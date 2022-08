Desde hace dos o tres años, Wade (Sevilla, 1991) es el dj más admirado y cotizado de la escena electrónica española. Con una carrera cada vez más internacional, en sus shows cuelga casi siempre el cartel de sold out. Este año se ha subido a los escenarios de la isla en varias ocasiones, como en la fiesta ‘El Rowcio’, en Ushuaïa Ibiza, en Hï o en Pacha.

¿Cómo fueron sus inicios en la música?

Empecé en el verano de 2008, cuando tenía 16 años, en un pub de mi ciudad natal donde pinchaba música comercial y pop del momento. Recuerdo que trabajaba ocho horas y no me pagaban nada, solo consumiciones de refrescos.

¿En qué género encasillaría la música que pincha en las discotecas?

Toco una gran variedad de estilos. Todo el mundo me encasilla como artista de tech house, pero realmente pincho también minimal, techno, hard techno o breaks, dependiendo de la ocasión.

Pan Jabi es uno de sus últimos éxitos. ¿Cómo y cuándo surge este tema?

Se me ocurrió esta idea para mi evento de la marca Criterio en la discoteca Fabrik Madrid en enero de 2022. Funcionó tan bien en pista que decidimos conseguir la licencia de las partes del tema original de ‘Panjabi Mc - Mundian To Ke Bach’ para poder lanzarlo a través de mi sello discográfico Criterio Music.

Ha sido el único dj que ha hecho sonar a Dani Rovira. ¿Cómo surge esta idea y con qué motivo?

Surgió en una tarde aburrida en el verano de 2016. Estaba viendo un monólogo de Dani en El Club de la Comedia donde decía esta frase celebre que caracteriza el tema: «A cada uno le gusta lo que le gusta. Pues mira, para que me conozcáis un poquito más, os voy a decir las cosas que me gustan y las que no, por ejemplo...». Abrí un proyecto en mi ordenador, tomé el audio de esa frase famosa y apenas tardé media hora en producir el tema. La idea fue brillante, nunca pensé que le gustaría a tantísima gente.

¿Cómo se siente al haber encabezado el cartel de ‘El Rowcio’ en Ushuaïa Ibiza, una fiesta que tiene toques de su tierra natal?

Es un honor debutar en Ushuaïa de esta manera. Elrow siempre me ha apoyado desde hace casi un lustro. Un placer tocar en esta fiesta llamada ‘El Rowcio’ en uno de los mejores clubs del mundo.

Un dj debe adaptarse a lo que su público demanda, dentro de los límites de su gusto»

¿Con qué dj le gustaría tocar?

Me gusta mucho coincidir en carteles con Fisher. Su energía es increíble y es un tipo muy divertido.

¿Siempre le ha gustado la música electrónica?

También me ha gustado el hip hop. Actualmente lo consumo, pero me apasionaba más el hip hop de los 90 y principios de los 00s. Los días que descanso en casa no suelo oír electrónica, prefiero descansar y escucho música chill out o experimental.

¿Cuál es la esencia en los sets de Wade? ¿Cómo lo definiría?

Me enfoco mucho en la energía. Un set mío sin energía no existe: intento transmitirla con vocales, beats duros y bailables o con efectos. Es muy importante para mí ver al público bailar y saltar en cada tema que pongo. ¡Me lo tomo muy a pecho!

¿Cuál ha sido su evolución en la isla? ¿En cuántos clubes ha pinchado?

Empecé tocando en Ibiza en 2015. Debuté en el antiguo Sankeys, que ahora ha pasado a ser Octan Ibiza. Este año está siendo el mejor para mí en la isla, tengo presencia en Ushuaia, Hï, DC10, Amnesia y Pacha. Estoy muy contento de poder actuar en todos estos clubes durante este verano. Es un sueño cumplido.

¿En qué próximos proyectos está trabajando?

Después del lanzamiento del single Pan Jabi, que está siendo un éxito –en este instante, en el número 6 mundial del portal de descargas Beatport–, estoy trabajando en un tema muy especial que verá la luz a finales de año en mi sello, Criterio Music. Con respecto a proyectos de fiestas, mi marca de eventos Criterio se está expandiendo, y en octubre nos vamos a Chile. Antes de viajar a Sudamérica, haremos un gran evento Criterio en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla el 1 de octubre.

¿Hacia dónde cree que está evolucionandola música electrónica hoy en día?

La música electrónica no lleva una dirección definida, cada mes está cambiando. Lo que le encantaba al público en junio, puede que ya no le encaje en agosto. La continua mezcla de estilos (dance, reggaeton...) con la electrónica actual está propiciando un cambio de gustos muy acelerado.

¿Cuáles son los problemas más habituales a la hora de hacer un set en la cabina?

Dependiendo del sitio en el que actúes, debes planificar un tipo de set u otro. No es lo mismo tocar en un club que en un festival, ni es lo mismo tocar en España que en Alemania. Un dj debe adaptarse a lo que su público demanda, dentro de los límites de su propio gusto personal. A mí me encanta ver dj que cambian de estilos dependiendo el lugar donde actúen.