El artista ganador de una Grammy Nicky Jam se despide el lunes 8 de agosto de su residencia en Hï Ibiza. Además, Kygo, dj y productor noruego, se sube al escenario de Ushuaïa Ibiza este domingo en su único show del verano en la isla. ¡No te lo puedes perder!

Esta tarde, Ushuaïa vuelve a acoger al artista Calvin Harris. El sábado es el turno de ‘Ants’ con Andrea Oliva y Groove Armada, entre otros. Además, Kygo ofrecerá un show exclusivo el domingo también en Ushuaïa Ibiza y estará acompañado de Gryffin, Sam Feld, Jonas Blue, Frank Walker y B Jones.

Camelphat en Ushuaïa

El martes será el turno de Camelphat y, el miércoles, de Dimitri Vegas y Like Mike en la fiesta ‘Tomorrowland’.

La fiesta continuará esta noche en Hï Ibiza, con ‘Future Rave’, de David Guetta y Morten. El sábado, la fiesta sigue en Hï Ibiza con Black Coffee, que subirá al escenario del Teatro junto a TSHA y Airrica. Por otro lado, el brillo y la música serán los protagonistas del domingo en la fiesta ‘Glitterbox’.

El martes llega el turno de The Martinez Brothers, que serán los protagonistas de la noche ibicenca en Hï. Además, el miércoles será el turno de Fisher junto a Bob Sinclar y Rebüke. La noche del jueves en Hï Ibiza es de la fiesta ‘Afterlife’, con Tale of Us.

Además, si eres un apasionado de la música de los 80 y de los 90, esta tarde es tu tarde en la fiesta de ‘Children of the 80’s en Hard Rock Hotel Ibiza. Los éxitos más ochenteros vuelven hoy con la mítica fiesta de todos los viernes. El evento, que continúa siendo un éxito cada semana, contará en esta ocasión con la actuación de Neon Collective. La entrada es gratuita para los residentes antes de las 21 horas enseñando el DNI en la puerta.