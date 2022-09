Septiembre es el mes perfecto para seguir disfrutando de las discotecas de la isla. A pesar de que la temporada está llegando a su fin, las discotecas Ushuaïa y Hï Ibiza continúan poniendo ritmo a las tardes y a las noches ibicencas. La discoteca al aire libre acoge mañana la mítica fiesta ‘Ants’, y por la noche será el turno de Black Coffee en Hï Ibiza.

Esta noche, los conocidos artistas David Guetta y Morten se suben al escenario de Hï Ibiza en ‘Future Rave’ junto a Vintage Culture, Arielle Free, James Hype, Tita Lau y Druids Of Chaos. Además, si eres un apasionado de la música de los 80, esta noche es tu noche en Hard Rock Hotel Ibiza con la fiesta ‘Children of the 80’s’. ¡No te lo puedes perder!

Andrea Oliva, Archie Hamilton, Franky Rizardo, Mason Maynardy Matthias Tanzmann serán los protagonistas mañana en Ushuaïa en la fiesta ‘Ants’. La fiesta continuará en Hï Ibiza con Black Coffee. El domingo, el color y la purpurina llenarán cada rincón de Hï Ibiza en la fiesta ‘Glitterbox’, en esta ocasión con Danny Tenaglia, Dave Lee ZR, DJ Pippi, Heidi Lawden, Honey Dijon, Jeremy Underground, Luke Solomon y Melvo Baptiste.

La próxima semana comienza con David Guetta y su ‘F*** me, I’m Famous!’ en Ushuaïa Ibiza. En esta ocasión estará acompañado por Joel Corry, Marten Hørger y Paul Reynolds.

El martes la discoteca al aire libre será el escenario de Camelphat y, el miércoles, de Dimitri Vegas y Like Mike en la fiesta ‘Tomorrowland’. Además, el martes, The Martinez Brothers, serán los protagonistas de la noche ibicenca en Hï Ibiza. Por otro lado, el miércoles es el turno de Fisher en Hï Ibiza, que estará acompañado por Fatboy Slim y Deeper Purpose.