Uno de los músicos de más éxito del panorama nacional, Pascual Cantero, más conocido como Muerdo, hace parada en el Festival Badia de Portmany el próximo sábado, 23 de julio, dentro de la gira veraniega que le está llevando por escenarios de todo el país. La cita tendrá lugar en el recinto exterior del Auditorio Caló de s’Oli, a partir de las 21 horas.

Como es habitual, el público también podrá disfrutar de la presencia de los food trucks de Fun & Trucks, con comida callejera del mundo, y dos impactantes exposiciones de fotografía: ‘Road to Synesthesia’, con imágenes de conciertos de Joan F. Ribas, y ‘Biodiversitat a la Badia de Portmany i els Illots de Ponent’, una muestra digital de varios autores que podrá contemplarse a través de varias pantallas instaladas en el exterior del recinto.

Muerdo (Murcia, 1988) subirá al escenario para desplegar su coctelera de ritmos frente a la bahía. El cantautor, que funde lo latino con la rumba y otras músicas más urbanas y contemporáneas, siempre con un marcado acento personal, lanzó nuevo disco el año pasado, ‘La sangre del mundo’, tras protagonizar una antología en 2020 con las canciones más destacadas de sus álbumes anteriores, en la que participaron músicos de la talla de Rozalén, El Kanka, Perotá Chingó, Amparanoia, Esteman, Guitarricadelafuente, Miguel Campello, Mr. Kilombo, Lamari, Tarque o Juanito Makandé, entre otros. También ha actuado por escenarios de toda América latina y ha formado parte del cartel de grandes festivales, como Arenal Sound o Viña Rock.

Como es habitual en el festival, los minutos de descanso entre los dos pases de la actuación musical se aprovecharán para ofrecer información sobre la riqueza biológica de la bahía y su entorno, y los peligros que la amenazan. En esta ocasión, el público podrá escuchar a la periodista Cristina Amanda Tur (CAT), directora del programa de radio Nautilus, que se emite en IB3 y que está dedicado a la ciencia y el medio ambiente.

Exposiciones

La exposición ‘Biodiversitat a la Badia de Portmany i els Illots de Ponent’, por su parte, va acompañada del siguiente eslogan: “No es pot cuidar el que no s'estima, no es pot estimar el que no es coneix”. Pretende concienciar sobre la importancia de los ecosistemas y la biodiversidad que alberga la bahía y la necesidad de protegerlos. La componen docenas de fotografías tomadas por diversos autores y se proyectarán mediante tres pantallas repartidas por distintas zonas del recinto cultural. Esta muestra ha podido celebrarse gracias a la colaboración de la Associació de Fotografia de Natura de les Illes Balears (Afonib), Lupita Faet y Arenal Diving, que han cedido un material fotográfico de extraordinaria calidad.

Por su parte, la exposición de fotografía musical ‘Road to Synesthesia’, de Joan F. Ribas, incluye más de 40 imágenes de gran formato tomadas en conciertos en la isla y fuera de ella, que reflejan la fuerza y la energía del directo, con comentarios de los artistas que protagonizan las imágenes. Permanecerá abierta hasta el 11 de septiembre.

Festival Badia de Portmany

Cabe recordar que el objetivo del Festival Badia de Portmany es vincular la cultura y la música con la protección de la naturaleza, concienciar a través del arte sobre la necesidad de proteger el medio marino y sus ecosistemas, y ofrecer un programa de espectáculos que atraiga al público de la bahía y de toda la isla a este nuevo recinto, que precisamente se puso en marcha con la primera edición del certamen. Lo organizan el Ayuntamiento de Sant Josep, Fun & Trucks y Salvem Sa Badia de Portmany.

Por esta segunda temporada ya han pasado artistas como el grupo internacional de jazz Tony Tixier Trio; Martirio, Raúl Rodríguez y otros artistas que formaban parte del programa de las Jornadas Flamencas de Caló de s’Oli, el famoso grupo andaluz O’Funk’illo y la banda local Hostal Pascual.

Próximamente, recibirá a los grupos locales Sönic (30 de julio) y Los Bichos del Espacio (6 de agosto); Kamobii, un dúo compuesto por Mo Brandis, de los londinenses Incógnito, y B. Munro (13 de agosto); otra banda local aún por definir (20 de agosto); la cantante Ángela Cervantes (3 de septiembre), y Amparanoia (10 de septiembre), como gran colofón y fin de fiesta.