandas que actuarán en esta tercera salida del tren del rock son Igea, Jordi Martínez & Mario Hosch, Verónica San Juan, Pedro el Chacho, Per-Versiones, Petit Comité, Dr. Trapero, The Rosemary Family, Calle Boogaloo, Martin Pollard, Hostal Pascual, Ryser & Friends, Querencia Flamenco, Pasados de Vuelta y Davide Garra.