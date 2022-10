Chris Martos, en Ibiza: «Mi sueño más ambicioso es convertir ‘El Código’ en serie»

Chris Martos (Sabadell, 1976) atiende a Diario de Ibiza en el auditorio de Can Ventosa, en plena prueba de luces, sonido y audiovisuales, horas antes de que se lleve a cabo el primer ensayo general del musical inspirado en su obra ‘El Código’, que se estrenará este fin de semana en este espacio cultural de Vila. El estreno de este montaje 100% ibicenco en el que Martos ejerce de director, compositor y guionista, será mañana a las 20 horas y la segunda función, este domingo, 16 de octubre, a la misma hora.

¿Qué le motivó a transformar la historia de ‘El Código’ en un musical?

Surgió de forma espontánea, casi sin darme cuenta. Fue un poco el desarrollo natural del proyecto, que empezó siendo obra de teatro y luego pasó a ser novela acompañada de disco. Primero salió ‘El Código’ y luego ‘Multiverso’. Después de todo ese camino me di cuenta de que tenía todos los elementos para hacer un musical: Tenía la parte teatral, la historia, la música, las canciones e incluso el audiovisual, porque hice un cortometraje en su día que era una adaptación de ‘El Código’. Siendo un proyecto transversal, ¿qué mejor que un musical para aunar todos esos elementos en los que había trabajado?

¿Ha cambiado algo del argumento principal de esta historia?

No, el argumento se mantiene. Lo que sí he hecho es incluir elementos nuevos, como el baile, para llevarlo al terreno del musical. Además, he dado una pincelada cómica, que en la novela pasa un poco más desapercibida, aunque los personajes no pierden su identidad en ningún momento. Los seguidores de ‘El Código’ van a poder ver sobre el escenario en formato musical lo que han leído y espero que esté a la altura de lo que se han imaginado y los que no se han leído el libro, confío en que este montaje les anime a hacerlo para así entrar de lleno en el universo de esta trilogía.

¿Cómo definiría este musical en pocas palabras?

Diría que es un viaje de emociones con momentos muy conmovedores y otros que te llevan a la risa, incluso a la felicidad, o que te invitan a imaginar y soñar.

Hablemos de las personas que han trabajado con usted en dos apartados esenciales como son la música y la coreografía.

En el apartado musical mi mano derecha es todo un musicazo de Ibiza, Joan Barbé. Ha participado desde siempre en las producciones de mis discos y en este musical no podía ser menos. Los arreglos también son suyos. Las canciones que hemos escogido para el montaje son, principalmente, las de los discos de ‘El Código’ y ‘Multiverso’, que son los dos que están relacionados directamente con la trama, pero también hay algún tema de ‘Un año, una vida’ y de ‘Deja vu’. En el apartado de baile he ido de la mano de Miriam Navarro. Ha tenido total libertad de movimientos para desarrollar las coreografías, que están muy integradas dentro de la acción. Confío mucho en ella y lo hace muy bien. Hay que decir también que en este apartado hemos contado con la colaboración de la escuela Sabrina Dance Center y con bailarinas como Ariel Cañamaque. Anna Dell’Olmo, que da vida a Luisa, y Bárbara Hermosilla, que interpreta a María y es ayudante de dirección, también forman parte del equipo de baile.

Hablando del reparto, ¿tenía claro desde que empezó a trabajar en el montaje los intérpretes que quería que dieran vida a los personajes principales, Ana y Samuel?

Sí, al principio preferí hacer un casting cerrado, más que nada porque ya tenía más o menos una idea de a quién quería, sobre todo para los papeles principales. Por ejemplo, a Álvaro (Hernández) ya lo había visto en otros musicales y me pareció perfecto para hacer de Samuel, que es un papel complejo porque requiere cantar y moverse a través de muchas emociones a lo largo del musical y, además, tiene bastante diálogo porque está prácticamente todo el rato en el escenario. Álvaro hace un Samuel espectacular. A Ruth Cotaina casualmente también la conocía. Ella es la que interpreta a Ana, la novia de Samuel, un personaje también peculiar y muy difícil. Dio la casualidad de que son pareja en la vida real y eso ayuda a dar más credibilidad a la historia. Estoy muy contento con todo el reparto y con muchas ganas de afrontar ya los ensayos generales con todas las piezas del musical integradas.

‘El Código’, como contaba antes, empezó siendo una obra de teatro para luego convertirse en novela, disco, cortometraje y, ahora, musical.¿Qué es lo próximo? ¿Una serie?

Pues sí. Ese es mi sueño más ambicioso y estoy trabajando para conseguirlo buscando productor. No sé si lo cumpliré pronto o dentro de diez años, pero tengo claro que no dejaré de luchar por él. ‘El Código’ me ha acompañado casi toda mi vida, llevo más de veinte años con él, y es un camino que ando sin prisas, sin dejar que me invada la ansiedad. Ahora toca centrarse en el musical. Cada obra tiene su vida y me gustaría que este montaje la tuviera y que no solo se quede en las dos representaciones de este fin de semana, sino que haya más actuaciones e incluso que podamos salir fuera con él. Además, poco a poco, va creciendo la familia que pone su grano de arena para que este proyecto transversal se haga cada vez más grande.

Otro paso en este proyecto es la publicación de una tercera novela de ‘El Código’...

Sí, estoy escribiendo la tercera obra, la que cierra esta saga que empezó con ‘El Código’. Ya tiene título, pero hasta que no la acabe prefiero no decirlo. En esta nueva publicación aparecerán tanto personajes de la primera como de la segunda novela, ‘Multiverso’.