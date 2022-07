Después del pasado fin de semana cargado de festivales, este llega más tranquilo, pero con un abanico de propuestas muy interesantes, sobre todo en lo que se refiere a la música, con conciertos para todos los gustos.

Empezarán con el concierto acústico de Quique González y Toni Brunet, que llegan al ciclo Dorado Live Shows del Hotel Santos este jueves en medio de la gira de presentación de su último disco, 'Sur en el valle'.

Siguen el viernes, con una de las estrellas emergentes de los sonidos urbanos, el cantante y actor Dollar Selmouni, del rap, al flamenco, el soul o el reguetón, en Teatro Ibiza, con Vinnie Dollar y Dj Some420 como invitados.

Continúan el sábado con dos citas, en el Auditori Caló de s'Oli tocarán los clásicos sevillanos O'Funk'Illo, con su funk rock, flamenco metal irreverente. Y en Vila se celebra la final del concurso nacional MusicAula, con los tres grupos finalistas y la banda indie La La Love You y los jóvenes ibicencos The New Young Polaks como invitados.

Y para terminar, el domingo, las Jam al Sol Post des Cubells, con una banda de lujo, con Pere Navarro, Chema Pellico y andreas Fernández.

Además de la música hay mucho cine, con todos los ciclos de Cine a la Fresca en marcha y el regreso del festival de cortos Mecal Air a Sant Agustí.

Y además, comienzan los programas de fiestas del verano, con actividades este fin de semana en es Cubells y es Canar, que este domingo celebra su concurso de paellas.

JUEVES 7 DE JULIO

Música:

Dorado Live Shows. Concierto de Quique González con Toni Brunet. Hotel Santos de Platja d’en Bossa. Apertura de puertas a las 20 horas. Entradas en www.doradoliveshows.com.

Cine:

‘Otra ronda’, de Thomas Vinterberg (Dinamarca, 2020) VOSE. Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la plaza de la Iglesia de Sant Ferran.

VIERNES 8 DE JULIO

Música:

Dollar Selmouni. Hip hop. Aristas invitados Vinnie Dollar y Dj Some420. Teatro Ibiza desde las 20 horas. Entradas, anticipada 14 € en EZK8, Growbarato Ibiza y Holidays Santa Eulària. 18 € en taquilla.

Cine:

‘Cerca de ti’, de Uberto Pasolini (Reino Unido, 2020). Ciclo Cine a la Fresca de Sant Josep. 22 horas en las Escoles Velles. Entrada libre.

Mecal Air Ibiza 2022. Selección de cortos del festival. Tema: Comedia 1. 22 horas en es Tancó de Sant Agustí.

‘París Texas’, de Wim Wenders (Alemania, 1984) VOSE. Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la Casa del Poble de la Mola.

SÁBADO 9 DE JULIO

Música:

O Funk’Illo. II Festival Badia de Portmany. Concierto por el Día de la Música. 20.30 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. Entrada libre.

Final del Festival MusicAula 2022. Conciertos de La La Love You y The New Young Polaks y de los finalistas The Cranians, Punto de Fuga y Santervás. Desde las 20 horas en la plaza Antoni Albert i Nieto de Vila. Entrada libre.

Fiestas:

Fiestas del Carmen en es Cubells:

10 horas: Salida en kayak. Inscripción previa en avecescubells@gmail.com.

Salida en kayak. Inscripción previa en avecescubells@gmail.com. 18 horas: Fiesta infantil con hinchables, agua y espuma en el polideportivo.

Fiestas de es Canar

De 13 a 22 horas conciertos de grupos locales en una veintena de bares y restaurantes de la zona.

Infantil:

‘Res és el que sembla’. Espectáculo teatral y musical a cargo de Pirata Pedorretra. 18 horas en la plaza Illes Pitiüses de la Savina.

Cine:

‘Nueve reinas’, de Fabián Bielinsky (Argentina, 2000). Cine a la Fresca de Sant Josep. Ciclo Ricardo Darín. 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Jordi. Entrada libre.

DOMINGO 10 DE JULIO

Fiestas:

Fiestas del Carmen en es Cubells:

10.30 horas: Taller infantil de astronomía de 4 a 12 años, con Teresa Marí. Inscripciones en avecescubells@gmail.com.

Taller infantil de astronomía de 4 a 12 años, con Teresa Marí. Inscripciones en avecescubells@gmail.com. 19.30 horas: Concierto del Cor de ant Josep en la iglesia.

Concierto del Cor de ant Josep en la iglesia. 20.30 horas: Jam al Sol Post. Con Pere Navarro, Chema Pellico y Andreas Fernández en la plaza.

Fiestas de es Canar

10 horas: Actividades náuticas gratuitas para todos los públicos en la playa.

Actividades náuticas gratuitas para todos los públicos en la playa. A partir de las 13 horas: III Feria de la Paella en los restaurantes Punto de Oro, Sol y Mar, Ca n’Adriana, Miranda, La Perla, Las Arenas y Mar Bella.

III Feria de la Paella en los restaurantes Punto de Oro, Sol y Mar, Ca n’Adriana, Miranda, La Perla, Las Arenas y Mar Bella. De 13 a 22 horas conciertos de grupos locales en una veintena de bares y restaurantes de la zona.

conciertos de grupos locales en una veintena de bares y restaurantes de la zona. 19 horas: Misa en honor a San Cristóbal en la capilla, seguida de desfile de carros y ball pagès con la Colla de Sant Carles.

EXPOSICIONES

Alain Keralenn. ‘Imatges recobrades'. Fotografías antiguas. Sa Nostra Sala de Vila. Inauguración 7 de julio a las 20 horas. Hasta el 28 de julio. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas.

Angela Glajcar. Esculturas. Espacio Micus de Jesús. Inauguración 9 de julio de 19 a 22 horas. Abierto domingos de 11 a 14 o cita telefónica: 971191923. Hasta octubre.

Susana Cardona. ‘Una mirada enrere’, pinturas. Inauguración 7 de julio a las 20.30 horas en la cala de exposiciones Can Curt de Sant Agustí. De jueves a domingo de 19.30 a 21.30 horas. Hasta el 24 de julio.

Natalia Lisinicchia. 'Suaves'. Pinturas. Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera. Hasta el 12 de julio.

Josep Rosales. 'Mi mano izquierda', pinturas. De lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingos de 9 a 13 horas. Garden Art Gallery, ctra de Sant Josep km 8.5 (Cactus Lombribiza). Hasta el 27 de agosto.

José Luis Jofré. 'Visiones en el mar', pinturas. Centro Cultural de Jesús. Hasta el 1 de agosto.

Aphon Hengcharoen. Pinturas. Centro cultural Can Portmany de Sant Rafel. Hasta el 10 de julio de 11 a 21 horas.

Emilio Cárdenas. Pinturas. Galería Casa Zóbel de Santa Eulària. Hasta el 13 de julio de martes a domingo de 11 a 14 y de 18 a 22 horas.

’20 anys Espacio Micus’. Exposición de homenaje a la sala de arte. Hasta el 17 de julio. De martes a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18.30 a 21 horas. Lunes cerrado.

Joan F. Ribas: ‘Road to Synesthesia’. Fotografías. Sala del auditorio des Caló de s’Oli. Hasta el 11 de septiembre. Jueves, viernes y sábados de 18.30 a 20.30 horas. Viernes, sábado y domingo de 11 a 13.30 horas.

‘Hope for Syria’. Proyecto de las artistas Martina Pozzi y Laura Jabbour sobre los efectos de la guerra en el patrimonio histórico artístico de Siria. Muestra temporal en el Museo Monográfico des Puig des Molins.

'La mar i el medi ambient'. Muestra colectiva de fotografía con imágenes de Vicent Marí, Rafa Domínguez, Toni Planells y Vicent Ferrer. Club Náutico Ibiza. Hasta el 14 de julio.

Gilbert Herreyns. Retrospectiva. Obras de 1969 a 2021. Espacio Micus de Jesús. Hasta el 22 de julio. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita: 971 19 19 23.

‘Una col·lecció d'art contemporani’. 'III. Pintura i altres'. Obras de la colección de Cati Verdera de arte contemporáneo. Faro de la Mola. Hasta el 1 de octubre.

MERCADILLOS

Sant Josep: Mercadillo ecológico y artesanal. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en los alrededores del Ayuntamiento.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Explanada junto a Can Tixedó.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Sant Joan: Artesanía, arte, ropa, complementos y objetos del mundo. domingos desde las 11 horas en el centro de Sant Joan.

Sant Rafel: Mostra artesanal. Productos de la tierra y artesanía de Ibiza. Jueves de 19.30 a 22.30 junto al Centro Social. Hasta el 8 de septiembre.

Formentera: