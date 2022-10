Un octubre en Ibiza para el jazz más internacional

En 2022 Jazz Point Ibiza se libera de las restricciones sanitarias anticovid y, además, amplía fronteras para llegar hasta Santa Eulària. Allí se celebrará la fiesta de clausura del festival internacional, que durará, como en 2021, cuatro días, el 13, 14 ,15 y 16 de octubre. La sede central de este proyecto promovido por Ibiza Music Agency y J. Chriss & Co se trasladará este año desde Can Ventosa, donde en esta ocasión no se celebrará ningún concierto, hasta Teatro Ibiza. En esta sala de Vila fue donde ayer se presentó la tercera edición y donde se llevarán a cabo dos de los conciertos.

David Moss, alma mater de Jazz Point Ibiza y responsable de Ibiza Music Agency con Adam Lenox, fue el encargado de desvelar los detalles de esta edición junto a la que es su «mano derecha» en este proyecto, Muriel Grossmann. «El programa de este año es de altísimo nivel», aseguró la saxofonista antes de enumerar a los artistas que integran el cartel de 2022. «Hay músicos de Francia, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, Italia y España», señalaron Grossmann y Moss, que destacaron asimismo el apoyo que reciben del Consell de Ibiza, que aporta 10.890 euros, y del Ayuntamiento de Ibiza, que en esta ocasión, «colabora modestamente con material», según señaló el concejal de Cultura, Pep Tur. La fiesta de apertura se hará el 13 de octubre a las 20 horas en el Pikes Ibiza, en Sant Antoni, como en 2021. La cantante y guitarrista Leïla Duclos «una estrella emergente de la escena del jazz internacional», viajará desde Francia para poner música a esta cena para 95 comensales, donde presentará su álbum ‘Fille Du Feu’. Le acompañarán los integrantes de su formación habitual, Gilles Coquard, al bajo eléctrico, y Jean-my Truong, a la batería. Además, la artista contará para esta velada con dos invitados, el multiinstrumentista de Estados Unidos David Schroeder, que tocará el saxo soprano y la armónica cromática, y el pianista italiano Antonio Figura, que en esta ocasión estará al teclado. Estos dos músicos además serán los protagonistas de uno de los dos conciertos programados para el 16 de octubre en una ubicación novedosa para el festival, el Conservatori Professional de Música i Dansa Catalina Bufí, en Vila. Schroeder y Figura, que son colaboradores musicales desde 2016, actuarán como dúo en el auditorio de este centro a partir de las 12 horas. Las noches centrales del festival, que presentará Ferran Perera, se llevarán a cabo en Teatro Ibiza. Allí el viernes, a partir de las 21 horas, actuará «un guitarrista y compositor holandés de altísimo nivel, Jesse van Ruller», con un quinteto, del que forma parte la saxofonista y compositora holandesa Tineke Postma, que por cierto, ya actuó hace unos años en el Ibiza Jazz. Completan la formación, al clarinete bajo, Joris Roelofs, de Países Bajos; y los españoles Manel Fortià, en el bajo vertical, y Marc Miralta, a la batería. El 15 de octubre a las 21 horas se subirá el escenario de Teatro Ibiza el trompetista y compositor barcelonés Félix Rossy, que optará por el formato sexteto para presentar su nuevo trabajo, ‘Elena Mágica’. Le acompañarán Tomeu Garcías, al trombón; Ben Tiberio, al contrabajo; Toni Saigi, al teclado; Andreu Pitarch, a la batería; y un invitado muy especial, Enrique Oliver, «uno de los saxofonistas tenores más grandes de España», en palabras de Grossman. Velada con arpa El 16 de octubre, en el conservatorio de Ibiza, tras la actuación de Schroeder y Figura, le llegará el turno a la música y compositora austríaca afincada en Ibiza y su cuarteto, que completan Radomir Milojkovic, a la guitarra; Abel Boquera, al teclado hammond; y Uros Stamenkovic, a la batería. Grossmann contará en este concierto de spiritual jazz con una invitada muy especial, la música ucraniana-polaca residente en Londres Alina Bzhezhinska, una de las arpistas más destacadas dentro del panorama del jazz internacional. En este concierto, se escucharán algunos temas del nuevo disco de Grossmann, ‘Universal Code’, que saldrá a la venta el próximo 2 de noviembre. El festival se despedirá ese mismo día con una jam session en la que participarán algunos de los artistas de esta edición. Será a las 17 horas en Wom Radio Café, en Santa Eulària. Como en la edición anterior, se ofrecerán para estudiantes y músicos locales, clases magistrales con algunas de las estrellas del festival, en este caso, con Figura y Schroeder, que es director del Departamento de Jazz de la Universidad de Nueva York; con Félix Rossy; y con Tineke Postma. Se realizarán el 15 de octubre a partir de las 12 horas en la sede del Patronato de Música de Ibiza, en Can Ventosa. Los interesados pueden reservar plaza enviando un correo a masterclass@jazzpointibiza.com. Las entradas para todos los conciertos se pueden adquirir de forma anticipada a través de la web ibizamusicagency.com.