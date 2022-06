Los recuerdos y experiencias adolescentes de Pablo Pavón, aunque «llevados a la exageración y la abstracción», explica, son la base de ‘Especial de corazón’, la obra que Artes Pavón estrena este fin de semana, sábado y domingo a las 20 horas, en el Centro Cultural de Jesús.

Para este tercer montaje, la joven compañía ibicenca ha recurrido al mínimo, solo dos actores sobre el escenario, el propio Pavón, que es autor del texto y director, y la actriz y bailarina Andrea Alcalá, creadora de la coreografía, ya que ‘Especial de corazón, mezcla el teatro de texto con danza contemporánea.

La pieza cuenta el recorrido por la adolescencia de Marcos, de los 14 a los 25 años, junto a la figura de su madre, Lidia. «Es un drama que une música, teatro y danza para dar vida a todas esas experiencias adolescentes», explica el autor.

El origen de que tuviera un componente musical y de danza parte de las «ganas de hacer algo nuevo en cada montaje. Este año he estado yendo a Madrid para algunos talleres de danza y me pareció que era algo diferente para darle una vuelta al drama, esa chispa necesaria para que el público no se duerma. Ponerle sal a la obra», dice Pavón, que ha compuesto también las diez canciones que son el hilo conductor de la obra.

Un drama que además tiene toques de humor y de fantasía, con la aparición de los fantasmas adolescentes de Marcos.

«Nadie indiferente»

La idea surgió tras la presencia de la compañía en la pasada Ibiza Medieval, con una obra a propósito para esa fiesta. «Ya me rondaba la cabeza y nos pusimos manos a la obra. En dos meses hemos hecho el texto, la coreografía y hemos ido creando un poco sobre la marcha, ensayando lo que teníamos desde el principio. El propósito es que no deje a nadie indiferente», termina Pavón.

Las entradas para la obra ya están a la venta a 8 euros en la web del Ayuntamiento de Santa Eulària, www.cantaeulariadesriu.com o a 10 en taquilla los días del espectáculo.