Los tatuajes y la música son los protagonistas de un fin de semana en el que la localidad de Jesús pone fin a sus fiestas patronales.

Por el principio: Jesús celebra su día grande este jueves, con la misa seguida de procesión y ball pagès por la mañana y la tradicional ofrenda de frutos por la tarde, en una jornada que concluirá con los conciertos de la Banda Municipal de Santa Eulària y del grupo de rock ibicenco Joven Dolores.

Los amantes de los tatuajes, que en Ibiza son legión, tienen una cita ineludible este fin de semana, con la Ibiza Tattooo Convention, que se traslada este año al Palacio de Congresos de Santa Eulària: La oferta es supercompleta, porque a la presencia de algunos de los mejores tatuadores de España y el mundo trabajando en directo, se unen actividades como conciertos, espectáculos, muestra de grafiti, bodypaint, coches clásicos... Las entradas tienen un precio de 10 € y las actividades en el exterior son gratuitas.

La música llega con dos festivales, el Brisa Flamenca de Sant Antoni y la clausura del Badia de Portmany, en Cala de Bou. En el primero actuarán Israel Fernández y Diego del Morao el viernes y la gran Niña Pastori el sábado, todo en el patio del colegio Cervantes de Sant Antoni. En el segundo tocará Amparanoia, ya clásica en la isla, el sábado en el Auditori Caló de s'Oli. La pena es que los conciertps de Niña Pastori y de Amparanoia se solapan, así que habrá que elegir.

Además continúa la programación del Cinema a la Fresca de Formentera y comienzan las fiestas de Sant Mateu. y también merece una visita la feria Viu l'Artesania, en el puerto de Ibiza, todos los días a partir de las 19.30 horas.

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE

Día Grande de Jesús

9 horas: Misa en honor de los difuntos.

Misa en honor de los difuntos. 10.30 horas: Pasacalles de la Asociación Musical Nuestro Padre Jesús Cautivo.

Pasacalles de la Asociación Musical Nuestro Padre Jesús Cautivo. 11 horas: Misa solemne cantada por el Cor des Pla de Jesús, seguida de procesión, ball pagès y desfile de carros.

Misa solemne cantada por el Cor des Pla de Jesús, seguida de procesión, ball pagès y desfile de carros. 19 horas: Misa con ofrenda de frutos.

Misa con ofrenda de frutos. 20.30 horas: Concierto de la Banda Municipal de Santa Eulària.

Concierto de la Banda Municipal de Santa Eulària. 22 horas: Concierto de Joven Dolores.

Cine

‘Tú y yo’, de Leo McCarey (Estados Unidos, 1957) VOSE. Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la plaza de la Iglesia de Sant Ferran.

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE

Música

Festival Brisa Flamenca. Conciertos de Israel Fernández y Diego del Morao. Patio del Colegio Cervantes desde las 21 horas. Entradas en www.wegow.com.

Ibiza Tattoo Convention 2022

12 a 24 horas: Muestra de tatuajes, grafiti, bicicletas, food trucks, bodypaint, coches clásicos, otaku…

Muestra de tatuajes, grafiti, bicicletas, food trucks, bodypaint, coches clásicos, otaku… 15 a 17 horas: Dj Nico Marín.

Dj Nico Marín. 18 horas: Concierto de Aykya.

Concierto de Aykya. 19 horas: Show de Diosas Pole Dance.

Show de Diosas Pole Dance. 20 horas: Concierto de Discover.

Concierto de Discover. 21.45 horas: Espectáculo de fuego y láser con Curvy Curry.

Cine

‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’, de Pedro Almodóvar (España, 1988) VOSE. Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la Casa del Poble de la Mola.

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

Ibiza Tattoo Convention 2022

12 a 24 horas: Muestra de tatuajes, grafiti, bicicletas, food trucks, bodypaint, coches clásicos, otaku…

Muestra de tatuajes, grafiti, bicicletas, food trucks, bodypaint, coches clásicos, otaku… 12 a 14 y 17 a 19 horas: Dj Melo .

Dj Melo 15 horas: Concierto de Pasados de Vuelta.

Concierto de Pasados de Vuelta. 20 horas: Concierto de Thr3vil.

Concierto de Thr3vil. 21.45 horas: Premios

Música

Amparanoia. II Festival Badia de Portmany. 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. Entrada libre.

Festival Brisa Flamenca. Concierto de Niña Pastori. Patio del Colegio Cervantes desde las 21 horas. Entradas en www.wegow.com.

Betta & Sanpa Quartet. Blues. Ciclo The Thrill is Here. Sala Teatro Ibiza desde las 21 horas.

Una platja per a tothom

Playa de ses Figueres-Talamanca: 10 a 14 horas: bautismo de mar, socorrista por un día, aquagymn (11 h), actividades ambientales infantiles.

Playa d'en Bossa: 10 a 14 horas: Socorrista por un día y actividades ambientales infantiles.

Playa de ses Figueretes: 17 a 20 horas: bautismo de mar, socorrista por un día, aquagymn (17 h), actividades ambientales infantiles, talleres de reciclaje, waterpolo (18 horas) y carrera de orientación (18.30 a 20.30 horas).

Joves al carrer

Sant Carles: Actividades para jóvenes de 11 a 18 años: Concurso de dibujo, camas elásticas, calistenia, taller de pintura, campo multipeporte hinchable, shooting game, realidad virtual, parkour, estampación textil, body painting... food trucks y música con Dj Magno. 19 a 22 horas en Sant Carles.

Fiestas de Jesús

17 horas: BTT Fiestas de Jesús en Can Lluís de sa Rota.

Fiestas de Sant Mateu

21 horas: Cena de hermandad en el Centro Social 15 €. Inscripción previa en el bar del centro.

Cena de hermandad en el Centro Social 15 €. Inscripción previa en el bar del centro. 22 horas: Concierto de Joan Murenu i una colla de gent bona en el centro social.

DOMINGO 11 DE SEPTIEMNBRE

Ibiza Tattoo Convention 2022

12 a 24 horas: Muestra de tatuajes, grafiti, bicicletas, food trucks, bodypaint, coches clásicos, otaku…

Muestra de tatuajes, grafiti, bicicletas, food trucks, bodypaint, coches clásicos, otaku… 12 a 14 y 18 a 19 horas: Dj Underflow.

Dj Underflow. 15 horas: Concierto de Eivisurfers.

Concierto de Eivisurfers. 17 horas: Taller de break dance con Fresh Coast Ibiza.

Taller de break dance con Fresh Coast Ibiza. 19 horas: Show de Diosas Pole Dance.

Show de Diosas Pole Dance. 20 horas: Concierto de Hostal Pascual.

Concierto de Hostal Pascual. 21.45 horas: Premios y espectáculo de fuego y láser con Curvy Curry.

Fiestas de Jesús

10 horas: Yincana infantil en bicicleta en el aparcamiento de Can Bassó.

Fiestas de Sant Mateu:

11 horas: Fiesta infantil de la espuma en el centro social.

Fiesta infantil de la espuma en el centro social. 20.30 horas: Inicio de los juegos de mesa: ramer y manilla.

EXPOSICIONES

AMAE contra el cáncer. Muestra colectiva de una veintena de artistas de AMAE a beneficio de la lucha contra el cáncer de mama de AECC. Club Náutico Ibiza. Hasta el 30 de septiembre.

Julio Bauzá. Collages. Can Tixedó Art Café de Forada. Inauguración 9 de septiembre a las 20 horas. Hasta el 5 de octubre.

Simona Colzi. 'Antics tresors'. Arte en tela natural. Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera. De 10.30 a 14 yde 18 a 22 horas. Hasta el 11 de septiembre.

Marga Guasch. 'Matèrica', pinturas. Sala Walter Benjamin de Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Inauguración viernes 9 de septiembre a las 20 horas. Lunes a sábados de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 8 de octubre.

‘5 expresiones’. Obras de Gustavo Eznarriaga, Lina Andiñach, Miquel Farriol, Jesús Albarrán y Vicente Torres. Club Diario de Ibiza. Inauguración jueves 1 de septiembre a las 19.30 horas. De lunes a viernes de 18.30 a 21 horas. Hasta el 15 de septiembre.

Antonia Torres Tur. ‘En construcción’, pinturas. Garden Art Gallery, ctra de Sant Josep km 8.5 (Cactus Lombribiza). Inauguración domingo 4 de septiembre de 19 a 21 horas. Lunes a viernes de 9 a 14 y 16 a 19 horas. Sábados de 9 a 14 horas. Hasta el 29 de octubre.

IbizArtGuide. Fotografías, pinturas y esculturas de 75 artistas de Ibiza. Centro Cultural de Jesús. Hasta el 22 de septiembre.

Pep Monerris ‘Bagaix’: ‘Carteles de discotecas de los años 80-90 y cuadros de temática electrónica’. Hotel OD Talamanca. Hasta finales de mes.

Carmen Liberal Siso. 'Mediterrània, ser i esdevenir'. Pinturas. Premi Vuit d'Agost de Pintura 2021. Sa Nostra Sala, c/ Aragón, 17 de Ibiza. De lunes a viernes de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 9 de septiembre.

Julián Molina. 'Orgànic', esculturas en madera. Hotel Ocean Drive de Ibiza. Hasta el 11 de septiembre.

Valeria Gaia. Exposición de fotografía ‘Les esglésies blanques’. Far de ses Coves Blanques. Horario de martes a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 15 de septiembre.

'L’illa dels pintors’. Exposición del fondo de la Fundació Carloandrés. Sala Refectori del Ayuntamiento de Eivissa, en Dalt Vila. Organiza la Fundació Carloandrés y Aisme. Horario: Por las mañanas de 9 a 12 horas de lunes a viernes. Por las tardes, los lunes, miércoles y viernes de 18 a 20.30 horas. Los sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 10 de septiembre.

Jesús de Miguel. 'Retratos'. Estudi Tur Costa, Jesús. Exposición abierta cada jueves de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 23 de septiembre.

Eva Beresin. ‘Prácticas diarias de pecados capitales y otros disparates’, de Eva Beresin. En La Nave de ses Salines. De miércoles a domingo de 12 a 20 horas hasta el 28 de octubre.

David Magán y Wolfran Ullrich. Exposición por el 10 Aniversario de Parra & Romero en Eivissa. Nave de Parra & Romero en Santa Gertrudis. De miércoles a sábado de 19 a 22 horas. Hasta mediados de septiembre.

Angela Glajcar. Esculturas. Espacio Micus de Jesús. Inauguración 9 de julio de 19 a 22 horas. Abierto domingos de 11 a 14 o cita telefónica: 971191923. Hasta octubre.

Joan F. Ribas: ‘Road to Synesthesia’. Fotografías. Sala del Auditori Caló de s’Oli. Jueves, viernes y sábados de 18.30 a 20.30 horas. Viernes, sábado y domingo de 11 a 13.30 horas. Hasta el 11 de septiembre.

‘Hope for Syria’. Proyecto de las artistas Martina Pozzi y Laura Jabbour sobre los efectos de la guerra en el patrimonio histórico artístico de Siria. Muestra temporal en el Museo Monográfico des Puig des Molins.

‘Una col·lecció d'art contemporani’. 'III. Pintura i altres'. Obras de la colección de Cati Verdera de arte contemporáneo. Faro de la Mola. Cada mañana de martes a domingo, de 10 a 14 horas. Miércoles y domingo de 17 a 21 horas. Hasta el 29 de septiembre.

MERCADILLOS

Sant Josep: Mercadillo ecológico y artesanal. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en los alrededores del Ayuntamiento.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Sant Joan: Artesanía, arte, ropa, complementos y objetos del mundo. domingos desde las 11 horas en el centro de Sant Joan.

Sant Rafel: Mostra artesanal. Productos de la tierra y artesanía de Ibiza. Jueves de 19.30 a 22.30 junto al Centro Social. Hasta el 8 de septiembre.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 09.30 a 15 horas.

Formentera: