La trompetista Yazz Ahmed, en Ibiza: «En el jazz sigue habiendo prejuicios y discriminación hacia la mujer»

Hoy mismo Yazz Ahmed (Inglaterra, 1983) viajará hasta la isla para clausurar con su cuarteto y su jazz árabe psicodélico la trigésima cuarta edición del Eivissa Jazz. Se subirá al escenario del baluarte de Santa Llúcia a las 22.30 horas, después de la actuación de Symbiosis 5. Le acompañarán Ralph Wyld (vibráfono), David Manington (bajo) y Martin France (batería).

Es la primera vez que la trompetista británico-bahreiní visita Ibiza y se muere de ganas de conocerla y de presentar su proyecto en un festival del que, reconoce, no había escuchado hablar hasta ahora. «Ha sido una bonita sorpresa descubrir Eivissa Jazz», asegura.

Ahmed ha estado curioseando en internet cómo es el espacio donde van a tocar, porque sabe que es Patrimonio de la Humanidad, y ha quedado impresionada con las vistas que ofrece Dalt Vila. Lo comenta durante una conversación telefónica con Diario de Ibiza desde su casa en el campo, muy cerca de Londres, un lugar que le permite relajarse y alejarse de su ajetreada vida de música de jazz.

En el concierto de esta noche Yazz Ahmed tocará tanto trompeta como fliscorno. También hará uso de «un Kaoss Pad», un dispositivo de sampleo y efectos digitales que le permitirá agregar a sus instrumentos habituales «una dimensión diferente» creando «extraños y hermosos sonidos».

La trompetista habla también del repertorio que el cuarteto interpretará esta noche. Menciona «una pieza musical bastante reciente inspirada en el mar y en surfear y bañarse entre las olas» que escribió como encargo para el canal online Adult Swim. Yazz Ahmed Quartet tocará, además, ‘Whispering Gallery’, una composición creada a partir de los sonidos que la trompetista grabó en la catedral Saint Paul de Londres, y ‘A Shoal of Souls’, una pieza encargada por el London Jazz Festival dedicada a «las miles de personas que perdieron la vida estos años intentando cruzar el Mediterráneo para buscar un futuro mejor».

En la clausura del Ibiza Jazz sonarán, además, temas de sus discos ‘La Saboteuse’, reconocido como Álbum de Jazz del Año por The Wire, y ‘Polyhymnia’.

Homenaje a mujeres valientes

Yazz Ahmed explica cómo nació su último trabajo: «Tomorrow’s Warriors me encargó una pieza para el Día Internacional de la Mujer en 2015, para el Women of the World Festival, y decidí componer algo inspirado en mujeres valientes». «Es triste decirlo, pero en ese momento no sabía de muchas mujeres relevantes en la historia y tuve que hacer una gran labor de investigación», reconoce. De ahí surgió ‘Polyhymnia’, que incluye tributos a las activistas Rosa Parks, Malala Yousafzai y Ruby Bridges; a la cinesta Haifa Al-Mansour; y a Barbara Thompson, una destacada saxofonista y flautista británica fallecida este año que abrió el camino a muchas mujeres que querían dedicarse al jazz.

Conversando sobre la importancia de figuras como Thompson y de las dificultades que han tenido las mujeres para introducirse en un mundo como el del jazz, dominado por hombres, Yazz Ahmed da su opinión, basada en su propia experiencia: «Todavía nos enfrentamos a la discriminación y a los prejuicios. Es verdad que el mundo del jazz es ahora más tolerante y solidario con las mujeres que son músicas, pero todavía nos encontramos en las primeras etapas». Para ilustrar esta afirmación menciona situaciones que vivió ella misma: «Cuando era todavía bastante joven me ofrecieron formar parte de una banda, pero luego me echaron argumentando que el cliente solo quería un grupo formado por hombres, me pareció algo realmente cruel». También se ha enfrentado en ocasiones a comentarios «sexistas y ofensivos» que pretendían ser halagos del tipo «Tocas como un hombre».

A las mujeres que se quieren dedicar al jazz les aconseja que «trabajen realmente duro para demostrar su valía porque, desafortunadamente, la gente dará por hecho automáticamente que no son tan buenas como los hombres». Además, les aconseja que busquen el apoyo y la inspiración de otras mujeres y recurran a asociaciones que apoyan a músicas y compositoras. «En Reino Unido hay muchas entidades de este tipo y hoy en día podemos ver el resultado de su labor porque hay un montón de músicas de jazz que están en primera línea, algo realmente inspirador para los jóvenes de ambos sexos porque normaliza ver a en el escenario a mujeres y, además, liderando bandas», añade.

El abuelo, el gran mentor

La pasión de Yazz Ahmed por el jazz le viene de familia. «Mi abuelo materno, Terry Brown, fue un trompetista de jazz en los años 50 y tocó con Ronnie Scott, John Dankworth y Tubby Hayes, entre otros. Luego se convirtió en productor de discos. Para mí fue una gran inspiración. Quería ser como él, así que le dije a mi madre si podía aprender a tocar la trompeta y así empecé mi formación», explica. Escuchando los temas que le ponía su abuelo, la trompetista empezó a amar «la libertad y la energía del jazz».

Nacida en Inglaterra y criada primero en Bahréin, hasta los nuevos años, y luego en Londres, muy pronto se dio cuenta de que no se «sentía en casa» aprendiendo a imitar a los grandes músicos de jazz americanos. En busca se su propia identidad sintió que quería «abrazar su herencia mixta». La gran revelación llegó de casualidad, al descubrir el álbum ‘Blue Camel’, de Rabih Abou-Khalil. Le fascinó aquella mezcla de música árabe con jazz y le hizo pensar «que podría contar su propia historia a través de la música» empleando ritmos árabes, jazz e improvisación. Así nació su primer trabajo, ‘Finding my way home’ y luego ‘La Saboteuse’ y ‘Polyhymnia’, que presentará al público de Ibiza esta noche.