Si tu cuerpo no para de moverse cuando escuchas los éxitos del pop y del rock de los 80 y de los 90, la fiesta Children of the 80's, en Hard Rock Hotel Ibiza, es tu fiesta. Todos los viernes durante el verano, cientos de personas bailan las mejores canciones ochenteras que, en su momento, se convirtieron en hitos.

Children of the 80's es el evento preferido por los residentes de la isla y el más popular de Hard Rock Hotel Ibiza. Los residentes tienen entrada libre hasta las 21 horas (presentando DNI o certificado de residente). Los grandes himnos de los años 80 y 90 son los protagonistas de una fiesta en la que la verdadera estrella eres tú. La fiesta de los 80 apuesta por el color y por los espectáculos visuales, coreografías, bailarines de break dance y actuaciones en directo de estrellas nacionales e internacionales que fueron número uno de las listas de éxitos. Tributo a Mecano en Hard Rock Hotel Ibiza En agosto varios artistas internacionales y nacionales pondrán ritmo a la tarde del viernes en Hard Rock Hotel Ibiza. La banda de tributos Neon Collective abre el cartel de Children of the 80's de agosto, rindiendo homenaje a The Cure, U2 y a Depeche Mode. Además, este mes también sonaran las canciones míticas de los 80 y de los 90 en España, como 'Hijo de la Luna' o 'Me Cuesta tanto Olvidarte' con el tributo a Mecano, 'Hija de la Luna'. Además de los cantantes y grupos que actuarán en vivo sobre el escenario de Hard Rock Hotel Ibiza, los DJ más vibrantes conducirán el evento con tanta energía que no podrás parar de bailar. Cartel del verano en Children of the 80's en Ibiza La fiesta Children of the 80's, en Hard Rock Hotel Ibiza, es el lugar perfecto para revivir los momentos más memorables de tu juventud. Por eso, la fiesta cuenta con un increíble cartel para todo el verano 2022 en Ibiza. ¡Descúbrelo aquí! Agosto 5.8 Neon Collective - the cure / U2 / Depeche Mode Tribute 12.8 - 2 Unlimited 19.8 Modern Talking Reloaded (Modern Talking Tribute) 26.8 Hija de la Luna (Mecano Tribute) Septiembre 2.9 Rozalla 9.9 Los Inhumanos 16.9 Kate Ryan 23.9 CEce Rogers 30.9 CLOSING - TBA Hard Rock Hotel Ibiza Más información y reservas: +34 971 92 76 91