Al festival Back to School de Sant Jordi nunca le ha faltado la caña y en la edición de 2022, en la que cumple diez años, no solo no le va a faltar sino que la va a multiplicar por dos. Serán dos jornadas, viernes y sábado, con cuatro bandas locales y cuatro llegadas de fuera que aseguran sorpresas, una de las señas de identidad de un encuentro que siempre ha apostado por los descubrimientos rockeros.

«Para esta edición tan redonda hemos apostado por la contundencia de las guitarras de grupos reconocidos y bandas locales, con ocho grupos que harán que estos dos días sean memorables», explicó ayer la concejala de Fiestas de Sant Josep, Cristina Ribas, que felicitó a los organizadores, la asociación cultural Ses Barsetes, «por el esfuerzo de todos estos años para traer las mejores bandas, porque en Sant Josep somos un municipio de música» dijo Ribas, acompañada de Felipe Ruiz, de Ses Barsetes. «BTS lleva diez años animando el final del verano en Sant Jordi de la mejor manera, con buena música, en un festival donde manda el buen ambiente y el reencuentro con los amigos que cuesta ver durante la avalancha de la temporada, este es un festival que hace pueblo», señaló por su parte Ruiz, que destacó que es uno de los festivales más respetados del panorama nacional. También estuvieron en la presentación dos de los músicos que participarán en el festival, Joan Barbé, que presenta su proyecto en solitario al público jordier y valoró «la apuesta por el talento y por los grupos ibicencos que ha hecho siempre la organización», y Silvia San, de Poison Ivy, que se confesó «un poco nerviosa», porque el power trio femenino será el encargado de abrir el BTS este viernes. La música empezará los dos días alrededor de las seis de la tarde y se alargará hasta la madrugada con las actuaciones de cuatro bandas y un dj cada jornada. «Este año volvemos a contar con gente de fuera para hacer un festival con cuatro bandas visitantes y cuatro locales, manteniendo la apuesta por la música en directo y para atraer talento a Sant Jordi», señaló Ribas. El CRiC Ses Salines se encarga de la comida en un acontecimiento que también colabora con Ibiza IN, la asociación que lucha por la inclusión de las personas con diversidad funcional en la isla y que recogerá fondos para sus acciones con la venta de postres. El viernes El viernes, 23 de septiembre, los cabezas de cartel serán los asturianos Mad Rovers, la banda nacida hace seis años que navega por los estilos más guitarreros con un resultado genuino y nada convencional, junto con los bilbaínos Sonic Trash, que acumulan dos décadas de trayectoria y tres discos grabados, aunque donde mejor se disfrutan es en directo. Los acompañarán Poison Ivy, la banda liderada Silvia San, con Silvia Coca y Elena Exenberger, y el nuevo proyecto musical del multiinstrumentista Joan Barbé, que deja momentáneamente Joven Dolores para presentar en directo su segundo disco en solitario, ‘Quorum’, con una banda formada por él mismo, Rafael Garcés al piano y saxo, Aarón Puente al bajo, Joan Carles Marí a la batería, Vicent Tur al trombón y Santiago Ramírez a la trompeta. Betterman DJ se ocupará que la música no falle entre actuaciones. El sábado Para el segundo día el BTS apuesta por la música de raíz americana con The Riff Truckers, con muchas millas de carretera a las espaldas desde Gernika, donde se formó el grupo el 2005. El segundo grupo visitante del día, The Electric Alley, ya pasó por la isla hace tres años con muy buen recuerdo para el público. El cuarteto gaditano destaca por su potente directo, que liga perfectamente con las dos bandas ibicencas que completan el cartel: Mind of Storm, formados en 2021 con un estilo muy influenciado por el rock alternativo de los años 90, y Badak, un grupo de músicos veteranos de la escena metalera ibicenca que llevan tres años caminando juntos. El encargado de que no decaiga la música entre actuaciones será un clásico de los platos de Ibiza: Alex Forada.