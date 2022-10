La segunda edición del festival Sonorama Ribera goes to Ibiza en Cala de Bou atrae este fin de semana buena parte de las miradas. De jueves a sábado se darán cita grandes nombres de la música como Luis Brea, Miss Caffeina, Belako, Delafé y las Flores Azules, Rulo y la Contrabanda, Morgan o Nena Daconte.

Para los amantes de la música clásica también hay dos citas. La celebración del 20 aniversario de la Orquestra Ciutat d'Eivissa el domingo en Can Ventosa, con un programa exquisito y bajo la dirección de Fernando Marina, y el segundo concierto del Festival de Música de Cambra de Santa Eulària, con el recital dedicado al amor 'Sax & Love', el sábado en el Centro Cultural de Jesús.

También regresa la Temporada de Dansa del Consell, con el espectáculo de flamenco contemporáneo 'Antípodas', de Florencia Oz, el sábado en el Auditorio de Cas Serres.

Y el festival artístico Tardor d'Art de Formentera, con exposiciones y otras actividades durante todo el fin de semana en el Jardí de ses Eres de Sant Francesc.

Entre muchas otros encuentros de interés destacan dos solidarios, la cena Estrellas contra el Cáncer, con algunos grandes nombres de la gastronomía española, el sábado en el restaurante STK a beneficio de Aspanob, y la V Diada Solidària de Addif, con música, teatro, juegos, deporte, castillos hinchables y un arroz de matanzas popular, el domingo en el Centro Social de Ca n'Escandell.

JUEVES 6 DE OCTUBRE

Música

Sonorama Ribera goes to Ibiza: Fiesta de presentación con el Dj Colin Peters, Niños Raros y Stone Corners. Auditori Caló de s’Oli de Sant Josep.

Arte

Tardor d’Art a Formentera. Feria de arte con la participación de 15 artistas de la isla. Inauguración hoy a las 19 horas y ‘performance ‘Plasticphonia’, de Crystn Hunt Akron. Jardí de ses eres de Sant Francesc.

Conferencias

Jornades d’Estudis Locals Joan Marí Cardona 2022 de Formentera. ‘Història del paisatge i gestió dels recursos vegetals a la Formentera prehistòrica’, a cargo de Pau Sureda Torres. 19 horas en la sala de plenos del Consell de Formentera.

‘Bóveda catalana, una técnica ancestral…’, a cargo del arquitecto Jordi Doménech Brunet. Sede del Coaib en Eivissa, Can Llaneres, Dalt Vila, a las 20 horas.

Libros

‘Guía para sobrevivir en el espacio’, presentación del libro del divulgador científico Jordi Pereyra. 20.15 horas en la sala Villangómez de la Biblioteca de Can Ventosa.

VIERNES 7 DE OCTUBRE

Música

Sonorama Ribera goes to Ibiza: Conciertos de Belako, Cachorros, Dani Fernández, Delafé y las Flores Azules, EME Dj, Iván Ferreiro y Morning Drivers. Conciertos en Auditori Caló de s’Oli y espacio Venice Bay de Cala de Bou. Exposiciones, charlas y actividades paralelas.

Arte

Tardor d’Art a Formentera. Feria de arte con la participación de 15 artistas de la isla. 18 a 20 horas taller de buenas prácticas profesionales en las artes visuales, a cargo de Laura Marte. Jardí de ses Eres de Sant Francesc, de 10 a 22 horas.

Conferencias

Jornades d’Estudis Locals Joan Marí Cardona 2022 de Formentera. ‘La pedrera de moles de s’Estufador de Formentera’, a cargo de Joaquim Sánchez Navarro. 19 horas en la sala de plenos del Consell de Formentera.

‘Holmes Alcover i el doctor Moll a la recerca de les paraules. Alcover Moll a les Pitiüses’. A cargo de Francesc M. Rotger. Sala Villangóez de la Biblioteca de Can Ventosa.

Libros

‘Evocacions. Dias feliços a la Mola’, presentación a cargo de la autora, Neus Riera Balanzat, y Sòia Cardona. Casa del Poble de la Mola a las 20 horas.

Cine

‘Belfast’, de Kenneth Branagh (Reino Unido, 2021). Ciclo Divendres de cine de Sant Josep. Centro Cultural Can Jeroni a las 20 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

SÁBADO 8 DE OCTUBRE

Cena solidaria

Estrellas contra el cáncer. Cena solidaria a favor de Aspanob. Óscar Molina, Paco Roncero, Mario Sandoval, Henrique Sá Pessoa, Óscar García, Victor Martín, Luis Veira, Álvaro Garrido, y Carles Abellan se juntan para crear una experiencia en común con un objetivo muy especial: recaudar fondos para la Asociación de niños con cáncer de Ibiza Aspanob. En el restaurante STK Ibiza. Plazas limitadsa, precio 150€. Además de un menú gastronómico e diseñado y elaborado por las 9 ‘estrellas’, los asistentes podrán disfrutar de un cóctel, espectáculos y más sorpresas. Toda la información del evento está disponible en la página web www.eatinginibiza.con donde se encuentra también el formulario de inscripción para las reservas.

Danza

‘Antípodas’, de Florencia Oz. Flamenco contemporáneo. Para todos los públicos. Temporada de Dansa del Consell de Eivissa. 19.30 horas en el Auditorio de Cas Serres. Entradas 8 € anticipada en eivissacultural.es, 12 € en taquilla. Abonos para varios espectáculos.

Música

Sonorama Ribera goes to Ibiza: Conciertos de Hoonine, Izaro, Luis Brea, Miss Caffeina, Morgan, Nena Daconte, Niña Polaca, Rulo y la Contrabanda, Sienna, Tu Otra Bonita, Veintiuno y We are not dj’s. Conciertos en Auditori Caló de s’Oli y espacio Venice Bay de Cala de Bou. Exposiciones, charlas y actividades paralelas.

III Festival de Música de Cambra de Santa Eulària. Concierto ‘Sax & Love’ con Pere Prieto, saxo, y Juan Francisco Ballesteros, piano. 20 horas en el Centro Cultural de Jesús. Entradas a 10 € online en www.santaeulariadesriu.com o 12 € en taquilla.

Arte

Tardor d’Art a Formentera. Feria de arte con la participación de 15 artistas de la isla. 19 a 20 horas, mesa redonda ‘La situación actual de les arts a les Illes Balears. Similituds i diferències’. Jardí de ses Eres de Sant Francesc, de 10 a 22 horas.

Viu la Posidònia

Inmersiones fotográficas. Bautizos de buceo y snorkel en familia. Actividad gratuita. Inscripciones Scuba Ibiza: 971192884 o info@scubaibiza.com. De 15 a 18 horas.

Bautizos de buceo y snorkel en familia. Actividad gratuita. Inscripciones Scuba Ibiza: 971192884 o info@scubaibiza.com. De 15 a 18 horas. Kayac en familia a la posidonia de ses Figueretes con Anfibios Ibiza. Familias con niños a partir de 8 años. Reserva de plazas 971399232 o informacioturistica@eivissa.es. De 11 a 13 horas en la playa de ses Figueretes.

Folclore

Ballada al Pi d’en Basuró. Ball pagès y actividades y juegos tradicionales. Organiza: Associació Cultural Sant Miquel de Balansat. Desde las 18 horas.

Fiestas del Pilar de la Mola

18 horas: Charla sobre astronomía en la Casa del Poble.

Charla sobre astronomía en la Casa del Poble. 21 horas: Cantada pagesa en el patio de la Casa del Poble.

Fiestas de Cala de Bou

18.30 horas: Actuaciones de las academias Are-T y Estudio 64.

Actuaciones de las academias Are-T y Estudio 64. 20.30 horas: Pregón de fiestas a cargo de María del Carmen Moreno Andrade. Segud de Ball pagès y las actuaciones de estudio de Danza Adrián Pineda, Taller de flamenco de la Asociación de Vecinos y Rumbo Sur.

DOMINGO 9 DE OCTUBRE

Solidaridad

V Diada Solidària de Addif. Torneos de petanca y fútbol sala inclusivo, arroz de matanzas a las 14 h, Actuaciones de música, teatro y danza, castillo hinchable, rifa… De 9 a 18 horas en el centro social de Ca n’Escandell. Venta de entradas en bar AAVV San Pablo o 640 153820.

Música

Concierto 20 Aniversario de la Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa. Obras de Bach, Haydn, Mozart y Mendelssohn. Dirige: Fernando Marina. 18 horas en el auditorio de Can Ventosa.

Arte

Tardor d’Art a Formentera. Feria de arte con la participación de 15 artistas de la isla. 19 horas conferencia ‘Isabel Echarri/La reina blanca’, a cargo de Elena Ruiz sastre, directora del MACE. Jardí de ses Eres de Sant Francesc, de 10 a 22 horas.

Fiestas de Cala de Bou

10 horas: Taller de yoga infantil en el local de la asociación de vecinos.

Taller de yoga infantil en el local de la asociación de vecinos. 11 horas: Juegos para toda la familia con Jugueroix.

Juegos para toda la familia con Jugueroix. 12.30 horas: Espectáculo ‘La màgia dels colors’, con el Mago Albert.

Espectáculo ‘La màgia dels colors’, con el Mago Albert. 13.30 horas: Exhibición de taekwondo con el Club Bahía Sant Agustí.

Exhibición de taekwondo con el Club Bahía Sant Agustí. 20 horas: Concierto de zarzuela con la soprano Irantzu Bartolomé, el tenor Diego Román Peris y el pianista Miguel San Miguel.

Concierto de zarzuela con la soprano Irantzu Bartolomé, el tenor Diego Román Peris y el pianista Miguel San Miguel. 21.30 horas. Danza. ‘Panta Rei’, con Gipsy Cor.

Viu la Posidònia

Kayac y snorkel tour en Talamanca con Kayac Ibiza. Reserva de plazas 971399232 o informacioturistica@eivissa.es. De 11 a 13 horas en la playa de Talamanca.

EXPOSICIONES

Aída Miró. ‘Hereva’, pinturas sobre mujeres payesas. De lunes a viernes de 18 a 21 horas. Mañanas con cita en el 673 640 824 o en info@ aidamiro.com. Hasta el 28 de octubre.

Pedro María Asensio. ‘Oceà Interior’, pinturas. Espacio Cultural del Faro de la Mola. Formentera. Hasta el 25 de marzo de 2023.

‘Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo’. Muestra sobre el corredor de la Universitat de València. Jueves a sábados de 18 a 20 horas y viernes a domingos de 11 a 13.30. Auditori des Caló de s’Oli. Hasta el 23 de octubre.

‘Sargantanes, el temps s'acaba’: Muestra con fotografías de Sebastián Candela. Inauguración viernes 30. De 10 a 22 horas hasta el 19 de octubre. Presentación del libro con las imágenes y textos de Maria Antònia Cirer el 13 de octubre a las 19.30 horas.

‘En Extinció’: Muestra colectiva sobre el Mediterráneo. Inauguración: Viernes 30 de septiembre a las 19 horas. Ala Refectori del Ayuntamiento de Eivissa, en Dalt Vila. De lunes a viernes de 9 a 14 horas hasta el 28 de octubre.

‘A su manera’. Muestra colectiva de los artistas Cristina Ferrer, Yoa Covas, Carolina de Ibiza y Ángel Zabala. Inauguración 29 de septiembre a las 20 horas. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes de 17 a 20 horas, sábados de 11 a 14 y 17 a 20 horas y domingos de 11 a 14 horas. Hasta el 28 de octubre.

‘Retorn al sentir’. Muestra colectiva de siete artistas de Formentera y danza con el Taller de Movimiento del Valeria del Vecchio. Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera. Lunes a sábado de 11 a 14 y de 18 a 21.30 horas. Hasta el 6 de octubre.

Yolanda Costa. ‘Raíces’, pinturas. Sala Ajuntament Vell de Formentera. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas, domingos, festivos y lunes mañanas cerrado. Hasta el 8 de octubre.

Josefina Torres: ‘Llaurant l’eteri’, pinturas. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas en Sa Nostra Sala, c/ Aragó, 17 de Vila. Hasta el 14 de octubre.

José Antonio Martín Santos: ‘Pintura ibicenca'. Hotel El Puerto Ibiza. Hasta el 20 de octubre.

Marga Guasch. 'Matèrica', pinturas. Sala Walter Benjamin de Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Inauguración viernes 9 de septiembre a las 20 horas. Lunes a sábados de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 8 de octubre.

Antonia Torres Tur. ‘En construcción’, pinturas. Garden Art Gallery, ctra de Sant Josep km 8.5 (Cactus Lombribiza). Inauguración domingo 4 de septiembre de 19 a 21 horas. Lunes a viernes de 9 a 14 y 16 a 19 horas. Sábados de 9 a 14 horas. Hasta el 29 de octubre.

Eva Beresin. ‘Prácticas diarias de pecados capitales y otros disparates’, de Eva Beresin. En La Nave de ses Salines. De miércoles a domingo de 12 a 20 horas hasta el 28 de octubre.

Angela Glajcar. Esculturas. Espacio Micus de Jesús. Inauguración 9 de julio de 19 a 22 horas. Abierto domingos de 11 a 14 o cita telefónica: 971191923. Hasta octubre.

‘Hope for Syria’. Proyecto de las artistas Martina Pozzi y Laura Jabbour sobre los efectos de la guerra en el patrimonio histórico artístico de Siria. Muestra temporal en el Museo Monográfico des Puig des Molins.

MERCADILLOS

Sant Josep: Mercadillo ecológico y artesanal. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en los alrededores del Ayuntamiento.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Sant Rafel: Mostra artesanal. Productos de la tierra y artesanía de Ibiza. Jueves de 19.30 a 22.30 junto al Centro Social. Hasta el 8 de septiembre.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 09.30 a 15 horas.

Formentera: