La primera edición del concurso gastronómico Ibiza Slow Burger empieza mañana sábado en 20 restaurantes de la ciudad de Ibiza. Este concurso, convocado por el Ayuntamiento hace un mes para que todos los establecimientos del municipio interesados en participar pudieran inscribirse, cuenta con la colaboración de Pimeef y de Eating in Ibiza, de Fomento del Turismo.

La iniciativa, que pretende difundir las propuestas de los restaurantes y chefs del municipio basados en este popular plato, cuenta con 20 establecimientos participantes entre los cuales se encuentran 180 Grados Slow Burger Gastrobar, CBbC Ebusus Restaurant, Dilo, Elocogic, Ficus, Hard Rock Cafe Ibiza, La Cava, Locals Only, Loco Taco, Lotsabage, Lydia’s Smokehouse, Mikasa Restaurant, Oli Port, PIGRO, Reart, Simbiosis, Restaurante Jara (The Standard Ibiza), The Booo y Va Bene. .

Todas las propuestas presentadas a este concurso podrán disfrutarse hasta el 30 de noviembre en dos formatos, según la elección del establecimiento, miniburger por un precio máximo de 8 euros o completa pero un precio máximo de 20 euros, con una bebida incluida en todos los casos. Además, se pueden encontrar recetas veganas, hamburguesas elaboradas con pescado y varias opciones culinarias que cuentan, en la mayoría de los casos, con el producto local como protagonista.

El jurado

El jurado asignado para decidir la receta ganadora está formado por Pedro Matutes, presidente de la Real Academia de la Gastronomía de Ibiza en calidad de presidente, Óscar Molina, chef de la Nesga y quien cuenta con una estrella Michelin, María José Amengual, abogada y colaboradora del blog ‘Directo al Paladar’, además de impulsar de su propio blog de recetas ‘Dit i Fet’, Ruth Alejandre, periodista y directora de ‘Gastrogurú’ y Jesús Trujillo, CEO & Founder de Facefoodmag. Todas las valoraciones del jurado especialista se unirán a las del público general, que también podrá dejar su opinión en la página web del Ayuntamiento https://turismo.eivissa.es/

El establecimiento ganador tendrá la oportunidad de participar y de asistir a la feria gastronómica Madrid Fusión. Además, recibirá un trofeo grabado con su nombre, un cuchillo tradicional ibicenco elaborado por el último maestro matancer de Ibiza, Juan Bonet.