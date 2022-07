Los ‘Retratos’ de Jesús de Miguel y «la gozada de pintar por pintar»

A Jesús de Miguel (Palencia, 1975) lo que le mueve, «más allá de una temática», es «la gozada de pintar por pintar». Lo de poner palabras a su trabajo se lo deja a los críticos de arte y al espectador, que es «el que tiene que comunicarse» con la obra. «No soy artista relator, mis pinturas hablan por sí mismas», comenta tras hacer un recorrido por los dos espacios del Estudi Tur Costa que albergan los cuadros de su exposición, ‘Retratos’, inaugurada el pasado 23 de julio. El título, confiesa, no fue realmente idea suya. Fueron los responsables de la galería, en concreto Marcos Tur Witt y Helena López Pezzi, comisaria de la muestra, los que vieron claro que estas creaciones, realizadas entre «2018 y 2022», «son retratos, singulares y personales, de los seres que habitan su mundo». Así define esta piezas Tur Witt, después de explicar que este proyecto se empezó a gestar hace «un año y medio». «Pensamos en Jesús de Miguel porque, aparte de la amistad que nos une, admiramos su trabajo, su capacidad creativa y su espontaneidad. Es un joven valor cuya obra va en la línea que está siguiendo la galería», añade.

Cuando se le pide al artista que defina en la medida de lo posible ‘Retratos’, remite a las palabras del crítico y comisario de arte Fernando Gómez de la Cuesta, que ha escrito un texto para la exposición, en el que, entre otras cosas, compara a De Miguel con «un músico de jazz con intereses mutantes y frenéticos» o «con un dj omnívoro que remezcla lo que le gusta». En eso está muy de acuerdo el polifacético creador, que se expresa no solo a través de la pintura, sino también con la escultura, el videoarte, la animación 3D o la producción musical.

Asegura De Miguel que a través de todas sus «expresiones periféricas se explican bastante bien» sus obras. «La pintura es un resumen de todas las disciplinas que toco, pero cuando pinto intento limpiar el concepto al máximo», dice. Es «ese camino hacia lo básico, hacia lo esencial» del que habla Gómez de la Cuesta cuando se refiere al trabajo de este artista palentino residente en Ibiza desde el 2000.

‘Retrats’ reivindica «el arte por el arte» y es que su autor se define, ante todo, como «informalista». «Juego en el lado de Rothko y Dan Graham», dice, y lo remata con la frase: «Estoy entre la mística y la alcantarilla».

Jesús de Miguel, antes de coger la brocha o el pincel, tiene en su cabeza decenas de ideas de lo que quiere plasmar sobre el lienzo, pero a la hora de ponerse en acción las descarta todas e intenta que «el boceto sea la obra final».

De las pinturas abstractas de ‘Retratos’, realizadas con técnica mixta, llaman la atención la expresividad y la espontaneidad de sus trazos y sus colores vibrantes. «En los cuadros no me interesa nada la oscuridad», apunta.

En el Taller Tur Costa se puede contemplar, además de pinturas, una instalación en la que De Miguel ha dispuesto objetos que forman parte de su vida y que retratan cómo ve el mundo. En ese universo que se mueve «entre la decoración y el simbolismo» cabe de todo: desde un DVD de la película ‘Galaxina’ hasta un sintetizador hecho a mano con una cajón de cocina. Incluso hay un casete de Pimpinela, lo que no significa, aclara, que sea fan del popular dúo musical.

Las piezas de esta muestra, como señala Gómez de la Cuesta, «no son un mero ejercicio estético», están llenas de contenido. «Me interesa la estética, pero no como un fin», señala De Miguel. «Cuantas más capas tiene una obra, y no me refiero acapas materiales, mejor, y creo que las de ‘Retratos’ tienen muchas», asegura.