La discoteca Pacha Ibiza se llena de fiestas para todos los gustos a lo largo de la semana. Después del éxito del martes de Bizarrap y de Duki, que hicieron bailar a miles de personas con sus hits del momento, llega el turno de Marco Carola, Claptone y de Solomun.

‘El Baile’ está arrasando jueves tras jueves en la discoteca de las cerezas. La experiencia inmersiva te engulle desde el minuto cero, gracias a una producción del más allá. Además, esta noche, el ritmo continúa con Marco Carola y su mítico ‘Music On’. Esta fiesta es, sin lugar a duda, una de las más consolidadas de la isla. En esta ocasión, el dj y productor napolitano estará acompañado por Hot Since 82 y Matthias Tanzmann.

Por otro lado, este sábado llega cargado de sorpresas al club de las cerezas. Claptone, en ‘The Masquerade’, cuenta cada semana con invitados muy especiales. En esta ocasión, por ejemplo, es el turno de un dj set formado por Faithless y de Flight Facilities. Louvra también se sumará a la cabina del icónico club de las cerezas.

El domingo, como no podía ser de otra forma, es el turno de Solomun +1, que cierra la semana de fiestas en Pacha Ibiza con Sally C. Además, el lunes tendrá lugar, como cada semana, la mítica fiesta hippie Flower Power. Si eres un apasionado de la música de la década de los 60 y de los 70 no podrás dejar de mover el esqueleto con los mejores éxitos de esa época. ¡No te lo puedes perder!